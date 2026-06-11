Hàng trăm Vespista đổ bộ siêu đại tiệc 80 năm Vespa

|
Sáng 16/5, khu vực Thủ Thiêm Riverstage - Công viên bờ sông Thủ Thiêm - phủ kín sắc xanh Verde Pastello khi hàng nghìn người yêu Vespa cùng hội tụ tại sự kiện “Vespa 80 Years of an Icon” (Tạm dịch: Vespa 80 năm - một biểu tượng). Từ rider gắn bó với Vespa hàng chục năm đến các Gen Z yêu thời trang và lifestyle, tất cả tạo nên không gian mang đậm tinh thần Italy giữa lòng TP.HCM. Không chỉ là lễ kỷ niệm thương hiệu, sự kiện được tái hiện như một festival với runway launching, khu trưng bày xe, lifestyle booth, test ride parade, âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm xuyên suốt từ sáng đến tối.
|
Sự kiện ở TP.HCM cũng là một trong những điểm dừng nổi bật của hành trình đại lễ toàn cầu trước thềm Vespa World Days 2026 diễn ra tại Rome vào cuối tháng 6. Sau 80 năm kể từ ngày chiếc Vespa đầu tiên ra đời năm 1946, thương hiệu Italy vẫn giữ sức hút đặc biệt với cộng đồng Vespista nhiều thế hệ trên toàn thế giới. “80 năm là một cột mốc quan trọng, nhưng với Vespa, đó chỉ là điểm khởi đầu cho những hành trình tự do mới. Ở Piaggio, chúng tôi tin rằng điều làm nên Vespa không chỉ nằm ở thiết kế hay công nghệ, mà còn ở những con người đã lựa chọn sống cùng tinh thần đó theo cách của mình. Trong tương lai, Vespa sẽ tiếp tục lắng nghe, thích nghi và không ngừng đổi mới để mỗi thế hệ đều có thể tìm thấy một Vespa của riêng mình”, ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ tại sự kiện.
|
Tâm điểm của lễ kỷ niệm là màn ra mắt bộ sưu tập Vespa 80th với sân khấu indoor runway kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và “những khối thép bóng bẩy”. Spotlight đổ dồn vào 3 phiên bản: Vespa Sprint 80th 125, Vespa Sprint 80th 180 và Vespa GTS 80th 300. Bộ sưu tập mới ra mắt là minh chứng cho tinh thần “di sản được làm mới”, với ngôn ngữ thiết kế đậm chất nguyên bản giao thoa hoàn hảo với hơi thở đương đại.
|
Dưới góc nhìn của một Vespista lâu năm, Trần Nhật Nguyên đặc biệt ấn tượng với bảng màu Verde Pastello lấy cảm hứng từ chiếc Vespa 98 đầu tiên. Theo anh, sức hút của Vespa 80th không nằm ở một chi tiết đơn lẻ, mà đến từ cách thương hiệu Italy xử lý tổng thể màu sắc, vật liệu và hoàn thiện bề mặt đầy tính duy mỹ. “Tông pastel lần này mang lại rất nhiều cảm xúc. Vespa phối hợp cực kỳ uyển chuyển giữa các bề mặt sơn bóng và chi tiết hoàn thiện nhám satin trên thân xe, yên, gương, tay dắt hay baga sau, tạo cảm giác liền mạch và hài hòa”, anh chia sẻ. Nhật Nguyên cho rằng chính sự tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ đã tạo nên chất nghệ thuật rất riêng của thiết kế Italy từ huy hiệu “Est. 1946”, bộ mâm cắt kim cương lấy cảm hứng từ cấu trúc dập nguyên khối huyền thoại, đến những điểm nhấn tone-on-tone trên yên và tay nắm, tất cả đều gợi cảm giác vừa hoài niệm vừa hiện đại.
