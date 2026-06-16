Ghế trẻ em trên ôtô hút khách, giá 10 triệu vẫn nhiều khách quan tâm

Thị trường ghế trẻ em trên ôtô trở nên sôi động từ đầu tháng 6 ở mọi phân khúc giá, từ bình dân đến cao cấp. Các sản phẩm ghế giá hơn 10 triệu cũng thu hút lượng lớn người mua.

Xuyên suốt nhiều ngày qua, cụm từ "ghế trẻ em" trở thành từ khóa hot ở các hội nhóm về ôtô trên mạng xã hội. Điều này không ngạc nhiên bởi chỉ còn khoảng chưa đầy 2 tuần, quy định liên quan đến việc lắp đặt, sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ trên ôtô sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông, từ ngày 1/7, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 135 cm khi ngồi trên ôtô bắt buộc ngồi hàng ghế sau, có thiết bị hỗ trợ an toàn. Nếu vi phạm, người lái có thể bị phạt tiền từ 800.000 đến một triệu đồng.

Tại các cửa hàng bán vật phẩm mẹ và bé hay các chuỗi chuyên kinh doanh ghế an toàn, tình hình mua bán đã diễn ra nhộn nhịp từ đầu tháng 6.

Nhu cầu tăng cao, bán 100 ghế/tuần

Dạo vòng quay các cửa hàng mẹ và bé, gian hàng xe đẩy, nôi cho trẻ nay đã được thu hẹp kích thước, nhường chỗ cho những chiếc ghế an toàn, đệm nâng (booster seat) trên ôtô cho trẻ.

Các mẫu ghế tại cửa hàng này thường có giá dao động 2-4 triệu đồng/chiếc, thuộc đa dạng thương hiệu như Jovikid, Reebaby, Chilux hay Animo, Joie.

Theo chị Ngọc Hạnh, nhân viên tư vấn tại cửa hàng vật dụng mẹ và bé Bình An, tại TP.HCM, từ cuối tháng 5, lượng khách liên lạc đến đại lý thông qua các trang mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử để tìm mua ghế, đệm an toàn cho trẻ trên ôtô đã bắt đầu tăng vọt.

"Vào cuối tuần, các bố mẹ thường bế trẻ theo đến cửa hàng, cho ngồi thử lên ghế để chọn mua. Tuần trước cửa hàng phải bán được 6 ghế trong một buổi tối thứ bảy", chị Hạnh nói thêm.

Ghế trẻ em bình dân giá dưới 2 triệu đồng bày bán rộng rãi, thu hút lượng lớn đơn trực tuyến.

Không chỉ ở các cửa hàng truyền thống, trên nền tảng thương mại điện tử, các mẫu ghế trẻ em, đệm nâng giá phổ thông cũng ghi nhận lượng đơn tăng mạnh. Các mẫu ghế với giá khoảng 1,5-2 triệu đồng, từ các thương hiệu Trung Quốc cũng được nhiều gia đình tìm mua trong lần đầu tiên trang bị ghế an toàn cho trẻ trên ôtô.

Thậm chí một số cửa hàng chỉ vừa tham gia sàn thương mại điện tử từ đầu năm nay, duy nhất sản phẩm ghế trẻ em đã ghi nhận tổng lượng đơn hàng vượt con số 1.000.

Với phân khúc ghế cao hơn từ hơn 5 triệu đồng, lượng đơn hàng cũng tăng hơn so với trước. Phân khúc này bao gồm một số dòng ghế từ thương hiệu Nuna, Masi Cosi hay Cybex...Tại Việt Nam, các sản phẩm ghế phân khúc cao cấp được phân phối trực tiếp thông qua một số đơn vị độc quyền.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Lan Vy, chủ chuỗi cửa hàng VinaQuick, chuyên phân phối ghế Nuna và Cybex tại Việt Nam, cho biết từ tuần đầu tháng 6, khách hàng tìm mua ghế trẻ em mới thật sự tăng mạnh. Bởi chỉ có cách 2 tuần, quy định sẽ bắt đầu được áp dụng và không còn mốc để lùi luật.

"Tuần vừa rồi, cả chuỗi cửa hàng bán được hơn 100 ghế trẻ em. Đây là mốc doanh số cao bởi các sản phẩm ghế cao cấp thường kén khách hơn", chị Lan Vy nói thêm.

