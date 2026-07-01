So sánh nhanh Honda Cuv e: và Honda UC3, khác thế nào mà chênh giá?

Cùng được phân phối ở nhóm xe máy điện, Honda Cuv e: và Honda UC3 có gì khác nhau mà giá bán chênh lệch hàng chục triệu đồng?

Tại Việt Nam, Honda Cuv e: và Honda UC3 là 2 mẫu xe máy điện mới nhất được thương hiệu Nhật Bản giới thiệu đến người dùng. Dưới đây là bản so sánh được Tri Thức - Znews cập nhật vào tháng 6/2026, khi tân binh Honda UC3 đang được hưởng ưu đãi giá.

Lưu ý, ngoài bản kèm pin, Honda Cuv e: còn được bán xe không kèm pin với giá 44,1 triệu đồng. Chi phí thuê pin là 250.000 đồng/tháng, chưa bao gồm dịch vụ đổi pin tại trụ. Để sử dụng được các trụ đổi pin của Honda, người mua Cuv e: cần chi trả tổng 350.000 đồng/tháng cho phí thuê và đổi pin.

Honda CUV e: SO SÁNH Honda UC3

Honda CUV e: Honda CUV e:

Honda UC3 Honda UC3 Giá bán

Giá cập nhật vào tháng 6/2026 Bản kèm pin 63,8 triệu đồng 56,5-57,9 triệu đồng KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm Dài 1.893



1.932 Rộng 664



700 Cao 1.101



1.112 Độ cao yên 765



779 Khoảng sáng gầm 143



145 Dung tích cốp Nhỏ, chỉ vừa ví 26 lít THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ Điện Điện Công suất 6 kW 6 kW Mô-men xoắn 22 Nm



22 Nm Tốc độ tối đa 80 km/h



82 km/h Loại Pin Lithium-ion LFP Dung lượng 52,2 Ah



62,0 Ah TRANG BỊ NỔI BẬT

Màn hình TFT 7 inch



5 inch Kết nối Roadsync Dou ✓ ✓ Hộc chứa đồ ✓ ✓ Cổng sạc USB C ✓ ✓ Phanh kết hợp CBS ✓ ✓ QUY CÁCH SẠC

Vị trí pin Cố định dưới sàn Trong cốp Cách sạc Sạc pin Sạc trực tiếp vào xe Bộ sạc tại nhà 2 dock sạc pin Bộ sạc xe Sạc ở trạm sạc Honda ✕ ✓ Đổi pin ở đại lý Honda ✓ ✕ Nguồn: Honda, Toyota ĐỒ HỌA: ZNEWS