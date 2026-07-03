Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Xe máy

So sánh nhanh xe máy điện Việt - Dat Bike Era E2 và VinFast Feliz II

  • Thứ sáu, 3/7/2026 14:43 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Ở tầm giá dưới 30 triệu đồng, Dat Bike Era E2 và VinFast Feliz II là 2 đại diện nội địa đáng cân nhắc. Vậy chúng có gì khác biệt?

VinFast, Dat Bike anh 1VinFast, Dat Bike anh 2

Các thông số trên được Tri Thức - Znews tổng hợp và cập nhật vào tháng 7/2026, ở 2 phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất của cả Dat Bike Era và VinFast Feliz II. Hiện tại ngoài tùy chọn Era E2, Dat Bike Era còn có bản E1 với mức giá từ 32,9 triệu đồng.

Mẫu xe VinFast Feliz II bên cạnh bản kèm pin còn có tùy chọn thuê pin với giá 24,9 triệu đồng. Chi phí thuê pin dao động 175.000 đồng/tháng khi thuê một pin và đến 300.000 đồng/tháng khi thuê 2 pin.

Dat Bike
Era
SO SÁNH
VinFast
Feliz II

Dat Bike Era

VinFast Feliz II
Giá

Giá bán được cập nhật vào tháng 7/2026
Phiên bản tiêu chuẩn, kèm pin
29,9 triệu


30,5 triệu
KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm
Dài
1.860


1.920
Rộng
680


694
Cao
1.115


1.140
Khoảng sáng gầm
135


134
Chiều cao yên
750


780
Dung tích cốp
50 lít

10 lít
VinFast, Dat Bike anh 3VinFast, Dat Bike anh 4
THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ
Điện
Điện
Loại động cơ
Side motor 5kW
BLDC Inhub
Công suất
4,3 kW


3 kW
Tốc độ tối đa
82 km/h


70 km/h
Pin
Dat Bike thế hệ 6
LFP
Quãng đường di chuyển
200 km/lần sạc
82 km/lần sạc
Thời gian sạc đầy
3,5 giờ


4,5 giờ
VinFast, Dat Bike anh 5VinFast, Dat Bike anh 6
QUY CÁCH SẠC

Vị trí pin
Cố định dưới sàn
Trong cốp
Cách sạc
Trực tiếp vào xe
Trực tiếp vào xe, đổi pin
VinFast, Dat Bike anh 7VinFast, Dat Bike anh 8
TRANG BỊ NỔI BẬT

Hệ thống giảm xóc trước - sau
Màn hình hiển thị thông tin
Chức năng lùi xe

Cruise Control

Kết nối ứng dụng
Chìa khóa
Smart key
Chìa cơ
Cổng sạc ở hộc chứa đồ

Nguồn: Dat Bike, VinFast
ĐỒ HỌA: ZNEWS

Doanh số xe điện Tesla lắp ráp tại Trung Quốc tăng mạnh

Đà tăng trưởng tại Trung Quốc cùng sự hồi phục của thị trường châu Âu đang giúp Tesla cải thiện kết quả kinh doanh toàn cầu, dù hãng vẫn đối mặt áp lực cạnh tranh lớn từ BYD.

2 giờ trước

Xe máy xăng Honda đồng loạt tăng giá

Loạt xe máy xăng của Honda được điều chỉnh giá bán từ đầu tháng 7. Phần lớn tăng giá, duy nhất Honda SH350i bản Thể thao có giá giảm.

4 giờ trước

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Đan Thanh

VinFast Dat Bike VinFast Era E2 Feliz II

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý