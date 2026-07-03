Xe máy xăng Honda đồng loạt tăng giá

Loạt xe máy xăng của Honda được điều chỉnh giá bán từ đầu tháng 7. Phần lớn tăng giá, duy nhất Honda SH350i bản Thể thao có giá giảm.

Trên website chính thức, Honda Việt Nam thông báo áp dụng giá bán mới từ ngày 1/7 cho loạt xe máy xăng, gồm xe số, xe tay ga và cả xe côn tay. Phần lớn xe máy tăng giá với mức tăng dao động 98-000-700.000 đồng, riêng Honda SH350i bản Thể thao giảm giá 300.000 đồng.

Trong thông báo điều chỉnh giá bán, Honda Việt Nam cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên cơ sở ứng phó với những biến động toàn cầu về giá nguyên vật liệu. Việc tăng giá do vậy được cho là cần thiết nhằm duy trì chất lượng sản phẩm.

Honda Wave Alpha bản Đặc biệt tăng giá thêm hơn 390.000 đồng, hiện có giá bán hơn 18,8 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại tăng thêm hơn 98.000 đồng, hiện ở mức xấp xỉ 18-19 triệu đồng.

Các mẫu xe số như Honda Wave RSX, Honda Future 125 FI cũng được điều chỉnh tăng giá thêm 98.000 đồng cho tất cả phiên bản. Wave RSX hiện có giá 22,1-25,6 triệu đồng cho 3 phiên bản, Honda Future 125 FI hiện có giá 30,6-32,3 triệu đồng sau điều chỉnh.

Loạt xe máy xăng của Honda đồng loạt tăng giá bán từ đầu tháng 7. Ảnh: HVN.

Các dòng xe tay ga phổ biến của Honda như Vision, Lead, Air Blade 125 và SH Mode tăng hơn 196.000 đồng. Khoảng điều chỉnh tương tự cũng được áp dụng cho các mẫu "xe chơi" là CT125 và Super Cub C125.

Loạt xe tay ga gồm Honda Air Blade 160, Honda Vario 160 và Honda SH 160i cùng tăng giá bán thêm 200.000 đồng từ đầu tháng 7. Mẫu côn tay Honda Winner R cùng với xe tay ga địa hình Honda ADV 350 cũng được áp dụng chung mức này.

Honda SH 350i bản Thể thao giảm giá 300.000 đồng, hiện ở mức 152,39 triệu đồng. Các phiên bản Cao cấp và Đặc biệt tăng giá thêm 200.000-700.000 đồng, hiện có giá bán lần lượt 151,39 triệu đồng và 152,89 triệu đồng.

Dòng xe Phiên bản Giá bán mới từ 1/7 (triệu đồng) Wave Alpha Tiêu chuẩn 17,96

Đặc biệt 18,84

Cổ điển 19,04 Wave RSX Tiêu chuẩn 22,13

Đặc biệt 23,7

Thể thao 25,66 Future 125 FI Tiêu chuẩn 30,62

Cao cấp 31,8

Đặc biệt 32,29 Vision Tiêu chuẩn 31,5

Cao cấp 33,17

Đặc biệt 34,55

Thể thao 36,8 Lead Tiêu chuẩn 39,75

Cao cấp 41,91

Đặc biệt 45,84 Air Blade 125 Tiêu chuẩn 42,4

Đặc biệt 43,58

Thể thao 48 Air Blade 160 Tiêu chuẩn 57,09

Đặc biệt 58,29

Thể thao 58,79 SH Mode 125 Tiêu chuẩn 57,32

Cao cấp 62,33

Đặc biệt 63,51

Thể thao 64 Vario 125 Đặc biệt 40,93

Thể thao 41,42 Vario 160 Thể thao 56,69 SH125i Tiêu chuẩn 76,67

Cao cấp 84,03

Đặc biệt 85,21

Thể thao 85,7 SH160i Tiêu chuẩn 95,29

Cao cấp 102,79

Đặc biệt 103,99

Thể thao 104,49 Winner R Tiêu chuẩn 46,36

Đặc biệt 50,26

Thể thao 50,76 SH350i Cao cấp 151,39

Đặc biệt 152,89

Thể thao 152,39 ADV350

166,19 CT125

85,99 Super Cub C125 Tiêu chuẩn 86,48

Đặc biệt 87,47

Trước đó, Honda Việt Nam cho biết trong tháng 5, hãng bán được 169.976 xe máy cho khách hàng Việt Nam, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Honda không chia sẻ chi tiết doanh số xe máy xăng và xe máy điện.

Lũy kế trong năm tài chính hiện tại, doanh số xe máy của Honda tại Việt Nam đạt 343.444 chiếc, giảm 1,3% so với cùng kỳ của năm 2025.

Honda đang là hãng xe máy bán chạy nhất Việt Nam, tuy nhiên đứng trước sức ép cạnh tranh từ các đối thủ thuần điện.

Hãng xe Nhật Bản năm ngoái giới thiệu bộ đôi xe máy điện đầu tiên gồm Honda CUV e: và Honda ICON e:, gần đây mở bán thêm Honda UC3. Honda cũng triển khai các trạm sạc, tủ đổi pin cho xe máy điện, bố trí tại các HEAD có kinh doanh xe điện.