Mercedes-Benz CLA thuần điện chốt giá dưới 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam

Mẫu sedan thuần điện Mercedes-Benz CLA 200 Electric sẽ đến tay khách hàng từ đầu năm sau, chạy tối đa 459-542 km/lần sạc đầy.

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) thông báo bắt đầu nhận đặt cọc giữ chỗ cho CLA 200 thuần điện, thời gian ra mắt dự kiến cuối năm nay và sẽ bàn giao tới khách hàng từ đầu quý I/2027. Giá bán dự kiến của mẫu sedan chạy điện được MBV cho biết không cao hơn 1,7 tỷ đồng .

Như vậy, danh mục xe điện của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam chuẩn bị đón chào cái tên mới. CLA 200 Electric sẽ là mẫu xe điện tiếp theo của ngôi sao 3 cánh, sau loạt xe điện gồm EQB, EQE SUV, EQS SUV, EQS Sedan, Maybach EQS SUV hay G 580 EQ.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.723 x 1.885 x 1.468 mm, chiều dài cơ sở 2.790 mm.

Phần đầu xe CLA 200 Electric sở hữu cụm lưới tản nhiệt với họa tiết 142 ngôi sao phát sáng, bên cạnh cụm đèn Multibeam LED với các hiệu ứng ánh sáng động trước và sau xe. Cụm đèn hậu họa tiết ngôi sao 3 cánh cũng là điểm nhấn ngoại thất đáng chú ý, bên cạnh camera lùi tích hợp phía sau logo Mercedes ở đuôi xe.

Nhờ motor điện đặt sau, Mercedes-Benz CLA 200 thuần điện có thể bố trí một khoang chứa đồ dung tích 101 lít dưới nắp ca-pô.

Khoang lái Mercedes-Benz CLA 200 Electric được trang bị cụm màn hình MBUX Superscreen vận hành trên hệ điều hành MB.OS thế hệ thứ 4, gồm 3 màn hình đặt liền mạch với màn hình trung tâm kích thước 14 inch.

Trần kính toàn cảnh trên CLA 200 Electric được phủ lớp chống tia UV và giảm bức xạ nhiệt dày 250 nm. Khoảng trống trần xe cho hành khách được tăng thêm 16 mm ở hàng ghế trước, thêm 28 mm ở hàng ghế sau.

Nội thất xe sử dụng nhiều vật liệu tái chế như sợi microfiber cao cấp từ nhựa PET, thảm sàn sợi Econyl, tùy chọn ốp trang trí bằng giấy từ sợi gai dầu châu Âu và cellulose tái chế, cùng với veneer gỗ bạch sử dụng phần lõi gỗ vốn thường bị loại bỏ.

Mẫu sedan thuần điện được phát triển trên nền tảng mô-đun chuyên biệt MMA dành cho thế hệ xe điện tiếp theo của Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric được trang bị một motor điện đặt ở cầu sau, cho công suất tối đa khoảng 224 mã lực, mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Mẫu sedan điện mất khoảng 7,5 giây để tăng tốc 0-100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Gói pin lithium-ion dung lượng 58 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 459-542 km/lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP.

Việc sử dụng kiến trúc điện 800 V cho phép Mercedes-Benz CLA 200 Electric tiếp nhận sạc nhanh công suất tối đa 200 kW, cho phép nạp lại 10-80% dung lượng pin trong khoảng 20 phút.

Hãng xe Đức cho biết Mercedes-Benz CLA 200 Electric có thể bổ sung khoảng 300 km phạm vi hoạt động với chỉ 10 phút sạc nhanh.

Ở tầm giá 1,7 tỷ đồng , Mercedes-Benz CLA 200 Electric sẽ cạnh tranh cùng BYD Seal (1,119- 1,359 tỷ đồng ) và BYD Han ( 1,489 tỷ đồng ).

Màn ra mắt của CLA 200 thuần điện cũng có thể tạo ra cuộc cạnh tranh nội bộ giữa sedan điện này với dòng C-Class chạy xăng, hiện có giá 1,709- 2,399 tỷ đồng .