Nội thất xe 7 chỗ cỡ nhỏ Hyundai Stargazer có thoải mái?

Hyundai Stargazer mới không chỉ thay đổi diện mạo mà còn sở hữu những trang bị tiện nghi “độc bản”, duy trì vị thế mẫu xe đáng mua hàng đầu phân khúc.

Hyundai Stargazer đang gây chú ý với sự lột xác về thiết kế nội - ngoại thất theo hướng hiện đại, đậm chất tương lai. Về ngoại thất, Hyundai đã áp dụng các chi tiết mang đặc trưng của SUV lên Stargazer, điển hình như đầu và đuôi xe vuông vức, nắp capo đặt cao hơn. Thiết kế mới tạo ấn tượng với dải LED dày và vuông vắn hơn ở đầu và đuôi xe, tương xứng với nguồn cảm hứng SUV.

Hyundai Stargazer mới với ngoại thất SUV hóa ấn tượng.

Nội thất của Stargazer mới cũng có sự thay đổi với cặp màn hình 10,25 inch liền mạch, tích hợp nhiều tính năng hiện đại như Apple CarPlay/Android Auto kết nối không dây hay bản đồ lồng ghép hiển thị thời gian chờ đèn đỏ.

Cụm phím chức năng trung tâm được làm mới, kết hợp giữa phím cảm ứng và nút chỉnh vật lý. Trong khi các nút cảm ứng mang lại cảm giác hiện đại, dàn phím vật lý chỉnh gió, nhiệt độ, âm lượng khiến việc điều chỉnh trở nên tiện lợi, nhanh chóng hơn.

Bên cạnh diện mạo mới, xe còn có loạt trang bị tiện nghi và an toàn hiếm thấy trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Những thay đổi này không chỉ làm mới hình ảnh mà còn tối ưu hóa giá trị sử dụng thực tế cho người dùng Việt thông qua hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn Full ADAS.

Cụm màn hình kép liền mạch là điểm nhấn ấn tượng ở khoang nội thất của Hyundai Stargazer mới.

Điểm cộng của Stargazer là thông số kích thước tổng thể và chiều dài trục cơ sở hàng đầu phân khúc. Lợi thế này được cụ thể hóa bằng một khoang cabin tối ưu, giải quyết tốt bài toán không gian cho cả ba hàng ghế.

Trải nghiệm thực tế cho thấy ngay cả một người cao 1,85 m vẫn có đủ không gian để ngồi thoải mái tại hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ hai của xe có độ ngả lưng sâu, cho phép hành khách nghỉ ngơi thoải mái hoặc ngủ ngon trong những chuyến hành trình dài.

Nếu chỉ sử dụng cho nhu cầu của 5 người, không gian chứa đồ và độ rộng rãi của Stargazer tỏ ra vượt trội so với các mẫu xe 5 chỗ truyền thống, đáp ứng linh hoạt mọi tình huống sử dụng.

Hyundai Stargazer có chiều dài trục cơ sở tới 2.780 mm.

Đáng chú ý là cabin hành khách rộng rãi bậc nhất phân khúc và sở hữu những tính năng độc đáo. Một trong số đó là chiếc bàn gấp gắn ở lưng ghế trước có tích hợp rãnh sâu để đặt điện thoại hoặc máy tính bảng, giúp hành khách giải trí thuận tiện khi đi đường dài. Ngoài ra, xe còn được trang bị tính năng đề nổ từ xa, giúp khởi động điều hòa trước khi lên, đặc biệt phù hợp thời tiết nắng nóng như tại miền Nam.

Hệ thống làm mát cũng được chú trọng với cửa gió có thể điều chỉnh mức gió riêng cho hàng ghế sau, đi kèm loạt ngăn chứa bình nước và cổng sạc ở cả ba hàng ghế.

Hyundai Stargazer là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị bàn gấp.

Là xe 7 chỗ có nội thất rộng, nhưng Stargazer vẫn rất nhỏ gọn và dễ dàng xoay xở trong phố đông. Vô lăng của xe có đặc tính biến thiên theo tốc độ, nhẹ nhàng khi di chuyển chậm để giúp người lái vần tay không mất sức khi luồn lách qua các đoạn đường hẹp, nhưng lại siết chặt và mang lại cảm giác yên tâm khi chạy tới tốc độ 100 km/h.

Hệ thống treo của xe mang lại trải nghiệm khác biệt nhờ sự đầm chắc và khả năng dập tắt dao động dứt khoát. Khi đi qua các mố cầu ở tốc độ khoảng 50 km/h, hệ thống giảm chấn hoạt động hiệu quả giúp xe không bị bồng bềnh, từ đó giảm đến mức tối thiểu tình trạng say xe cho hành khách ngồi bên trong.

Với mức giá hơn 600 triệu đồng, Hyundai Stargazer được xem là lựa chọn đáng cân nhắc khi mang lại cảm giác hưởng thụ và an tâm tương đương những dòng xe đắt tiền.