Ghế trẻ em từ bình dân đến cao cấp tăng trưởng đơn hàng từ đầu tháng 6.

Khách hàng Việt nay cũng sẵn sàng chi hơn 10 triệu đồng cho những chiếc ghế trẻ em từ thương hiệu quốc tế.

Theo chủ cửa hàng này, khác với các sản phẩm thông dụng như xe đẩy hay ghế ăn, ghế trẻ em là một sản phẩm an toàn, liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của trẻ. Vì vậy, tâm lý của phụ huynh sẽ thoải mái trong việc chi tiền hơn.

"Nhiều khách hàng Việt có thể không có thu nhập quá cao, nhưng vẫn sẵn sàng mua ghế hàng chục triệu đồng. Ghế trẻ em trên ôtô là câu chuyện về an toàn và khách hàng sẽ sẵn sàng chi tiền nhiều nếu họ tin những chiếc ghế cao cấp đủ an toàn", chị Lan Vy nói.

Đệm nâng, ghế xoay 360 độ hút hàng

Trên thị trường hiện tại có đa dạng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị an toàn cho trẻ trên ôtô, gồm ghế nôi, đệm nâng, ghế xoay 360 độ...Các mẫu ghế, đệm không chỉ được phân loại theo tầm giá, độ tuổi mà còn theo công nghệ, kích thước.

Trong số này, các sản phẩm đệm nâng an toàn cho trẻ ghi nhận lượng đơn đặt hàng nhỉnh hơn đáng kể.

Chị Vy cho biết các sản phẩm đệm nâng (booster) thường dành cho trẻ từ 3-12 tuổi. Các mẫu đệm sẽ được tối giản công nghệ an toàn hơn, không có các trang bị hỗ trợ side impact hay xoay 360 độ. Vì vậy giá thành chúng cũng thấp hơn, phù hợp với tài chính nhiều gia đình so với các dòng ghế nhiều công nghệ khác.

Đệm nâng được ưa chuộng nhờ chi phí thấp, tối giản.

"Booster như cái ghế người lớn ngồi thông thường, có đệm tựa lưng, có isofix thôi, kiểu phức tạp là phải xoay 360 độ hay là có hệ thống bảo vệ chống va chạm từ 2 bên (side impact). Những cái ghế booster là những cái ghế tối giản nhất có thể nên giá của nó cũng sẽ rẻ hơn", chủ thương hiệu VinaQuick giải thích.

Bên cạnh đệm nâng, các mẫu ghế trẻ em tích hợp công nghệ xoay 360 độ cũng được nhiều gia đình tìm mua. Đây cũng là công nghệ phổ biển trên các dòng ghế từ phổ thông đến cao cấp. So với ghế an toàn tiêu chuẩn, ghế 360 độ được lắp đặt một đế riêng bên dưới, hệ thống trục xoay bên trên cho phép phần đệm có thể xoay về phía cửa xe.

Vì vậy, loại ghế này thường được các phụ huynh ưu ái nhờ sự thuận tiện khi xoay, hỗ trợ đặt trẻ vào hoặc ra khỏi ghế dễ dàng.

Tại cửa hàng, các sản phẩm ghế xoay 360 độ thường dùng cho trẻ từ sơ sinh đến 4 tuổi. Mức giá của dòng ghế xoay này cũng thường nhỉnh hơn từ vài trăm đến hàng triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn cùng nhà sản xuất.

Ghế xoay 360 độ cồng kềnh do có thêm phần đế xoay.

Tuy nhiên bởi được lắp thêm một đế bên dưới và trục xoay, kích thước của các mẫu ghế trẻ em dạng xoay 360 độ cồng kềnh hơn khá nhiều so với ghế thường.

Theo chị Lan Vy, đa phần mọi dòng ghế thuộc các thương hiệu quốc tế đang phân phối tại cửa hàng như Cybex, Nuna hay Joie đều có thể lắp đặt 3 ghế trên cùng một hàng xe SUV, MPV thông thường, trừ dòng xoay 360 độ. Vì vậy, trong trường hợp hàng ghế 2 của xe không quá rộng rãi, cần lắp trên 2 ghế cho trẻ, phụ huynh nên cân nhắc các dòng ghế tiêu chuẩn, đệm booster thường thay vì dạng xoay 360 độ.