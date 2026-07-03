So sánh nhanh xe máy điện Việt - Dat Bike Era E2 và VinFast Feliz II

Các thông số trên được Tri Thức - Znews tổng hợp và cập nhật vào tháng 7/2026, ở 2 phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất của cả Dat Bike Era và VinFast Feliz II. Hiện tại ngoài tùy chọn Era E2, Dat Bike Era còn có bản E1 với mức giá từ 32,9 triệu đồng.
Mẫu xe VinFast Feliz II bên cạnh bản kèm pin còn có tùy chọn thuê pin với giá 24,9 triệu đồng. Chi phí thuê pin dao động 175.000 đồng/tháng khi thuê một pin và đến 300.000 đồng/tháng khi thuê 2 pin.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.