|
Không dừng lại ở câu chuyện thiết kế, Vespa 80th còn cho thấy bước chuyển mạnh về hiệu suất vận hành dành riêng cho người dùng Việt. Đáng chú ý, phiên bản Sprint 80th 125cc (bên phải) đạt mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 1,85 L/100 km - con số ấn tượng đối với một mẫu xe tay ga sở hữu thân xe có trọng lượng lớn và hiệu năng vận hành mạnh mẽ của Vespa. Với một dòng xe sở hữu kết cấu thép nguyên khối đặc trưng, trọng lượng lớn và cảm giác lái đầm chắc như Vespa, đây được xem là bước tiến đáng kể về khả năng tối ưu vận hành, đồng thời cho thấy nỗ lực của thương hiệu Italy trong việc cân bằng giữa hiệu suất, trải nghiệm lái và nhu cầu sử dụng thực tế tại Việt Nam.
|
Song song đó, lần đầu tiên, Piaggio trang bị động cơ i-Get 180cc trên dòng Sprint, mang đến sức mạnh bứt phá mạnh mẽ. Trực tiếp cầm lái các phiên bản mới tại sự kiện, Nhật Nguyên đặc biệt ấn tượng với sự thay đổi trong trải nghiệm vận hành của Vespa 80th. “Sprint 180 mang lại cảm giác khác biệt. Xe bốc hơn, phản hồi ga nhanh và tạo cảm giác phấn khích rõ rệt so với những dòng Sprint trước đây. Trong khi đó, GTS vẫn giữ đúng chất riêng của Vespa thân lớn - đầm, chắc và rất ‘lực’ mỗi khi tăng tốc”, anh chia sẻ. Theo Nhật Nguyên, việc bổ sung màn hình TFT, kết nối Vespa MIA và hệ thống keyless giúp nâng trải nghiệm sử dụng hàng ngày và khiến Vespa ngày càng tiệm cận hình ảnh của biểu tượng lifestyle hiện đại.
|
Đồng tình với Nhật Nguyên về sức mạnh của phiên bản mới, Mad KingKong cho rằng Vespa vẫn giữ được “DNA cơ khí” rất riêng dù liên tục nâng cấp công nghệ trong nhiều năm qua. Theo anh, điểm đặc trưng của Vespa nằm ở cảm giác đầm chắc đến từ cấu trúc thân thép nguyên khối, nhưng đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt và dễ điều khiển khi di chuyển thực tế. “Xe cho cảm giác rất đầm khi ôm cua hay tăng tốc, nhưng không hề nặng nề. Nó vẫn cực kỳ dễ xoay trở trong điều kiện đô thị đông đúc, đồng thời đủ chắc chắn và thoải mái cho những chặng đường dài hay các chuyến đi mang tính khám phá”, anh chia sẻ. Nam creator cũng đánh giá cao cách Vespa giữ lại những chi tiết gợi nhớ mẫu Vespa 98 nguyên bản năm 1946, tạo cảm giác kết nối rõ rệt giữa hiện tại và di sản thương hiệu.
|
Phân tích ở cả góc độ kỹ thuật và lifestyle, Phúc Thành đặc biệt quan tâm tới động cơ 180cc mới trên mẫu xe Sprint. Theo anh, đây là thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt phù hợp với điều kiện đô thị Việt Nam nhưng lại sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ hơn đáng kể. “Việc nâng cấp lên 180cc cho dòng Sprint là bước đi khá đột phá. Xe vẫn đủ gọn để đi phố, nhưng cũng đủ mạnh để tạo cảm giác phấn khích hơn khi tăng tốc hoặc đi tour”, anh nói. Theo Phúc Thành, động cơ mới không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày mà còn mở rộng trải nghiệm cho những chuyến đi xa hoặc touring cuối tuần.
|
Đại tiệc sinh nhật Vespa 80 năm còn bùng nổ năng lượng với hàng loạt hoạt động trải nghiệm độc đáo tại các booth tương tác. Đây là "tọa độ" thu hút các bạn content creators đình đám đến check-in và sáng tạo nội dung. Từ góc phố lãng mạn đậm phong cách Ý đến khu trưng bày những dòng xe biểu tượng, các bạn đã liên tục ghi lại những khoảnh khắc tương tác cực chất, thời thượng bên cạnh các siêu phẩm Vespa.
|
Bên cạnh các hoạt động ra mắt sản phẩm, parade Vespa dọc ven sông Sài Gòn cũng trở thành một trong những khoảnh khắc biểu tượng của sự kiện. Hàng trăm rider nhiều thế hệ cùng di chuyển giữa trung tâm TP.HCM tạo nên hình ảnh đặc trưng mà ít thương hiệu xe nào duy trì được sau nhiều thập kỷ.
|
Thực tế, ngoài vẻ đẹp, sức mạnh hay DNA của thương hiệu Italy, điều quan trọng khiến người dùng thực sự “ở lại” với Vespa sau 80 năm chính là văn hóa cộng đồng Vespista. Hiếm có thương hiệu xe nào xây dựng được một hệ sinh thái gắn kết bền bỉ như vậy. Từ những buổi “cafe ride” sáng sớm đến các chuyến meetup quy mô lớn, văn hóa Vespa tồn tại xuyên thế hệ. Không khó để bắt gặp hình ảnh các “lão làng” bên chiếc Vespa cổ đồng hành với Gen Z trên chiếc Sprint thế hệ mới - biểu tượng đẹp nhất cho sự kết nối không biên giới của niềm đam mê.
|
Cộng đồng chơi xe Vespa ngày nay không dừng lại ở việc sở hữu phương tiện, mà còn là sự tùy biến (custom) đầy cá tính. Họ cá nhân hóa chiếc xe đến từng chi tiết nhỏ, tạo nên tác phẩm nghệ thuật di động mà đôi khi báo chí quốc tế cũng phải chú ý. Như Nhật Nguyên chia sẻ, điểm đặc biệt nhất khi offline cùng hội nhóm Vespista chính là “mỗi chiếc xe đều mang đậm cá tính, phong cách người cầm lái và gần như sẽ không có 2 chiếc Vespa nào giống hệt nhau”, mỗi chiếc đều phản chiếu cái tôi độc bản của người chủ.
|
Hành trình của Vespa tại Việt Nam chưa bao giờ là hành trình đơn độc. Sức sống của một biểu tượng toàn cầu suốt nhiều thập kỷ qua được nuôi dưỡng chính bằng ngọn lửa đam mê của các thế hệ người yêu xe. Khoảnh khắc những chiếc huy chương được trao tay cũng là lúc cảm xúc vỡ òa tại khán đài. Đó là sự ghi nhận và tri ân sâu sắc gửi đến các hội nhóm Vespa, những người đã giữ lửa và lan tỏa tinh thần tự do, phóng khoáng suốt nhiều năm tháng. Không đơn thuần là một món quà, mỗi tấm huy chương là lời cảm ơn chân thành cho một tình yêu bền bỉ, một sự đồng hành không mỏi mệt để cùng Vespa tạo nên những hành trình di sản vô giá.
|
Sau 80 năm, Vespa vẫn tiếp tục chuyển động không chỉ như một thương hiệu xe từ Italy, mà còn là biểu tượng văn hóa đại chúng gắn với thời trang, âm nhạc, nghệ thuật và hành trình tự do của nhiều thế hệ người dùng khắp thế giới.
|
Sau cột mốc 80 năm, tinh thần Vespista chắc chắn sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Bởi lẽ, người ta có thể mua một chiếc Vespa vì thiết kế ấn tượng, phá cách, nhưng họ sẽ gắn bó lâu dài vì cảm giác “thuộc về một cộng đồng”, niềm vui, sự tự do và tình yêu với cái đẹp luôn được đặt lên vị trí ưu tiên.