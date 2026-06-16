Gần 51.000 xe tại Việt Nam chưa triệu hồi thay thế túi khí Takata

Theo VAMA, còn khoảng gần 51.000 xe tại Việt Nam vẫn chưa được kiểm tra và thay thế túi khí Takata.

Theo Thông tin Chính phủ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã nhận được báo cáo từ VAMA về chương trình triệu hồi xe được trang bị túi khí Takata. Đây là chiến dịch triệu hồi được lớn nhất thế giới trong nhiều năm gần đây trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, tổng số xe được thông báo nhằm kiểm tra và thay thế túi khí Takata lên đến 137.000 xe. Tính đến hiện tại, hiện có khoảng hơn 86.000 xe đã được kiểm tra, tương đương khoảng 60% lượng xe cần triệu hồi.

Điều này đồng nghĩa với việc còn lại khoảng 51.000 chiếc vẫn chưa được kiểm tra và thay thế túi khí.

Chiến dịch triệu hồi ôtô trang bị túi khí Takata ảnh hưởng đến hàng loạt hãng xe, trải dài nhiều quốc gia. Ảnh: Automotive News.

Trên các xe bị ảnh hưởng, cụm bơm khí (do Takata sản xuất) có thể bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Trong trường hợp xe gặp tai nạn và túi khí được kích hoạt, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong cụm bơm khí, dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ.

Nếu trường hợp này xảy ra, các mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng ra ngoài, xuyên qua túi khí được bơm phồng, gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách.

Sự cố túi khí Takata được xem là "cơn ác mộng" của ngành công nghiệp ôtô, là cuộc khủng hoảng triệu hồi diện rộng ảnh hưởng đến loạt thương hiệu ôtô lớn. Tại Việt Nam, các mẫu xe bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi bao gồm nhiều cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Yaris Cross, Ford Ranger hay Honda CR-V, Honda City hay Mercedes-Benz C-Class...

Sự cố này hiện vẫn chưa được khắc phục triệt để khi các đợt triệu hồi mới do túi khí Takata vẫn được công bố giai đoạn gần đây.