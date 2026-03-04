Hyundai Thành Công bắt tay 6 hãng bảo hiểm ra mắt Hyundai Auto Care

Ngày 3/3 tại Hà Nội, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) công bố hợp tác 6 doanh nghiệp bảo hiểm gồm MIC, PTI, PJICO, DBV, BIC và PVI, ra mắt gói bảo hiểm Hyundai Auto Care.

HTV đánh giá thị trường ôtô đang ghi nhận xu hướng người dùng ưu tiên giải pháp sở hữu đồng bộ, kết nối giữa mua xe, dịch vụ hậu mãi và tiện ích tài chính. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến tính minh bạch quyền lợi, sự thuận tiện khi phát sinh hồ sơ và tiêu chuẩn sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Theo đại diện HTV, Hyundai Auto Care được phát triển theo mô hình liên kết giữa hãng, hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền và đối tác bảo hiểm. Điều này nhằm đồng bộ trải nghiệm và rút gọn thao tác cho khách hàng từ khâu tham gia đến tái tục.

Về quyền lợi, HTV cho biết Hyundai Auto Care có mức phí từ 0,99% giá trị xe. Khách hàng được sửa chữa 100% tại hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc, sử dụng dịch vụ và phụ tùng theo tiêu chuẩn chính hãng. Gói bảo hiểm cũng tích hợp cứu hộ miễn phí 24/7, triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và địa phương có đại lý Hyundai đáp ứng cứu hộ, với phạm vi hỗ trợ tối đa 80 km.

Ngoài ra, quyền lợi bổ sung như bảo hiểm thủy kích, mất cắp bộ phận, không khấu hao khi sửa chữa, hỗ trợ chi phí thuê xe… được tích hợp trong phí bảo hiểm tùy gói sản phẩm, thay vì tách riêng theo từng hạng mục.

Hyundai Tucson là mẫu xe bán chạy của Hyundai Thành Công trong năm 2025.

HTV nhận định quy trình bồi thường được tinh giản theo hướng minh bạch và xử lý nhanh. Việc cấp mới và tái tục có thể thực hiện linh hoạt ngay tại hệ thống đại lý nhằm tăng tính thuận tiện cho khách hàng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Ngọc Đức, Tổng giám đốc HTV, chia sẻ năm 2026 doanh nghiệp tiếp tục triển khai chiến lược “lấy khách hàng làm trung tâm”, tập trung vào trải nghiệm trong suốt vòng đời xe.

“Hyundai Auto Care là minh chứng rõ nét cho định hướng đó. Đây là giải pháp bảo hiểm chính hãng giúp khách hàng yên tâm trọn vẹn, đồng thời nâng cao giá trị sở hữu xe Hyundai tại Việt Nam”, ông Lê Ngọc Đức cho biết.

Hyundai Creta là mẫu SUV đô thị được nhiều khách hàng lựa chọn cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Theo HTV, việc bổ sung gói bảo hiểm liên kết chính hãng nhằm gia tăng giá trị sở hữu xe Hyundai tại Việt Nam, trong bối cảnh người dùng ưu tiên lựa chọn rõ ràng, đồng bộ và thuận tiện.