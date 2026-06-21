Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh phát triển động cơ đốt trong

Thay vì đầu tư toàn bộ vào công nghệ xe điện, các hãng xe Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới trên động cơ đốt trong.

Trong nhiều thập kỷ, các hãng xe Nhật Bản dẫn đầu thế giới về công nghệ động cơ đốt trong, đặc biệt ở khả năng tối ưu hiệu suất nhiên liệu. Tuy nhiên, lợi thế này đang dần bị thu hẹp khi các hãng xe Trung Quốc liên tục công bố những bước tiến mới với các động cơ hiệu suất cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hybrid tiên tiến.

Chery ra mắt động cơ có hiệu suất nhiệt ấn tượng

Một trong điểm đáng chú ý nhất diễn ra tại Triển lãm Ôtô ở Thâm Quyến, khi động cơ trang bị trên mẫu SUV mới Chery Tiggo 9 trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Hãng công bố động cơ hybrid đang được phát triển mang tên KunPeng Sky Optimus đã đạt hiệu suất nhiệt 48,57%. Theo ông Hong Gaoming, Phó chủ tịch Chery, đây là mức hiệu suất nhiệt cao nhất thế giới hiện nay.

Chery công bố động cơ hybrid đang được phát triển mang tên KunPeng Sky Optimus đã đạt hiệu suất nhiệt 48,57%. Phó chủ tịch Hong Gaoming cho biết đây là mức hiệu suất nhiệt cao nhất thế giới hiện nay.

Hiệu suất nhiệt là chỉ số phản ánh lượng nhiệt sinh ra từ nhiên liệu có thể chuyển hóa thành công suất hữu ích. Chỉ số càng cao đồng nghĩa động cơ càng tiết kiệm nhiên liệu hơn. Theo Chery, các động cơ xăng thương mại thường có hiệu suất nhiệt dao động khoảng 38 - 45%.

Động cơ KunPeng Sky Optimus sẽ được sử dụng trên các mẫu xe plug-in hybrid (PHEV) và xe điện mở rộng tầm hoạt động (EREV). Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh thị trường ôtô Trung Quốc đang chuyển dịch mạnh sang xe năng lượng mới. Năm ngoái, các mẫu xe năng lượng mới chiếm 48% tổng doanh số xe mới tại nước này.

Chery Tiggo 9 sẽ được trang bị động cơ hybrid KunPeng Sky Optimus. Cơ cấu này sẽ được trang bị trên các mẫu xe PHEV và EREV tương lai của tập đoàn này.

Động cơ đốt trong vẫn đóng vai trò quan trọng với Chery. Hãng đứng thứ ba về sản lượng bán buôn xe du lịch tại Trung Quốc trong năm ngoái, với 2,8 triệu xe được bán ra, trong đó có 1,34 triệu xe xuất khẩu.

Thành tích này giúp Chery vượt qua BYD và Geely để trở thành nhà xuất khẩu ôtô Trung Quốc lớn nhất. Dù nhiều hãng xe Trung Quốc hiện tập trung hoàn toàn vào xe điện, khoảng 70% doanh số của Chery vẫn đến từ các mẫu xe sử dụng động cơ xăng.

Các hãng xe Trung Quốc thi nhau phát triển động cơ đốt trong

Không chỉ Chery, Geely cũng đang phát triển công nghệ động cơ mới. Hãng đã tạo ra một động cơ có hiệu suất nhiệt đạt 48,41% và cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu của hệ thống hybrid i-HEV nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Geely cũng đang phát triển công nghệ động cơ mới. Hãng đã tạo ra một động cơ có hiệu suất nhiệt đạt 48,41% và cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu của hệ thống hybrid i-HEV nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Geely đặt mục tiêu tăng doanh số bán xe ở nước ngoài thêm 80% trong năm nay, đạt khoảng 750.000 xe. Trong số xe xuất khẩu của hãng năm ngoái, các mẫu xe sử dụng động cơ xăng chiếm hơn một nửa.

Một hãng xe Trung Quốc khác là Changan cũng đang đẩy mạnh công nghệ động cơ truyền thống. Thương hiệu giới thiệu các mẫu xe sử dụng động cơ hybrid mới với hệ thống phun nhiên liệu áp suất 500 bar. Công ty cho biết đây là những mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới đạt mức áp suất này.

Sự tiến bộ của các hãng xe Trung Quốc diễn ra khi ngành công nghiệp ôtô toàn cầu vẫn đang trong quá trình chuyển đổi sang điện hóa. Tuy nhiên, các thương hiệu này hiểu rõ không thể "đặt hết trứng hết vào một giỏ" như một số hãng xe khác.

Sự tiến bộ của các hãng xe Trung Quốc diễn ra khi ngành công nghiệp ôtô toàn cầu vẫn đang trong quá trình chuyển đổi sang điện hóa. Theo dự báo của công ty nghiên cứu GlobalData, xe điện sẽ chiếm 49% doanh số ôtô toàn cầu vào năm 2038, tăng 33% so với năm 2025.

Tương lai động cơ đốt trong vào kỷ nguyên điện hóa

Trong khi đó, xe chạy hoàn toàn bằng động cơ xăng được dự báo giảm 36%, xuống còn 25% thị trường vào năm 2038. Xe hybrid truyền thống được kỳ vọng gần như giữ nguyên tỷ lệ khoảng 15%, còn xe PHEV sẽ tăng nhẹ lên 8%. Trước đây, các hãng xe Nhật Bản luôn đứng đầu trong lĩnh vực động cơ đốt trong, còn các đối thủ Trung Quốc lựa chọn bù đắp khoảng cách bằng việc tập trung phát triển xe điện.

Sự trỗi dậy này cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành công nghiệp ôtô không còn chỉ xoay quanh xe điện, mà đang mở rộng sang cả lĩnh vực động cơ truyền thống - nơi từng được xem là "sân chơi" của các thương hiệu Nhật Bản.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu ngành ô tô MarkLines, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm 59% thị phần xe điện toàn cầu trong năm ngoái, trong khi các hãng xe Nhật Bản chỉ chiếm 3%. Tuy nhiên, ở phân khúc xe không thuần điện, Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế với 30% thị phần, cao hơn mức 20% của Trung Quốc.

Giờ đây, khoảng cách đang dần thay đổi khi các nhà sản xuất Trung Quốc cải thiện nhanh chóng công nghệ động cơ xăng. Công ty chứng khoán GF Securities nhận định các doanh nghiệp Trung Quốc có thể định hình lại thị trường xe hybrid toàn cầu bằng việc phát triển những động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời tích hợp nhiều công nghệ thông minh hơn vào phương tiện.

Giờ đây, khoảng cách đang dần thay đổi khi các nhà sản xuất Trung Quốc cải thiện nhanh chóng công nghệ động cơ đốt trong, thậm chí còn định hình lại thị trường xe hybrid toàn cầu bằng việc phát triển những động cơ tiết kiệm hơn.

Sự trỗi dậy này cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành công nghiệp ôtô không còn chỉ xoay quanh xe điện, mà đang mở rộng sang cả lĩnh vực động cơ truyền thống - nơi từng được xem là "sân chơi" của các thương hiệu Nhật Bản.