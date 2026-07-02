Từ 15/8, cố tình 'qua mặt' camera AI sẽ bị phạt đến 26 triệu đồng

Việc sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của camera AI sẽ bị xử phạt đến 26 triệu đồng theo Nghị định 238/2026.

Ảnh: Khương Nguyễn.

Từ ngày 15/8 tới đây, Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo nội dung Điều 3 và Điều 4 của Nghị định 238/2026, hành vi cố tình "qua mặt" hệ thống camera giám sát giao thông AI sẽ bị xử phạt 20-26 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe với ôtô, hoặc xử phạt 3-4 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe với người điều khiển xe máy vi phạm.

Cụ thể, Điều 3 của Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168/2024, trong đó thêm nội dung "sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc)".

Tương tự, Điều 4 Nghị định nói trên cũng bổ sung nội dung trên vào điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 168/2024 hiện hành. Trong đó, người đi xe máy sẽ bị xử phạt nếu "sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ".

Hiện, nội dung Nghị định 238/2026 không có định nghĩa cụ thể cho "chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ". Các văn bản pháp luật như Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng chưa có định nghĩa cho mục này.

Tuy nhiên, phần mô tả về mục đích của các chất liệu, vật liệu và thiết bị như trên hiện dẫn đến nhiều sản phẩm từng được quảng bá có khả năng giúp ôtô, xe máy che giấu thông tin biển kiểm soát, từ đó "né" camera phạt nguội.

Cố tình qua mặt camera giám sát giao thông sẽ bị xử phạt đến 26 triệu đồng. Ảnh: Ngô Minh.

Các sản phẩm này bao gồm sơn/chất phản quang chống chụp ảnh, decal phản quang hoặc đổi màu, thiết bị lật/xoay biển số tự động, thiết bị che biển số tự động, đèn LED hồng ngoại công suất cao...

Điểm chung của các sản phẩm kể trên là khả năng che giấu thông tin biển kiểm soát phương tiện khỏi sự giám sát của camera giao thông, bao gồm hệ thống camera tích hợp AI đang được triển khai rộng rãi.

Chẳng hạn, sơn phản quang chống chụp ảnh sẽ phản xạ ngược lại toàn bộ ánh sáng khi camera phạt nguội đánh đèn flash hoặc đèn hồng ngoại vào ban đêm, khiến hình ảnh thu được tại vị trí biển số bị chói lóa, không thể đọc chữ và số.

Đèn LED hồng ngoại công suất cao sẽ được gắn xung quanh viền biển số, phát ra tia hồng ngoại. Mắt thường không thể nhìn thấy ánh sáng này, nhưng thiết bị sẽ làm "mù" cảm biến của camera giao thông khi xe chạy qua, khiến khu vực biển số trở thành một đốm sáng không thể nhận diện chữ và số trên file ghi hình.