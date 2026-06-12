Hãng xe Trung Quốc lại công bố kỷ lục mới về tiêu thụ nhiên liệu

Hãng xe Geely của Trung Quốc công bố chính thức xác lập kỷ lục thế giới mới về tiết kiệm nhiên liệu với sedan Geely Emgrand i-HEV.

Theo Car News China, hãng xe Geely Auto của Trung Quốc vừa thông báo sẽ chính thức ra mắt Emgrand i-HEV thế hệ thứ 5 vào ngày 16/6 tới đây.

Mẫu sedan sử dụng hệ truyền động hybrid được cho là đạt hiệu suất nhiệt động cơ 48,41% - cao nhất thế giới hiện nay. Geely Emgrand i-HEV cũng đồng thời chính thức xác lập kỷ lục Guinness thế giới về mức tiêu thụ nhiên liệu, đạt 2,22 lít/100 km trong thử nghiệm thực tế.

Geely Emgrand i-HEV được phát triển trên nền tảng cấu trúc mô-đun toàn cầu BMA Evo thế hệ mới, sở hữu thiết lập 2 motor điện P1+P3, kết hợp hệ thống truyền động điện tích hợp 11 trong một. Motor truyền động sản sinh công suất tối đa 308 mã lực - thông số mà Geely cho rằng cao gấp 1,72 lần so với các hệ thống hybrid thông thường của Nhật Bản.

Geely Emgrand i-HEV được trang bị 3 chế độ vận hành, bao gồm thuần điện, hybrid song song và truyền động trực tiếp. Nhờ đó, Geely Emgrand i-HEV có thể phân bổ công suất tối ưu qua các kịch bản lái xe khác nhau, gồm khởi hành ở tốc độ thấp, di chuyển trong đô thị, vận hành ổn định trên cao tốc và tăng tốc nhanh.

Trong chu trình thử nghiệm WLTC, hệ truyền động điện được ưu tiên ở hơn 80% kịch bản vận hành, giúp giảm hơn 27% thời gian hoạt động của động cơ đốt trong so với các hệ thống hybrid truyền thống.

Geely Emgrand i-HEV được báo cáo có thể vận hành thuần điện ở tốc độ tối đa 66 km/h, tăng tốc 0-30 km/h trong 1,84 giây. Theo tài liệu đăng ký với MIIT, Geely Emgrand i-HEV tiêu thụ trung bình 3,83 lít xăng trên mỗi 100 km vận hành.

Geely cho biết hệ thống i-HEV sử dụng mô hình Star Smart AI Cloud Power 2.0, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận biết nhiệt độ bên ngoài, độ ẩm, độ cao so với mực nước biển và độ dốc mặt đường theo thời gian thực. Hệ thống từ đây có thể tự động thiết lập chiến lược phối hợp nguồn cấp xăng-điện tối ưu, giúp cải thiện hiệu suất năng lượng tổng thể thêm hơn 10%.

Trong một bài thử nghiệm thực tế chạy vòng lặp trên đường cao tốc tại đảo Hải Nam (Trung Quốc), Geely Emgrand i-HEV đã đạt mức tiêu hao 2,22 lít/100km, vượt qua tất cả mẫu xe hybrid hiện tại, đồng thời xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới. Theo Car News China, thông số này thấp hơn 12% so với kết quả mà Toyota Prius đạt được trong các điều kiện tương tự.

Geely cho biết trong tháng 5, nhà sản xuất ôtô này đã bán ra tổng cộng 237.637 xe tại Trung Quốc. Doanh số xe năng lượng mới đạt 133.355 xe, chiếm 56% tổng lượng bán ra. Lượng xuất khẩu cũng đạt 85.144 xe, tăng 184% so với cùng kỳ năm ngoái và thiết lập kỷ lục mới về số xe xuất khẩu trong một tháng.