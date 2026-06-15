Trung Quốc vượt Nhật Bản về xuất khẩu ôtô sang Australia

Trung Quốc lần đầu vượt Nhật Bản về lượng ôtô xuất khẩu sang Australia, nhờ nhu cầu xe điện tăng mạnh và sự bứt phá của các thương hiệu như BYD.

Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành quốc gia cung cấp ôtô lớn nhất cho thị trường Australia, khi các hãng xe như BYD tăng tốc xuất khẩu và nhu cầu dành cho xe điện hóa (EV) ngày càng gia tăng.

Gần 36.000 xe du lịch sản xuất tại Trung Quốc đã cập cảng Australia trong tháng 4/2026, vượt mức 29.000 xe nhập khẩu từ Nhật Bản. Tính chung trong 4 tháng đầu năm, lượng xe Trung Quốc cập bến nước này đã vượt 100.000 chiếc.

Gần 36.000 xe du lịch sản xuất tại Trung Quốc đã cập cảng Australia trong tháng 4/2026, vượt mức 29.000 xe nhập khẩu từ Nhật Bản. Tính chung trong 4 tháng đầu năm, lượng xe Trung Quốc cập bến nước này đã vượt 100.000 chiếc, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động lực chính cho đà tăng trưởng này đến từ sự bùng nổ của xe điện hóa. Trong số các xe du nhập từ Trung Quốc, hơn 40.000 chiếc là xe thuần điện, với lượng xe nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 3 và tháng 4 khi người tiêu dùng Australia chuyển hướng sang các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hơn sau khi giá xăng tăng do xung đột tại Trung Đông.

Trong đó, BYD đã vươn lên trở thành thương hiệu bán chạy thứ hai, với thị phần tăng hơn gấp đôi chỉ sau một năm. Tuy nhiên, Toyota vẫn giữ vị trí thương hiệu ôtô lớn nhất tại Australia.

Dữ liệu từ Phòng Công nghiệp Ôtô Liên bang Australia cho thấy xe thuần điện và xe hybrid chiếm gần một nửa tổng lượng ôtô bán ra tại nước này trong tháng 5. BYD đã vươn lên trở thành thương hiệu bán chạy thứ hai, với thị phần tăng hơn gấp đôi chỉ sau một năm. Tuy nhiên, Toyota vẫn giữ vị trí thương hiệu ôtô lớn nhất tại quốc gia này.

Đà tăng trưởng của BYD được dự báo sẽ tiếp tục khi hãng xe Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng tàu vận chuyển ôtô riêng để đưa xe sang Australia. Con tàu BYD Zhengzhou đã chở gần 5.000 xe điện cập cảng Melbourne vài ngày trước, sau đó di chuyển tới một cảng gần Sydney.

Đà tăng trưởng của BYD được dự báo sẽ tiếp tục khi hãng xe Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng tàu vận chuyển ôtô riêng để đưa xe sang Australia. Con tàu BYD Zhengzhou đã chở gần 5.000 xe điện cập cảng Melbourne và Sydney.

Không chỉ lĩnh vực ôtô, tổng kim ngạch nhập khẩu của Australia cũng tăng mạnh. Số lượng xe nhập khẩu phục hồi 25% so với tháng 3, góp phần đưa tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa trong tháng 4/2026 lên mức kỷ lục 45,4 tỷ AUD (khoảng 32,4 tỷ USD ).