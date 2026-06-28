Canada là 'bãi thử' cho các hãng xe Trung Quốc trước khi vào Mỹ?

Các hãng xe Trung Quốc tăng tốc tiến vào Canada, xem thị trường này như bàn đạp chiến lược trước tham vọng chinh phục Mỹ.

Chỉ vài tuần sau khi Canada nới lỏng hạn chế với xe Trung Quốc, các thương hiệu lớn như BYD, Chery, Changan... đã nhanh chóng tìm cách đặt chân vào thị trường Bắc Mỹ. Dù doanh số tại nước này còn hạn chế, họ xem đây là bước chuẩn bị quan trọng cho tham vọng tiến vào Mỹ.

Hàng loạt các tên tuổi lớn tại Trung Quốc như BYD, Chery, Changan... đã bắt đầu tìm các đối tác tại Canada để có thể mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Bắc Mỹ này.

Chery, nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất Trung Quốc, đã sớm gặp gỡ các đại lý Canada, trong khi BYD lên kế hoạch mở 6 showroom và bắt đầu thủ tục nhập khẩu 2 mẫu xe. Lotus, thương hiệu xe thể thao thuộc Geely, cũng dự định mở 6 đại lý, còn Changan đang chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt thị trường này.

Tuy nhiên, Canada không phải thị trường hấp dẫn về lợi nhuận. Nước này chỉ cho phép nhập khẩu 49.000 xe Trung Quốc mỗi năm với thuế suất ưu đãi 6,1%, sau đó tăng lên 70.000 xe trong 5 năm. Với nhiều hãng cùng tham gia, dư địa kinh doanh sẽ rất nhỏ.

Giá trị thực sự của Canada nằm ở vị trí địa lý và sự tương đồng với Mỹ. Các chuyên gia cho rằng việc xây dựng mạng lưới tại nước này sẽ giúp các hãng xe Trung Quốc sẵn sàng hơn nếu thị trường Mỹ mở cửa.

Giá trị thực sự của Canada nằm ở vị trí địa lý và sự tương đồng với Mỹ. Các chuyên gia cho rằng việc xây dựng mạng lưới tại nước này sẽ giúp các hãng xe Trung Quốc sẵn sàng hơn nếu thị trường Mỹ mở cửa.

BYD đang chuẩn bị bán xe tại nước này từ năm sau, trong khi Chery đã thử nghiệm xe trong điều kiện khí hậu lạnh và dự kiến ra mắt thị trường vào quý IV/2026. Các hãng xe Trung Quốc cũng tích cực xây dựng quan hệ với đại lý tại đây, những đối tác có thể hỗ trợ họ khi tiến vào Mỹ trong tương lai.

Dù thời điểm Mỹ mở cửa còn chưa rõ, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn đang đặt cược vào một chiến lược dài hạn để thâm nhập thị trường Bắc Mỹ.

Xe Trung Quốc vẫn bị hạn chế tại Mỹ do thuế cao và các quy định liên quan đến công nghệ kết nối. Tuy vậy, các hãng như BYD và Chery vẫn duy trì tham vọng dài hạn. Dù thời điểm Mỹ mở cửa còn chưa rõ, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn đang đặt cược vào một chiến lược dài hạn để thâm nhập thị trường Bắc Mỹ.