Hàng trăm Vespista đổ bộ siêu đại tiệc 80 năm Vespa

Sự kiện ở TP.HCM cũng là một trong những điểm dừng nổi bật của hành trình đại lễ toàn cầu trước thềm Vespa World Days 2026 diễn ra tại Rome vào cuối tháng 6. Sau 80 năm kể từ ngày chiếc Vespa đầu tiên ra đời năm 1946, thương hiệu Italy vẫn giữ sức hút đặc biệt với cộng đồng Vespista nhiều thế hệ trên toàn thế giới. “80 năm là một cột mốc quan trọng, nhưng với Vespa, đó chỉ là điểm khởi đầu cho những hành trình tự do mới. Ở Piaggio, chúng tôi tin rằng điều làm nên Vespa không chỉ nằm ở thiết kế hay công nghệ, mà còn ở những con người đã lựa chọn sống cùng tinh thần đó theo cách của mình. Trong tương lai, Vespa sẽ tiếp tục lắng nghe, thích nghi và không ngừng đổi mới để mỗi thế hệ đều có thể tìm thấy một Vespa của riêng mình”, ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ tại sự kiện.