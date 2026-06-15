VinFast góp phần đưa xe máy điện từ lựa chọn mới trở thành xu hướng

Gần 8 năm kể từ khi chiếc xe máy điện VinFast đầu tiên ra mắt, hãng xe Việt cán mốc 1 triệu xe máy điện xuất xưởng.

Dấu mốc 1 triệu xe máy điện xuất xưởng không chỉ khẳng định tốc độ phát triển của thương hiệu Việt, mà còn cho thấy xe máy điện VinFast đang trở thành một phần quan trọng trong đời sống người Việt.

Hành trình thay đổi định kiến về xe máy điện

Tháng 11/2018, VinFast ra mắt mẫu xe máy điện đầu tiên - VinFast Klara, mở ra hướng đi mới cho thị trường xe hai bánh tại Việt Nam. Thời điểm đó, xe máy điện vẫn là khái niệm tương đối mới, chất lượng khó kiểm chứng và dịch vụ hậu mãi còn hạn chế.

Tuy nhiên, sau gần 8 năm, bức tranh thị trường thay đổi đáng kể. Cột mốc 1 triệu xe máy điện VinFast xuất xưởng phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong thói quen lựa chọn phương tiện của người tiêu dùng.

VinFast xây dựng danh mục gần 15 dòng xe máy điện với hơn 30 phiên bản, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng Việt.

Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng giúp VinFast nhanh chóng mở rộng thị phần và được người dùng đón nhận là chiến lược đa dạng hóa sản phẩm. Từ mẫu Klara đầu tiên đến nay, hãng phát triển gần 15 dòng xe máy điện với hơn 30 phiên bản, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng.

Ở nhóm khách hàng trẻ, VinFast giới thiệu mẫu xe nhỏ gọn, dễ sử dụng, không yêu cầu bằng lái như Ludo, Impes, Tempest, Motio (đã ngừng sản xuất), đồng thời bổ sung dòng xe mới như Zgoo, Flazz và Amio. Với nhóm người dùng phổ thông cần phương tiện di chuyển hàng ngày bền bỉ và tiết kiệm, hãng có lựa chọn như Evo, Feliz, Klara hay Vero X. Trong khi đó, phân khúc cao cấp có nhiều mẫu xe sở hữu thiết kế hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ như Vento, Theon hay Viper. Theo kế hoạch, VinFast dự kiến ra mắt thêm 4 mẫu môtô điện thể thao trong năm 2027.

Theo chuyên gia xe Việt Anh (kênh Tipcar), dải sản phẩm rộng là lợi thế quan trọng giúp VinFast thúc đẩy quá trình phổ cập xe điện tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng phương tiện đa dạng, việc sở hữu nhiều lựa chọn giúp hãng tiếp cận các nhóm khách hàng thay vì chỉ tập trung vào phân khúc nhất định.

Song song mở rộng danh mục sản phẩm, VinFast liên tục nâng cấp công nghệ. Nếu những mẫu xe đầu tiên sử dụng ắc-quy chì, thì nay toàn bộ dải sản phẩm được trang bị pin LFP với độ bền cao và khả năng vận hành ổn định hơn.

Đáng chú ý, hãng còn phát triển nhiều giải pháp năng lượng phù hợp thói quen sử dụng. Bên cạnh mẫu xe dùng pin cố định, VinFast tiên phong ra mắt dòng xe sử dụng pin tháo lắp linh hoạt, cho phép người dùng sạc tại nhà hoặc đổi pin tại trạm, như Evo Grand, Feliz II hay Viper.

“Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của VinFast là việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ kiểu dáng, tính năng đến phương thức tiếp năng lượng, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn chiếc xe phù hợp nhu cầu”, chuyên gia trong lĩnh vực ôtô - xe máy nhận định.

Hậu mãi 5 sao và hạ tầng hoàn thiện

Không chỉ tập trung phát triển sản phẩm, VinFast còn đầu tư mạnh vào hệ thống phân phối và dịch vụ nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng lâu dài cho khách hàng. Hiện hãng sở hữu gần 750 điểm phân phối chính hãng trên toàn quốc, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm cũng như dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa.

“Với mạng lưới đại lý rộng khắp cùng sự xuất hiện của showroom EV Zone theo mô hình trải nghiệm cao cấp, VinFast cho thấy cam kết đồng hành người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh”, reviewer của kênh Xe điện Mạnh Phát nhận định.

Bên cạnh hệ thống dịch vụ, chính sách bảo hành cũng là yếu tố giúp nhiều khách hàng an tâm hơn khi chuyển sang xe điện. Hiện VinFast áp dụng chế độ bảo hành 6 năm, không giới hạn số km đối với xe và 8 năm, không giới hạn số km đối với pin LFP.

VinFast đầu tư đồng bộ vào hệ thống dịch vụ hậu mãi và hạ tầng năng lượng nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng xe điện.

Lợi thế khác nằm ở hạ tầng năng lượng được đầu tư bài bản. Hãng triển khai mạng lưới tủ đổi pin tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo kế hoạch, V-Green lắp đặt 60.000 tủ đổi pin dành cho xe máy điện VinFast tại 34 tỉnh, thành trong quý II/2026.

Đánh giá về chiến lược này, reviewer Nguyễn Viết Thành (kênh Xem Xe Analytics) cho rằng hạ tầng là yếu tố quan trọng giúp gia tăng sự gắn bó của người dùng với xe máy điện VinFast.

“Trước đây, nhiều khách hàng lo ngại thời gian sạc kéo dài, nhưng nay việc đổi pin diễn ra nhanh chóng hơn. Với người sống tại chung cư hoặc gặp khó khăn trong việc sạc tại nhà, hệ thống đổi pin mang đến giải pháp thuận tiện hơn. Điều này góp phần giải quyết nhiều băn khoăn từng tồn tại đối với xe máy điện”, reviewer phân tích.

Với nền tảng sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, VinFast liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực những năm gần đây. Theo giới chuyên gia, cột mốc 1 triệu xe máy điện xuất xưởng không chỉ là thành quả của gần 8 năm phát triển, mà còn phản ánh sự trưởng thành của thị trường xe điện Việt Nam. Từ vị thế tiên phong, VinFast góp phần đưa xe máy điện từ lựa chọn mới trở thành xu hướng tiêu dùng phổ biến.