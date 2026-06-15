Chủ xe VinFast: 'Đi đâu cũng yên tâm vì xưởng dịch vụ có mặt khắp nơi'

Không còn lo lái xe hàng trăm cây số về thành phố lớn để bảo dưỡng hay phải “giao phó” chiếc xe cho garage tư nhân, người dùng VinFast đang được hưởng đặc quyền hiếm có.

VinFast giúp người dùng yên tâm trên mọi cung đường nhờ mạng lưới xưởng dịch vụ phủ dày đặc đến các xã, phường xa xôi cùng chất lượng dịch vụ hậu mãi 5 sao đồng bộ.

Đưa xưởng dịch vụ chính hãng đến mọi miền đất nước

Trong tâm thức của nhiều người sử dụng ôtô tại Việt Nam, đặc biệt tại khu vực tỉnh xa, việc mua xe thường đi kèm nỗi lo thường trực liên quan đến bảo trì và sửa chữa.

Thực tế thị trường cho thấy phần lớn hãng xe ngoại hiện nay vẫn tập trung nguồn lực tại đô thị lớn hoặc trung tâm tỉnh, thành phố. Mỗi lần xe cần bảo dưỡng định kỳ hay gặp sự cố nhỏ, khách hàng ở vùng xa thường phải đối mặt 2 lựa chọn: Hoặc mất cả ngày để di chuyển quãng đường dài đến xưởng chính hãng, hoặc tấp vào garage tư nhân gần nhà với rủi ro về phụ tùng không chuẩn và tay nghề thợ chưa qua đào tạo bài bản.

VinFast phủ sóng hệ thống xưởng dịch vụ đến các xã, phường xa xôi.

Từng đối diện nỗi băn khoăn này, anh Phạm Quang Trung (phường Móng Cái 3, Quảng Ninh) như “bước sang trang mới” từ khi sử dụng xe điện VinFast. “Trước đây, tôi dùng xe xăng của thương hiệu nước ngoài, mỗi lần kiểm tra đều phải gác lại mọi công việc rồi chạy lên Hà Nội vì họ đóng cửa xưởng ở Quảng Ninh, cũng không có kế hoạch mở lại. Từ ngày chuyển sang xe điện VinFast, xưởng dịch vụ ngay gần nhà, tôi chỉ mất vài phút di chuyển. Sự tiện lợi này là yếu tố then chốt giúp chúng tôi tự tin chọn xe Việt”, anh Trung kể lại.

Tính đến nay, VinFast là hãng xe dẫn đầu thị trường Việt Nam về số lượng xưởng dịch vụ, với hơn 400 điểm phủ khắp 34 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, thay vì chỉ tập trung tại đô thị lớn, VinFast chủ động đưa dịch vụ chính hãng về “sát cửa” khách hàng, len lỏi đến xã, phường có mật độ dân số không quá cao.

Chính sách hậu mãi là lời cam kết về chất lượng sản phẩm, đồng thời cho phép chủ xe tiết kiệm chi phí bảo trì, sửa chữa về dài hạn.

Là người thường xuyên đi công tác xa, anh Trung nhấn mạnh mạng lưới rộng khắp của VinFast mang lại sự an tâm, khi đi đến đâu cũng có xưởng chính hãng đồng hành. Khi cần làm dịch vụ trên đường, anh cũng dễ dàng tìm kiếm địa chỉ trên ứng dụng điện thoại VinFast.

Ngoài độ phủ, anh Trung còn nhận thấy sự nhất quán trong chuẩn mực phục vụ và trang thiết bị hiện đại tại hầu hết xưởng đã ghé thăm. “Xưởng nào cũng được đầu tư bài bản từ máy chẩn đoán lỗi chuyên sâu đến hệ thống hiệu chỉnh góc lái 3D. Cứ vào xưởng chính hãng là yên tâm xe được chăm sóc tốt nhất”, vị khách hàng cho biết.

Đặc quyền hậu mãi 5 sao - “nam châm” giữ chân khách hàng

Bên cạnh mạng lưới xưởng dịch vụ dày đặc, theo cộng đồng chủ xe VinFast, yếu tố quan trọng giữ chân khách hàng còn là chất lượng dịch vụ hậu mãi.

“Trong khi hầu hết hãng xe xăng trên thị trường chỉ áp dụng mức bảo hành 3 năm, VinFast tạo nên cú sốc khi nâng mức bảo hành lên 7-10 năm”, reviewer Tùng Đào nhận định. Anh Tùng chỉ ra trong suốt thời gian bảo hành, chủ xe được tiếp cận dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí. Giữa những cung đường đèo dốc hay các huyện lỵ xa xôi, người dùng chỉ cần cuộc gọi tổng đài hoặc nhấn nút SOS (eCall) tích hợp ngay trên xe để kết nối tức thì với trung tâm hỗ trợ.

VinFast cho khách mượn xe hoặc pin miễn phí nếu phải sửa chữa dài ngày.

Đáng chú ý, VinFast là hãng tiên phong thiết lập “chuẩn mực trách nhiệm” trên thị trường xe Việt bằng việc cam kết thời gian sửa chữa. Nếu quá thời hạn cam kết, khách hàng được hỗ trợ trực tiếp 500.000 đồng/ngày. Thậm chí, trong trường hợp xe cần sửa chữa động cơ hoặc pin dài ngày, hãng còn sắp xếp cho khách mượn xe hoặc pin miễn phí để đảm bảo công việc không bị gián đoạn.

Giới quan sát nhận định không chỉ dừng lại ở kinh doanh sản phẩm, VinFast đang kiến tạo chuẩn mực mới cả về độ phủ và chất lượng dịch vụ hậu mãi. Đây là một trong những lý do quan trọng giúp hãng xe Việt giữ vững vị thế số một thị trường trong thời gian dài. Riêng trong tháng 5, VinFast bàn giao 19.503 xe đến tay khách hàng. Đồng thời, 6 đại diện của hãng cũng xuất hiện trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường, cho thấy xe điện Việt đang ngày càng được người tiêu dùng đón nhận rộng rãi.