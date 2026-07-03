So sánh nhanh xe máy điện Việt - Dat Bike Era E2 và VinFast Feliz II

Ở tầm giá dưới 30 triệu đồng, Dat Bike Era E2 và VinFast Feliz II là 2 đại diện nội địa đáng cân nhắc. Vậy chúng có gì khác biệt?

Các thông số trên được Tri Thức - Znews tổng hợp và cập nhật vào tháng 7/2026, ở 2 phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất của cả Dat Bike Era và VinFast Feliz II. Hiện tại ngoài tùy chọn Era E2, Dat Bike Era còn có bản E1 với mức giá từ 32,9 triệu đồng.

Mẫu xe VinFast Feliz II bên cạnh bản kèm pin còn có tùy chọn thuê pin với giá 24,9 triệu đồng. Chi phí thuê pin dao động 175.000 đồng/tháng khi thuê một pin và đến 300.000 đồng/tháng khi thuê 2 pin.

Dat Bike Era SO SÁNH VinFast Feliz II

Dat Bike Era Dat Bike Era

VinFast Feliz II VinFast Feliz II Giá

Giá bán được cập nhật vào tháng 7/2026 Phiên bản tiêu chuẩn, kèm pin 29,9 triệu



30,5 triệu KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm Dài 1.860



1.920 Rộng 680



694 Cao 1.115



1.140 Khoảng sáng gầm 135



134 Chiều cao yên 750



780 Dung tích cốp

50 lít 10 lít THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ Điện Điện Loại động cơ Side motor 5kW BLDC Inhub Công suất 4,3 kW



3 kW Tốc độ tối đa 82 km/h



70 km/h Pin Dat Bike thế hệ 6 LFP Quãng đường di chuyển 200 km/lần sạc 82 km/lần sạc Thời gian sạc đầy 3,5 giờ



4,5 giờ QUY CÁCH SẠC

Vị trí pin Cố định dưới sàn Trong cốp Cách sạc Trực tiếp vào xe Trực tiếp vào xe, đổi pin TRANG BỊ NỔI BẬT

Hệ thống giảm xóc trước - sau ✓ ✓ Màn hình hiển thị thông tin ✓ ✓ Chức năng lùi xe

✕ Cruise Control

✕ Kết nối ứng dụng ✓ ✓ Chìa khóa Smart key Chìa cơ Cổng sạc ở hộc chứa đồ ✕

Nguồn: Dat Bike, VinFast ĐỒ HỌA: ZNEWS