Ba tháng truy vết ôtô đeo biển số giả vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ

Sau khi chuyển nhượng xe cũ, tài xế đặt làm trên mạng một biển số giống với xe đã bán rồi lắp lên ôtô đang sử dụng hiện tại, sau đó nhiều lần vi phạm giao thông.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an vừa có bài tường thuật hành trình CSGT tỉnh Bắc Ninh truy vết tài xế sử dụng biển số giả gắn lên ôtô, điều khiển xe vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ tại nhiều tuyến đường ở khu vực tỉnh.

Cụ thể vào ngày 21/3 vừa qua, hệ thống giám sát thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một chiếc VinFast VF 6 mang biển số 98E-010.xx chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, dữ liệu lại cho thấy biển số này từng được cấp cho một chiếc Toyota Wigo, và đã được thu hồi sau khi xe chuyển nhượng.

Từ dấu hiệu bất thường, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh sử dụng hệ thống camera AI để theo dõi hành trình phương tiện. Trong thời gian này, chiếc VF 6 gắn biển số nói trên còn bị ghi nhận vượt đèn đỏ và xuất hiện trên nhiều tuyến đường tại khu vực Bắc Ninh.

Sau đúng 3 tháng truy vết, vào sáng ngày 21/6, lực lượng chức năng đã dừng chiếc xe VF 6 đeo biển số 98E-010.xx tại Km111+600 thuộc tuyến Quốc lộ 1A.

Làm việc với công an, tài xế thừa nhận sau khi bán chiếc Toyota Wigo, người này đặt làm biển số 98E-010.xx từ đầu mối trên mạng, rồi gắn lên xe VinFast VF 6 nhằm tránh bị hệ thống camera phát hiện. Thực tế, chiếc VF 6 đang được đăng ký bằng một biển số khác.

Theo điểm a khoản 8 Điều 13 Nghị định 168, hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị xử phạt hành chính 20-26 triệu đồng. Người vi phạm còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe, tịch thu biển số xe có liên quan.

Dù nội dung bài đăng của Cục CSGT không đề cập, người vi phạm nhiều khả năng còn bị xử phạt thêm các lỗi bao gồm điều khiển ôtô chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ.

Với vi phạm quá tốc độ, người điều khiển ôtô có thể bị xử phạt cao nhất 12-14 triệu đồng, trừ đến 6 điểm giấy phép lái xe. Lỗi vượt đèn đỏ với người điều khiển ôtô bị xử phạt 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo nội dung Nghị định 168.