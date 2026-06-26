Phân khúc SUV cỡ lớn tại Trung Quốc ngày càng nóng

Các hãng Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng lên phân khúc SUV cỡ lớn nhằm cải thiện biên lợi nhuận, nhưng cuộc đua ra mắt sản phẩm mới có thể dẫn đến dư thừa nguồn cung.

Các nhà sản xuất xe Trung Quốc đang đẩy nhanh chiến lược tiến lên phân khúc cao cấp với hàng loạt mẫu SUV cỡ lớn với đầy đủ các cấu hình BEV, PHEV hay EREV, trong bối cảnh thị trường ôtô nội địa ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Các hãng xe Trung Quốc liên tục ra mắt SUV cỡ lớn

Theo Nikkei Asia, hơn 20 mẫu SUV cỡ lớn đã được các hãng xe Trung Quốc giới thiệu kể từ đầu năm nay. Điều này khiến phân khúc vốn chỉ là một thị trường ngách trở thành một trong những khu vực cạnh tranh gay gắt nhất tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Trong nửa đầu năm 2026, các hãng xe Trung Quốc đã liên tiếp ra mắt các mẫu SUV full-size như BYD Great Tang (BYD Datang) hay Xpeng GX, biến phân khúc này trở thành một "chiến địa" mới tại thị trường tỷ dân.

Ông Li Yanwei, thành viên Hiệp hội Đại lý Ôtô Trung Quốc, ước tính quy mô phân khúc SUV cỡ lớn tại nước này vào khoảng 500.000 xe mỗi năm, trong khi công suất sản xuất thực tế đã vượt 1 triệu xe. "Kết quả của tình trạng dư cung là tất cả đều phải bước vào cuộc chiến giá để giành thị phần", ông Li nhận định.

Trong nỗ lực chiếm lĩnh phân khúc có giá trị cao hơn, các hãng xe Trung Quốc liên tục tung ra những mẫu SUV mới. BYD vừa giới thiệu mẫu Great Tang với giá khởi điểm 240.000 NDT (khoảng 35.300 USD ), thấp hơn khoảng 4% so với mức giá dự kiến trước đó.

Thành viên Hiệp hội Đại lý Ôtô Trung Quốc ước tính quy mô phân khúc SUV full-size tại nước này vào khoảng 500.000 xe mỗi năm, trong khi công suất sản xuất thực tế đã vượt 1 triệu xe.

Trong khi đó, đối thủ XPeng gây bất ngờ khi ra mắt mẫu SUV 6 chỗ Xpeng GX vào tháng 5/2026 với giá khởi điểm 269.800 NDT ( 39.700 USD ), thấp hơn khoảng một phần ba so với mức giá ban đầu.

Tại sao các hãng xe Trung Quốc đổ xô sản xuất SUV cỡ lớn?

Việc các hãng xe Trung Quốc đổ xô vào phân khúc SUV cỡ lớn không phải là điều bất ngờ. Theo ông Frederik Gollob, nhà sáng lập hãng tư vấn ôtô Qi Advisory, các mẫu xe này thường là những sản phẩm có lợi nhuận cao nhất trong danh mục của một thương hiệu.

Những trang bị như ghế không trọng lực, chức năng massage, hệ thống giải trí với màn hình lớn mang phong cách rạp chiếu phim hay karaoke ngay trong cabin đang trở thành điểm hấp dẫn đối với nhóm khách hàng trung lưu thành thị.

Ông đánh giá các mẫu SUV cao cấp của Trung Quốc có khả năng thách thức sự thống trị lâu nay của các thương hiệu nước ngoài trong phân khúc này nhờ việc tích hợp nhiều công nghệ và tiện nghi mới.

Những trang bị như ghế không trọng lực, chức năng massage, hệ thống giải trí với màn hình lớn mang phong cách rạp chiếu phim hay karaoke ngay trong cabin đang trở thành điểm hấp dẫn đối với nhóm khách hàng trung lưu thành thị.

Các mẫu SUV thuộc phân khúc này thường là những sản phẩm có lợi nhuận cao nhất trong danh mục của một thương hiệu. Trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 4/2026, doanh số nhóm xe này tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Gollob cho biết: "Họ muốn ghế không trọng lực, massage, âm nhạc, rạp phim... mọi thứ trên thế giới, và điều đó đơn giản là không thể đưa vào một chiếc xe nhỏ. Sở hữu một chiếc xe như vậy đang trở thành một cách thể hiện sự giàu có mới".

Dữ liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc cho thấy trong khi toàn bộ thị trường ôtô nước này đang suy giảm, doanh số SUV cỡ trung và cỡ lớn cao cấp lại tăng mạnh. Trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 4/2026, doanh số nhóm xe này tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.

Việc mở rộng phân khúc hạng sang giúp các thương hiệu Trung Quốc giành lại thị phần từ các ông lớn đến từ phương Tây. Ưu điểm của những sản phẩm này là thiết kế "nịnh mắt" khách hàng địa phương, nhiều trang bị cao cấp nhưng mức giá thấp hơn nhiều.

Sự tăng trưởng này đang tạo ra những thay đổi lớn trong cán cân cạnh tranh. Doanh số Mercedes-Benz GLC giảm 23%, trong khi mẫu Aito M7 được phát triển với sự hỗ trợ công nghệ từ Huawei lại tăng hơn gấp đôi.

Nguy cơ "bong bóng" SUV cỡ lớn tại Trung Quốc

Dù cơ hội tăng trưởng vẫn còn lớn, một số chuyên gia cảnh báo chiến lược nâng cấp phân khúc của các hãng xe Trung Quốc có thể phản tác dụng nếu thị trường rơi vào vòng xoáy giảm giá.

Cuộc đua trong phân khúc SUV cỡ lớn tại Trung Quốc không chỉ còn là về công nghệ hay thiết kế, mà còn là bài toán về khả năng duy trì lợi nhuận trong một thị trường đang ngày càng dư thừa lựa chọn.

Một trong những vấn đề lớn nhất là sự tương đồng ngày càng cao giữa các mẫu xe mới. Ông Paul Gong, chuyên gia phân tích của UBS, cho rằng nhiều mẫu SUV do Trung Quốc phát triển hiện có thiết kế ngày càng giống nhau, trong đó SUV thường gợi liên tưởng đến Land Rover, còn sedan lại mang phong cách gần giống Porsche.

Theo ông Gong, sự đồng nhất trong thiết kế và sản phẩm có thể khiến vòng đời thương mại của mỗi mẫu xe bị rút ngắn: "Nhiều mẫu xe đạt đỉnh doanh số chỉ sau 3 đến 6 tháng kể từ khi ra mắt, và sau 12 tháng, đà tăng trưởng đã gần như biến mất".

Sự đồng nhất trong thiết kế và sản phẩm có thể khiến vòng đời thương mại của mỗi mẫu xe bị rút ngắn. Những thống kê về số lượng đặt trước có thể làm vui lòng ban lãnh đạo, tuy nhiên đà tăng trưởng có thể kéo dài đủ để thu hồi các khoản đầu tư ban đầu hay không?

Ông cảnh báo nếu một mẫu xe chỉ có thể tạo doanh số trong một năm, hoặc thậm chí chỉ vài tháng, các hãng sẽ rất khó thu hồi khoản đầu tư hàng triệu USD dành cho nghiên cứu và phát triển.

Trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc đồng loạt tiến vào phân khúc SUV cao cấp, cuộc đua không chỉ còn là về công nghệ hay thiết kế, mà còn là bài toán về khả năng duy trì lợi nhuận trong một thị trường đang ngày càng dư thừa lựa chọn.