Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Xe máy

So sánh nhanh Honda Cuv e: và Honda UC3, khác thế nào mà chênh giá?

  • Thứ tư, 1/7/2026 09:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cùng được phân phối ở nhóm xe máy điện, Honda Cuv e: và Honda UC3 có gì khác nhau mà giá bán chênh lệch hàng chục triệu đồng?

Honda, xe anh 1Honda, xe anh 2

Tại Việt Nam, Honda Cuv e: và Honda UC3 là 2 mẫu xe máy điện mới nhất được thương hiệu Nhật Bản giới thiệu đến người dùng. Dưới đây là bản so sánh được Tri Thức - Znews cập nhật vào tháng 6/2026, khi tân binh Honda UC3 đang được hưởng ưu đãi giá.

Lưu ý, ngoài bản kèm pin, Honda Cuv e: còn được bán xe không kèm pin với giá 44,1 triệu đồng. Chi phí thuê pin là 250.000 đồng/tháng, chưa bao gồm dịch vụ đổi pin tại trụ. Để sử dụng được các trụ đổi pin của Honda, người mua Cuv e: cần chi trả tổng 350.000 đồng/tháng cho phí thuê và đổi pin.

Honda
CUV e:
SO SÁNH
Honda
UC3

Honda CUV e:

Honda UC3
Giá bán

Giá cập nhật vào tháng 6/2026
Bản kèm pin
63,8 triệu đồng
56,5-57,9 triệu đồng
KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm
Dài
1.893


1.932
Rộng
664


700
Cao
1.101


1.112
Độ cao yên
765


779
Khoảng sáng gầm
143


145
Dung tích cốp
Nhỏ, chỉ vừa ví
26 lít
Honda, xe anh 3Honda, xe anh 4
THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ
Điện
Điện
Công suất
6 kW
6 kW
Mô-men xoắn
22 Nm


22 Nm
Tốc độ tối đa
80 km/h


82 km/h
Loại Pin
Lithium-ion
LFP
Dung lượng
52,2 Ah


62,0 Ah
Honda, xe anh 5Honda, xe anh 6
TRANG BỊ NỔI BẬT

Màn hình TFT
7 inch


5 inch
Kết nối Roadsync Dou
Hộc chứa đồ
Cổng sạc USB C
Phanh kết hợp CBS
Honda, xe anh 7Honda, xe anh 8
QUY CÁCH SẠC

Vị trí pin
Cố định dưới sàn
Trong cốp
Cách sạc
Sạc pin
Sạc trực tiếp vào xe
Bộ sạc tại nhà
2 dock sạc pin
Bộ sạc xe
Sạc ở trạm sạc Honda
Đổi pin ở đại lý Honda
Nguồn: Honda, Toyota
ĐỒ HỌA: ZNEWS

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Lại thêm reviewer, KOL 'chê xe' bị hãng xe điện Trung Quốc kiện

Sau BYD, các hãng xe điện Trung Quốc khác cũng bắt đầu "mạnh tay" kiện các KOL, kênh truyền thông bôi nhọ xe.

16 giờ trước

Sự thật sau bức ảnh đèn giao thông 'nóng chảy' vì nắng châu Âu

Nắng nóng tại châu Âu dù không làm chảy cột đèn giao thông nhưng đang gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều tuyến cao tốc và ảnh hưởng giao thông đường bộ.

17 giờ trước

Đan Thanh

ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu

Honda xe Honda Toyota xe máy điện CUV e: UC3

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý