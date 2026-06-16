Đánh bại Ferrari, Toyota trở lại ngôi vương tại Le Mans

Toyota đã trở lại ngôi vương tại 24 Hours of Le Mans khi đội đua Nhật Bản chấm dứt chuỗi thống trị của Ferrari bằng chiến thắng đầy kịch tính của chiếc xe số 7.

Toyota Racing đã trở lại vị trí cao nhất tại giải đua sức bền danh giá 24 Hours of Le Mans sau khi giành chiến thắng chung cuộc ở lần tổ chức thứ 94 của cuộc đua. Chiến thắng này cũng khép lại chuỗi thống trị kéo dài 3 năm của Ferrari tại đường đua Circuit de la Sarthe (Pháp).

Toyota giành chiến thắng tại 24 Hours of Le Mans 2026

Toyota Racing, với mẫu xe đua TR010 được đổi tên và nâng cấp, đã đưa chiếc xe số 7 do bộ ba Mike Conway, Kamui Kobayashi và Nyck de Vries điều khiển lên ngôi vô địch. Chiếc xe giành chiến thắng xuất phát từ vị trí thứ 14, đánh dấu màn trở lại đầy ấn tượng của Toyota sau một giai đoạn cạnh tranh khốc liệt tại hạng Hypercar.

Toyota Racing đã giành chiến thắng tại chặng đua 24 Hours of Le Mans 2026 cùng với chiếc TR010 Hybrid, chấm dứt 3 năm liên tiếp Ferrari thống trị tại trường đua Circuit de la Sarthe.

Đây là lần thứ 6 Toyota giành chiến thắng tại 24 Hours of Le Mans, đồng thời là chiến thắng thứ 51 trong lịch sử chương trình đua sức bền WEC của hãng. Thành tích này giúp Toyota duy trì tỷ lệ chiến thắng 50% tại giải đấu.

Xếp sau Toyota là BMW với chiếc xe số 20, do Robin Frijns, René Rast và Sheldon van der Linde điều khiển. Mẫu xe của BMW từng nằm trong nhóm cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch nhưng chỉ có thể cán đích thứ hai sau khi xuất phát ở vị trí thứ tư. Toyota tiếp tục hoàn tất ngày thi đấu thành công với chiếc xe số 8 giành vị trí thứ ba, tạo nên cú đúp trên bục podium.

Trước khi Ferrari thống trị cuộc đua trong 3 mùa giải gần nhất, Toyota từng có giai đoạn áp đảo khi giành chiến thắng liên tiếp từ năm 2018 đến 2022.

Chiến thắng của Toyota cũng chính thức chấm dứt chuỗi ba lần liên tiếp vô địch 24 Hours of Le Mans của Ferrari. Trước đó, hãng siêu xe đến từ Italy đã thống trị cuộc đua trong 3 mùa giải gần nhất, trong khi Toyota từng có giai đoạn áp đảo khi giành chiến thắng liên tiếp từ năm 2018 đến 2022.

Có tới 7 chiếc xe Hypercar hoàn thành cuộc đua trong cùng một vòng đua với xe dẫn đầu, con số cao thứ hai trong lịch sử hạng đấu này. Trong suốt 24 giờ tranh tài, cuộc chiến chức vô địch chủ yếu xoay quanh 3 nhà sản xuất Toyota, BMW và Cadillac.

Cuộc đua nghẹt thở tới phút cuối cùng

Toyota đã sớm thể hiện chiến thuật táo bạo khi thực hiện các lần vào pit sớm hơn dự kiến cho cả 2 chiếc xe số 7 và số 8 trong phần lớn thời gian cuộc đua. Chiến thuật này đặc biệt phát huy hiệu quả với đội hình chiếc xe số 7.

Toyota đã sớm thể hiện chiến thuật táo bạo khi thực hiện các lần vào pit sớm hơn dự kiến cho cả 2 chiếc xe số 7 và số 8 trong phần lớn thời gian cuộc đua. Chiến thuật này đặc biệt phát huy hiệu quả với đội hình chiếc xe số 7.

Kamui Kobayashi - người vừa là tay đua của xe số 7, vừa đảm nhiệm vai trò trưởng đội đua Toyota Racing - là người trực tiếp hoàn tất chiến thắng. Anh đưa chiếc Toyota TR010 vượt qua vạch đích trước Robin Frijns trên chiếc BMW số 20 với khoảng cách 10,913 giây.

