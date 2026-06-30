Các hãng pin xe điện lớn của Trung Quốc cam kết thanh toán cho nhà cung cấp trong vòng 60 ngày nhằm giảm áp lực tài chính lên chuỗi cung ứng ôtô.

Các nhà sản xuất pin xe điện lớn của Trung Quốc cam kết sẽ thanh toán cho nhà cung cấp nhanh hơn, trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô nước này đang chịu sức ép tài chính ngày càng lớn do cuộc chiến giá và nhu cầu suy yếu.

Các hãng pin Trung Quốc "cam kết" thanh toán sớm

Thị trường ôtô Trung Quốc đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, khiến biên lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp. Các nhà cung cấp linh kiện phải đối mặt với tình trạng chậm thanh toán kéo dài, gây áp lực lên dòng tiền và khả năng duy trì hoạt động.

Các nhà sản xuất pin xe điện lớn của Trung Quốc cam kết sẽ thanh toán cho nhà cung cấp nhanh hơn, trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô nước này đang chịu sức ép tài chính ngày càng lớn do cuộc chiến giá và nhu cầu suy yếu.

Liên minh Đổi mới Pin Ôtô Trung Quốc (China Automotive Battery Innovation Alliance) kêu gọi các doanh nghiệp trong ngành cải thiện thời hạn thanh toán. Ba nhà sản xuất pin lớn gồm CATL, CALB và Sunwoda, đều là thành viên của liên minh, cam kết sẽ thanh toán cho các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu và linh kiện trong vòng 60 ngày.

Liên minh, đại diện cho nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái pin xe điện, đồng thời kêu gọi các công ty trong ngành thanh toán cho các nhà cung cấp nhỏ trong vòng 60 ngày hoặc đàm phán các điều khoản hợp lý với những đối tác lớn hơn.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cảnh báo rằng chu kỳ thanh toán quá dài từ các doanh nghiệp sản xuất pin động lực và pin lưu trữ năng lượng đang trực tiếp gây áp lực lên dòng tiền của nhà cung cấp.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết đã có 11 nhà sản xuất pin hưởng ứng sáng kiến này. Cơ quan này cảnh báo rằng chu kỳ thanh toán quá dài từ các doanh nghiệp sản xuất pin động lực và pin lưu trữ năng lượng đang trực tiếp gây áp lực lên dòng tiền của nhà cung cấp, làm suy giảm khả năng đầu tư vào đổi mới công nghệ và ảnh hưởng đến sự phát triển dài hạn của toàn bộ chuỗi cung ứng.

Áp lực dòng tiền đè nặng ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc

Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã ban hành quy định yêu cầu các doanh nghiệp lớn phải hoàn tất phần lớn khoản thanh toán cho đối tác trong vòng 60 ngày. Dù giá pin đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, linh kiện này vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất xe điện.

Các nhà cung cấp nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp có nguồn lực tài chính hạn chế, đang gặp khó khăn về dòng tiền khi chi phí đầu vào tăng cao, một phần do liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông.

Các nhà cung cấp nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp có nguồn lực tài chính hạn chế, đang gặp khó khăn về dòng tiền khi chi phí đầu vào tăng cao, một phần do liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông.

Động thái mới nhất của các hãng pin Trung Quốc diễn ra sau khi nhiều nhà sản xuất ôtô lớn của nước này đưa ra cam kết tương tự vào tháng 6/2025. Trước đó, các nhà cung cấp thép đã công khai lên tiếng về tình trạng chậm thanh toán trong ngành công nghiệp ôtô.

Động thái mới nhất của các hãng pin Trung Quốc diễn ra sau khi nhiều nhà sản xuất ôtô lớn của nước này đưa ra cam kết tương tự vào tháng 6/2025. Trước đó, các nhà cung cấp thép đã công khai lên tiếng về tình trạng chậm thanh toán.

Việc rút ngắn chu kỳ thanh toán được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực lên các doanh nghiệp nhỏ trong chuỗi cung ứng, đồng thời củng cố sự ổn định của ngành xe điện Trung Quốc trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt.