Sự thật sau bức ảnh đèn giao thông 'nóng chảy' vì nắng châu Âu

Nắng nóng tại châu Âu dù không làm chảy cột đèn giao thông nhưng đang gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều tuyến cao tốc và ảnh hưởng giao thông đường bộ.

Hình ảnh và video về cột đèn giao thông được cho là ở Bulgaria hay Đức bị chảy phần khung, biến dạng toàn bộ do thời tiết nóng bức tại châu Âu đang gây xôn xao khắp mạng xã hội.

Trên các nền tảng quốc tế như Instagram, X hay Reddit, 2 video này được lan truyền nhanh chóng. Một số trang truyền thông tại Việt Nam cũng đăng tải lại hình ảnh này với tiêu đề "nắng nóng ở Đức khiến cột đèn giao thông bị biến dạng".

Tuy nhiên theo các nguồn chứng thực từ châu Âu, hình ảnh trên không liên quan đến câu chuyện nắng nóng cực đoan đang diễn ra tại lục địa già.

Cụ thể, hình ảnh đầu tiên được xác nhận xuất hiện tại Milan (Italy). Cảnh sát địa phương và nhân viên cứu hỏa tại Italy đã xác nhận với truyền thông quốc gia này rằng hình ảnh cột đèn giao thông bị biến dạng xuất hiện trên video do ảnh hưởng từ ngọn lửa từ một vụ hỏa hoạn ôtô, không liên quan gì đến hiện tượng thời tiết.

Hình ảnh được cắt ra từ video được cho là xảy ra do thời tiết nhưng thực tế là cột đèn giao thông tại Italy (phải) và Đức (trái) bị bắt lửa từ vụ cháy gần đó. Ảnh: S.T/Cevre TV, Parapolitika Gr.

Trong khi cột đèn giao thông bị chảy phần khung ở video tại Đức thực tế do ngọn lửa xuất phát từ hộp đêm (club) gần đó.

Dù các hình ảnh, video được lan truyền sai sự thật, việc thời tiết cực đoan diễn ra tại châu Âu là hiện trạng thực tế, ảnh hưởng không chỉ đến người dân mà còn gây tê liệt giao thông quốc gia.

Theo tờ DW, tuyến đường cao tốc A2 ở rìa thành phố Berlin đã xuất hiện nhiều đường nhựa nứt vỡ, hư hại do nhiệt độ tăng quá cao. Tại thành phố Leipzig (Đức), tàu điện phải ngừng hoạt động do thời tiết nắng nóng đã làm chảy lớp vật liệu trám khe đường ray.