Chiếc Toyota số 7 chỉ giành lại vị trí dẫn đầu khi cuộc đua còn hơn 3 giờ. Trước đó, đội đua Nhật Bản bám đuổi chiếc Cadillac V-Series.R số 12 của HTJ do Norman Nato điều khiển trong suốt 12 vòng.

Bước ngoặt xảy ra khi chiếc LMP2 số 30 của Duqueine Team gặp tai nạn do hỏng hệ thống treo trước bên trái và đâm vào rào chắn, khiến cuộc đua phải tạm thời gián đoạn.

Bước ngoặt xảy ra khi chiếc LMP2 số 30 của Duqueine Team gặp tai nạn do hỏng hệ thống treo trước bên trái và đâm vào rào chắn, khiến cuộc đua phải tạm thời gián đoạn. Khi cuộc đua trở lại, Toyota tận dụng cơ hội để vượt qua Cadillac và chiếm vị trí dẫn đầu.

Cadillac sau đó không thể duy trì tốc độ trong phần còn lại của cuộc đua. Will Stevens, tay đua cuối cùng của chiếc xe số 12, đã yêu cầu đội cho phép tấn công tối đa ở những vòng cuối nhưng cơ hội chiến thắng đã tuột khỏi tay họ khi mặt trời lên cao và mặt đường nóng hơn.

Chiếc Toyota TR010 Hybrid do tay đua Kamui Kobayashi cầm lái vượt qua vạch đích trước Robin Frijns trên chiếc BMW M Hybrid V8 số 20 với khoảng cách chỉ 10,913 giây.

Chiếc Cadillac số 38 của Earl Bamber, Jack Aitken và Sébastien Bourdais cũng từng được đánh giá là ứng viên vô địch khi dẫn đầu tại thời điểm giữa cuộc đua. Tuy nhiên, sự cố trợ lực lái khiến chiếc xe mất cơ hội chiến thắng và phải bỏ cuộc vào sáng sớm ở vòng 218.

Ferrari và các phân hạng khác tại Le Mans 2026

Chiếc Ferrari 499P số 51 của AF Corse, mẫu xe từng giành chiến thắng tại Le Mans 2024, chỉ cán đích ở vị trí thứ 5. Đứng ngay sau là chiếc Alpine số 35 do Ferdinand Habsburg điều khiển. Chiếc Ferrari 499P số 83 màu vàng, nhà vô địch năm ngoái với bộ ba Yifei Ye, Robert Kubica và Phil Hanson, là chiếc xe cuối cùng hoàn thành cuộc đua trong cùng vòng với xe dẫn đầu.

Chiếc Ferrari 499P số 51 của AF Corse, mẫu xe từng giành chiến thắng tại Le Mans 2024, chỉ cán đích ở vị trí thứ 5. Chiếc Ferrari 499P số 83 màu vàng, nhà vô địch năm ngoái với bộ ba Yifei Ye, Robert Kubica và Phil Hanson, là chiếc xe cuối cùng hoàn thành cuộc đua trong cùng vòng với xe dẫn đầu.

Ở hạng LMP2, tay đua Tom Dillmann đưa chiếc xe số 43 của Inter Europol Competition về nhất, giúp đội giành chiến thắng liên tiếp tại Le Mans trong hai năm. Chiếc xe số 343 cùng đội đua về thứ hai, kém 28,094 giây.

Trong hạng LMGT3, Jonny Edgar trên chiếc Chevrolet Corvette Z06 GT3.R số 33 của TF Sport đã bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu ở những chặng cuối trước Lexus số 78 của Akkodis ASP của Jack Hawksworth.

Trong hạng LMGT3, Jonny Edgar trên chiếc Chevrolet Corvette Z06 GT3.R số 33 của TF Sport đã bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu ở những chặng cuối trước Lexus số 78 của Akkodis ASP của Jack Hawksworth.

Chiến thắng của đội TF Sport với bộ ba Nicky Catsburg, Ben Keating và Jonny Edgar cũng đánh dấu bước đột phá của Corvette tại LMGT3, sau nhiều năm Porsche thống trị hạng đấu này. Chiến thắng tại 24 Hours of Le Mans 2026 một lần nữa khẳng định vị thế của Toyota trong kỷ nguyên Hypercar, nơi cuộc đua sức bền đang ngày càng khốc liệt hơn.