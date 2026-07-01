So sánh nhanh Honda Cuv e: và Honda UC3, khác thế nào mà chênh giá?

Tại Việt Nam, Honda Cuv e: và Honda UC3 là 2 mẫu xe máy điện mới nhất được thương hiệu Nhật Bản giới thiệu đến người dùng. Dưới đây là bản so sánh được Tri Thức - Znews cập nhật vào tháng 6/2026, khi tân binh Honda UC3 đang được hưởng ưu đãi giá.
Lưu ý, ngoài bản kèm pin, Honda Cuv e: còn được bán xe không kèm pin với giá 44,1 triệu đồng. Chi phí thuê pin là 250.000 đồng/tháng, chưa bao gồm dịch vụ đổi pin tại trụ. Để sử dụng được các trụ đổi pin của Honda, người mua Cuv e: cần chi trả tổng 350.000 đồng/tháng cho phí thuê và đổi pin.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.