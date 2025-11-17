Điểm nhấn Robot Spot tại sự kiện trưng bày xe của Hyundai Thành Công

Ngày 15/11 và 16/11, chuỗi sự kiện “Chất riêng dẫn lối” tiếp tục hành trình tại Gigamall Thủ Đức, mang công nghệ cùng sản phẩm Hyundai đến gần hơn với khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM.

Tại gian trưng bày của Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), Robot Spot, mẫu robot thông minh do Boston Dynamics phát triển, thuộc Tập đoàn Hyundai Motor, tiếp tục là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Robot Spot luôn là tâm điểm thu hút tại sự kiện “Chất riêng dẫn lối” của Hyundai. Ảnh: HTV.

Với khả năng di chuyển linh hoạt, giữ thăng bằng tốt và phản hồi nhanh nhạy, Spot mang đến những màn trình diễn tương tác sinh động, giúp người xem cảm nhận rõ ràng hơn về cách công nghệ có thể đồng hành và hỗ trợ con người.

Spot trình diễn khả năng di chuyển linh hoạt và tương tác sinh động tại sự kiện. Ảnh: HTV.

Tại gian trưng bày của HTV, khách tham quan có thể check-in cùng Spot để nhận quà lưu niệm độc quyền từ Hyundai, hay trực tiếp lái thử các mẫu xe đang hot trên thị trường như Santa Fe, Creta, Tucson để trải nghiệm công nghệ vận hành, khả năng an toàn và tiện nghi mới nhất.

Không khí sôi nổi tại khu trưng bày khi khách tham quan trải nghiệm và tìm hiểu các mẫu xe Hyundai. Ảnh: HTV.

Được biết, trong tháng 11, HTV triển khai chương trình ưu đãi lớn gồm gia hạn bảo hành đến 8 năm hoặc 120.000 km và chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn. Cụ thể, các dòng xe như Hyundai Creta, Hyundai Tucson và Hyundai Santa Fe được ưu đãi lần lượt đến 49 triệu đồng, 58 triệu đồng và 180 triệu đồng, đồng thời tặng thẻ hội viên Hyundai bạch kim trị giá 10 triệu đồng cho khách mua xe trong thời gian khuyến mãi.

Các mẫu xe Hyundai Santa Fe, Creta và Tucson trưng bày tại sự kiện. Ảnh: HTV.

Hành trình “Chất riêng dẫn lối” khép lại với những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Từ Bắc vào Nam, chuỗi sự kiện trưng bày xe Hyundai đã mang đến khách hàng cơ hội trải nghiệm các mẫu xe nổi bật, đồng thời chạm tới tinh thần công nghệ vì con người qua sự đồng hành của Robot Spot - biểu tượng cho bước tiến tự động hóa và đổi mới không ngừng mà thương hiệu đang theo đuổi.