SUV cỡ C có lắp vừa 3 ghế trẻ em?

Không gian hàng sau của một mẫu SUV hạng C cho thấy khả năng xếp vừa 3 ghế trẻ em, nhưng không gian bên trong xe hạn chế đi đáng kể.

Như đã phân tích ở bài viết trước đó về việc lắp đặt 3 ghế trẻ em ở hàng ghế 2 của mẫu SUV đô thị Toyota Corolla Cross, hàng sau của các mẫu xe có cùng kích thước gần như không thể lắp vừa 3 mẫu ghế trẻ em full-size hay đệm nâng cỡ lớn.

Ở lần thử nghiệm này, phóng viên đã thử lắp 3 kiểu ghế khác nhau lên hàng 2 một mẫu SUV có kích thước nhỉnh hơn đôi chút là Lynk & Co 01. Xe có số đo bên ngoài lần lượt là 4.549 × 1.860 × 1.689 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.734 mm.

Lắp vừa 3 ghế trẻ em

Ở lần đầu tiên lắp, phóng viên đã thử dùng 3 mẫu ghế khác nhau bao gồm một mẫu ghế trẻ em cỡ lớn từ Nuna, một đệm nâng (booster) có đỡ lưng và một nôi ôtô cho trẻ sơ sinh từ Cybex. Cả 3 sản phẩm đều là loại full-size nhưng không có chức năng xoay 360 độ. Đây đều là 3 thiết bị an toàn đạt chuẩn quốc tế như FMVSS No.213 hay ECE R44/04 với phần khung to bản, đệm nâng đỡ cơ thể dày xung quanh người trẻ.

Hai ghế lớn 2 bên được lắp vào xe thông qua hệ thống ISOFIX, phần nôi được lắp bằng đai an toàn.

Sau khi lắp 3 thiết bị an toàn, hàng 2 của mẫu SUV cỡ C trở nên chật chội. Ảnh: Đan Thanh

Có thể thấy, không gian hàng ghế 2 của Lynk & Co 01 vừa đủ để lắp vừa cả 3 ghế lớn. Đây cũng là giải pháp phù hợp với gia đình có 3 con trong độ tuổi cần ngồi ghế trẻ em, đặc biệt là các gia đình vừa có thêm bé sơ sinh.

Tuy nhiên nếu lắp cả 3 ghế trẻ em ở hàng 2 của ghế, toàn bộ không gian cabin trở nên chật chội hơn.

Để đảm bảo đủ chỗ trống cho phần nôi ở trung tâm và khu vực đưa trẻ ra, vào ghế, hàng ghế phía trước cũng cần được đẩy lên. Điều này đồng nghĩa với việc nếu lắp đủ 3 ghế cho 3 trẻ em trên ôtô ở hàng 2, phụ huynh khi ngồi ghế lái và ghế phụ phải "hi sinh" chỗ để chân phía trước.

Khi thay đệm nâng sang dạng ghế lớn hơn có đế xoay 360 độ, khu vực giữa của hàng ghế bị thu hẹp diện tích đáng kể, không thể lắp vừa nôi cho trẻ.

Nhà có 2 trẻ em, người lớn có ngồi được hàng 2?

Trên mạng xã hội, bên cạnh câu chuyện về việc chọn mua ghế thế nào với gia đình có 3 trẻ, nhu cầu ngồi hàng 2 trông con của các gia đình có 2 trẻ cũng trở thành đề tài được nhiều chủ xe quan tâm.

Theo nhiều người, việc phụ huynh, đặc biệt là người mẹ luôn có xu hướng ngồi gần trẻ nhằm dễ dàng chăm sóc, dỗ dành con trong các chuyến hành trình dài, đặc biệt khi trẻ đang trong giai đoạn tập làm quen với việc ngồi riêng trên ghế an toàn khi di chuyển bằng ôtô.

Phóng viên cũng thử lắp 2 ghế, đệm nâng vào 2 bên hàng 2 của chiếc Lynk & Co 01. Có thể thấy sau khi tháo phần nôi ở giữa, không gian của hàng 2 của xe vừa đủ chỗ trống cho một người lớn.

Người lớn vẫn có thể ngồi ở hàng 2 sau khi lắp 2 ghế trẻ em, nhưng không thoải mái. Ảnh: Đan Thanh.

Tuy nhiên do bị ảnh hưởng bởi phần đệm lót và khung của 2 ghế bên cạnh, chỗ trống này chỉ có thể ngồi "tạm ổn", không đủ thoải mái trong trường hợp gia đình cần di chuyển đường dài.

Nhìn chung với gia đình có 2 trẻ và phụ huynh vẫn có nhu cầu ngồi ở hàng 2, việc lắp 2 ghế và "hy sinh" sự thoải mái để chăm trẻ là hoàn toàn có thể, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Với các gia đình 2-3 con trở lên, giải pháp tốt nhất vẫn là nâng cấp mẫu xe gia đình từ 5 lên 7 chỗ ngồi với 3 hàng ghế.

Các mẫu MPV phổ thông như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer sẽ là sự lựa chọn vừa tiết kiệm kinh tế, vừa đảm bảo không gian cho cả gia đình trong những chuyến đi đường dài.