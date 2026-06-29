Ghế trẻ em trên ôtô - thuê dài ngày hay mua đứt?

Thị trường ghế trẻ em đang có các lựa chọn thuê ngắn ngày hoặc thuê dài ngày, dành cho nhóm khách hàng chưa muốn mua ngay để sử dụng lâu dài.

Khi tháng 7 cận kề cũng là lúc quy định liên quan đến việc sử dụng ghế trẻ em trên ôtô sắp chính thức đi vào thực thi.

Từ ngày 1/7 tới đây, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét khi di chuyển bằng ôtô không được phép ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe chỉ có một hàng ghế), đồng thời phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.

Nhộn nhịp mua-thuê

Như trong các bài viết trước mà Tri Thức - Znews từng đề cập, thị trường mua bán ghế trẻ em trên ôtô đã bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng giữa tháng 6. Trước quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em khi di chuyển bằng ôtô, nhiều gia đình đã mạnh tay chi tiền triệu, thậm chí chục triệu để mua các mẫu ghế an toàn gắn vào ghế ôtô.

Dù vậy, vẫn tồn tại thực tế rằng không ít người còn đôi chút ngần ngại khi phải chi ngay một khoản tiền lớn để mua ghế ôtô, nhất là khi chưa đảm bảo khả năng trẻ có thể thoải mái sử dụng thiết bị này.

Thị trường ghế trẻ em khá đa dạng kiểu loại, thương hiệu và giá bán. Ảnh: Đan Thanh.

Thị trường cho thuê ghế ôtô vì thế nở rộ trong giai đoạn cuối tháng 6. Tham khảo một nơi cung cấp dịch vụ cho thuê ghế trẻ em tại TP.HCM, phóng viên được báo giá thuê 200.000 đồng/ngày đồng giá cho nhiều loại ghế khác nhau.

"Các loại ghế này có nhiều cách cố định khác nhau, bao gồm ISOFIX, dây đai an toàn, hoặc kết hợp cả hai. Tùy vào độ tuổi của trẻ, ghế ngồi ôtô có thể là loại đi kèm đế xoay để dễ thao tác, hoặc là loại đế cố định", nhân viên tư vấn chia sẻ.

Với nhu cầu thuê ghế ôtô dài ngày khoảng từ một tuần trở lên, nhân viên cho biết giá thuê giảm xuống còn 99.000 đồng/ngày. Đơn giá này cho phép người dùng thuê các loại ghế có giá khoảng 3 triệu đồng. Đơn vị kinh doanh cho biết không cho thuê các mẫu ghế đắt tiền - vốn sở hữu giá bán có thể lên đến cả chục triệu đồng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hồng Anh (30 tuổi) nói đang cân nhắc thuê ghế trẻ em trong một tuần.

"Em bé nhà tôi khá hiếu động, không chịu ngồi yên một chỗ quá lâu. Tôi dự định thuê ghế trong tuần đầu để xem bé có hợp tác không, sau đó sẽ chọn mua để dùng lâu dài", chị Hồng Anh cho biết.

Thuê hay mua ghế?

Thử làm một phép tính đơn giản, đơn giá xấp xỉ 100.000 đồng/ngày cho thời hạn thuê một tháng sẽ tương đương tổng chi phí gần 3 triệu đồng, chưa kể khoản tiền cọc (sẽ được hoàn trả) mà người dùng phải bỏ ra tại thời điểm nhận ghế.

Trên thị trường ghế trẻ em hiện nay, khoảng giá 3 triệu đồng cũng đang cho phép người dùng tiếp cận khá nhiều lựa chọn ghế trẻ em ở các phân khúc khác nhau. Những thương hiệu phổ biến ở tầm giá này gồm Jovikids, Reebaby, Chilux, Animo...

Nhiều mẫu ghế trẻ em có giá khoảng 2-3 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Phóng viên đã trao đổi thẳng thắn với nhân viên tư vấn về các lựa chọn thuê-mua ghế trẻ em và được chia sẻ rằng, việc thuê hay mua sẽ tùy vào nhu cầu sử dụng thực tế.

"Nếu khách hàng chỉ có nhu cầu sử dụng ghế ôtô trong một tháng, thuê sẽ là một phương án đáng cân nhắc do không cần quan tâm đến việc vệ sinh hay tìm nơi cất giữ. Tuy nhiên nếu tính đến việc sử dụng lâu dài, khách hàng nên mua ghế mới, hoặc xem xét các mẫu ghế thanh lý, ghế cũ", nhân viên tư vấn chia sẻ.

Cũng theo nội dung trao đổi, hiện thị trường ghế trẻ em thanh lý đang có nhiều lựa chọn quanh tầm giá 1,9-2,2 triệu đồng. Về ghế mới, khách hàng có thể chọn mua ở các mức giá phổ biến 2-3 triệu đồng, hoặc cao cấp hơn với giá bán chục triệu, thậm chí vài chục triệu đồng.

Thuê dài ngày có thể không phải là phương án lý tưởng nhất. Ảnh minh họa: Đan Thanh.

Nhìn chung, thuê ghế trẻ em để sử dụng trong khoảng một tháng đầu tiên có thể là lựa chọn phù hợp cho nhóm khách hàng chưa có nhu cầu mua ngay.

Quá trình dùng thử cũng giúp chọn ra được loại ghế thích hợp và thoải mái nhất cho trẻ, tránh trường hợp mua xong lại không thể sử dụng vì trẻ không hợp tác.

Như đã đề cập bên trên, chi phí thuê ghế trẻ em trong một tháng có thể bằng, hoặc cao hơn giá mua mới một mẫu ghế. Do đó, tùy vào nhu cầu thực tế, người dùng cần cân nhắc kỹ phương án. Có thể thuê sử dụng ngắn ngày hoặc 1-2 tuần, sau đó chọn mua một mẫu ghế để sử dụng lâu dài.

Theo nội dung điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ôtô mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính số tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Quy định này bước đầu chỉ áp dụng với ôtô cá nhân, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.