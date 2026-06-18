Trung Quốc đạt đột phá mới về công nghệ động cơ hybrid

Trung Quốc vừa tạo dấu mốc mới trong công nghệ hybrid khi động cơ Mach Power 2.0T của Dongfeng đạt hiệu suất nhiệt 45,5%.

Dongfeng vừa công bố một bước tiến đáng chú ý trong công nghệ động cơ đốt trong khi cơ cấu hybrid Mach Power 2.0T mới đạt hiệu suất nhiệt lên tới 45,5%, theo chứng nhận của CATARC Huacheng, một tổ chức độc lập tại Trung Quốc chuyên xác minh các công bố kỹ thuật của nhà sản xuất ôtô. Kết quả này được xác nhận vào ngày 22/5 và mới được công bố rộng rãi trong tuần qua.

Động cơ hybrid Dongfeng Mach Power 2.0T đạt hiệu suất nhiệt 45,5%.

Động cơ 2.0L tăng áp này được phát triển dành cho các mẫu SUV hybrid và những dòng xe cỡ lớn, nơi yêu cầu cân bằng giữa hiệu suất vận hành, khả năng tải kéo và mức tiêu thụ nhiên liệu ngày càng khắt khe. Với mức 45,5% hiệu suất nhiệt, động cơ của Dongfeng đã tiệm cận nhóm dẫn đầu trong lĩnh vực hybrid toàn cầu, nơi ngưỡng khoảng 45% đang dần trở thành tiêu chuẩn mới.

Động cơ hybrid Dongfeng Mach Power 2.0T đạt hiệu suất nhiệt 45,5%, tiệm cận nhóm dẫn đầu trong lĩnh vực hybrid toàn cầu, nơi ngưỡng khoảng 45% đang dần trở thành tiêu chuẩn mới.

Trung tâm của động cơ là kiến trúc buồng đốt mới mang tên MAKC, do Dongfeng phát triển. Thiết kế này tập trung tối ưu quá trình cháy và kiểm soát hiện tượng kích nổ. Động cơ sử dụng cấu hình hành trình dài với tỷ lệ tỷ lệ hành trình piston/đường kính xy-lanh 1,29, giúp quá trình đốt nhiên liệu diễn ra ổn định và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp áp suất cao 350 bar kết hợp với hệ thống đánh lửa năng lượng lớn cho phép động cơ duy trì tỷ số nén cao nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất ổn định trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Một hệ thống tuần hoàn khí xả làm mát cũng được tích hợp nhằm giảm nhiệt độ buồng đốt, qua đó hạn chế kích nổ và cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu thêm khoảng 3% đến 10% tùy điều kiện vận hành.

Cuộc chạy đua công nghệ hybrid của các hãng xe Trung Quốc

Không chỉ tối ưu quá trình cháy, Dongfeng còn tập trung giảm tổn hao cơ khí bên trong động cơ. Máy bơm dầu biến thiên điều khiển điện tử giúp giảm hao phí năng lượng không cần thiết, trong khi các chi tiết quan trọng được phủ lớp carbon dạng kim cương để giảm ma sát.

Các hãng xe Trung Quốc khác cũng đang tăng tốc với những hệ truyền động hybrid riêng, liên tục cải thiện hiệu quả và khả năng vận hành nhằm giành lợi thế trong phân khúc SUV thế hệ mới.

Hệ thống tăng áp biến thiên giúp duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt như vận hành ở độ cao tới 2.500 m hoặc khi di chuyển đường dài dưới tải nặng. Theo Dongfeng, tổng thể các cải tiến này giúp mở rộng vùng hoạt động hiệu suất cao thêm khoảng 30% so với thế hệ trước.

Trong bối cảnh thị trường hybrid Trung Quốc đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, mức hiệu suất nhiệt quanh ngưỡng 45% đang trở thành chuẩn mực mới. Các hãng như Geely và Chery cũng đang tăng tốc với những hệ truyền động hybrid riêng, liên tục cải thiện hiệu quả và khả năng vận hành nhằm giành lợi thế trong phân khúc SUV thế hệ mới.