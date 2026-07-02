Vespa Roma 2026 quy tụ 25.000 xe, ra mắt phiên bản giới hạn toàn cầu

Tại “Vespa Roma 2026 - 80 năm một biểu tượng”, Vespa ra mắt phiên bản giới hạn Vespa Edizione Ottantesimo bên cạnh BST Vespa 80th.

Sau nghi thức cắt băng khánh thành do Thị trưởng thành phố Rome - ông Roberto Gualtieri, Chủ tịch Matteo Colaninno và Tổng giám đốc Michele Colaninno của Tập đoàn Piaggio thực hiện, chuỗi lễ hội “Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon” chính thức bắt đầu.

25.000 chiếc Vespa từ 67 quốc gia cùng lăn bánh tại Rome

Từ ngày đầu tiên, hàng nghìn Vespisti (cộng đồng người yêu mến Vespa) từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thủ đô Rome, phủ kín nhiều tuyến phố của Italy. Không khí lễ hội lan tỏa với chuỗi hoạt động văn hóa, triển lãm, giao lưu và trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt, đưa Rome trở thành tâm điểm của cộng đồng yêu Vespa.

Sự kiện “Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon”thu hút sự quan tâm của hàng nghìn Vespisti.

Điểm nhấn của chuỗi lễ hội là cuộc diễu hành quy tụ 25.000 chiếc Vespa đến từ 67 quốc gia. Khởi hành từ quần thể di tích nghìn năm tuổi Terme di Caracalla, dưới hiệu lệnh xuất phát của thị trưởng thành phố Rome, đoàn xe bắt đầu lăn bánh, dẫn đầu bởi chủ tịch câu lạc bộ Vespa đến từ 67 quốc gia.

Cuộc diễu hành quy tụ 25.000 chiếc Vespa đến từ 67 quốc gia.

Tiếng động cơ vang lên giữa lòng Rome, đưa đoàn xe băng qua những công trình biểu tượng của thủ đô Rome, từ Đấu trường La Mã Colosseum, quảng trường Piazza Venezia đến đài tưởng niệm Altare della Patria và đại lộ Fori Imperiali.

Cuộc diễu hành cũng là màn hội ngộ của hơn 160 mẫu Vespa được sản xuất xuyên suốt 8 thập kỷ. Từ Vespa 98 - mẫu xe thương mại đầu tiên ra mắt năm 1946 - đến những dòng xe kinh điển như “low-light” VBB, ET3, GTR, Rally, Vespa PX, cùng các mẫu xe đương đại như Primavera và GTS, tất cả tái hiện hành trình phát triển của thương hiệu luôn gắn liền phong cách sống và văn hóa đại chúng toàn cầu.

Ra mắt phiên bản giới hạn

Bên cạnh đó, đại lễ còn đưa khách tham quan khám phá hành trình 80 năm của Vespa thông qua triển lãm ảnh “Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon” do nhiếp ảnh gia Giacomo Bretzel tuyển chọn, bộ sưu tập những mẫu xe quý từ Bảo tàng Piaggio, cùng khu trưng bày đầy đủ các dòng sản phẩm Vespa hiện đại.

Khu trưng bày đầy đủ dòng sản phẩm Vespa hiện đại thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tâm điểm thu hút sự chú ý của giới mộ điệu tại sự kiện là màn trình làng phiên bản giới hạn mang tên Vespa Edizione Ottantesimo. Được phát triển trên mẫu xe Vespa GTS 310, sản phẩm này được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 1.946 chiếc toàn thế giới - con số tượng trưng cho năm sinh của chiếc Vespa đầu tiên. Khoác lên mình lớp sơn đặc biệt lấy cảm hứng từ thép nguyên bản của thân xe Vespa thuở sơ khai, Edizione Ottantesimo là sự giao thoa tinh tế giữa giá trị di sản và công nghệ hiện đại.

Hòa cùng không khí kỷ niệm toàn cầu, trước đó Tập đoàn Piaggio cũng lần đầu tiên giới thiệu bộ sưu tập Vespa 80th tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ sự kiện “Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon” diễn ra ngày 16/5 tại công viên bờ sông Thủ Thiêm (TP.HCM). Bộ sưu tập gồm Vespa Sprint 80th 125 cc, Vespa Sprint 80th 180 cc và Vespa GTS 80th 300 cc, nổi bật với sắc sơn Verde Pastello - sự hòa quyện giữa di sản thiết kế kinh điển của Italy, vẻ tinh tế trong từng đường nét thủ công và những công nghệ hiện đại trên xe, được phân phối tại hệ thống đại lý Piaggio Việt Nam toàn quốc.