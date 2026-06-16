Thử xe gầm cao ở trường đua F1, GAC kỳ vọng gì ở GS3 Emzoom?

Mang một mẫu SUV đô thị gầm cao vào chạy thử ở trường đua F1, thương hiệu GAC của Trung Quốc mong muốn khách hàng nhận ra điều gì ở GAC GS3 Emzoom?

Đường đua F1 luôn là nơi bất kỳ người đam mê lái xe nào cũng muốn một lần chinh phục. Dù không dễ chạm tay vào một mẫu xe đua F1 thực thụ, tôi đã có cơ hội thử sức bản thân tại trường đua F1 Sepang ở Malaysia cùng một mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc SUV đô thị.

Xe gầm cao chạy đường đua F1

Sau loạt xe cỡ trung ở các phân khúc SUV và MPV, thương hiệu GAC thuộc tập đoàn GAC Motors dự kiến ra mắt khách Việt một mẫu xe thuộc nhóm "dễ bán" hơn. GAC GS3 Emzoom sở hữu kích thước gọn gàng, định vị trong phân khúc SUV cỡ B và sẽ cạnh tranh cùng khoảng 20 cái tên khác nhau khi về Việt Nam.

Mẫu xe mà tôi có dịp trải nghiệm là phiên bản tay lái nghịch - tức vô lăng bố trí về bên phải. Với người lần đầu điều khiển xe tay lái nghịch như tôi, chiếc GAC GS3 Emzoom vẫn là một mẫu xe khá dễ làm quen, do các bố trí nút bấm, màn hình khá hiện đại và dễ thao tác.

Phiên bản sử dụng trong các bài thử ở trường đua F1 Sepang là Premium R, được trang bị đầy đủ các tính năng thuộc gói trợ lái ADAS.

GAC GS3 Emzoom bán tại thị trường Malaysia được trang bị tiêu chuẩn động cơ tăng áp TGDI dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Sức mạnh truyền đến cầu trước thông qua hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, cho phép chiếc xe tăng tốc 0-100 km/h trong 8 giây, tốc độ tối đa có thể đạt được là 190 km/h.

Khởi đầu với bài thử Slalom, tôi được yêu cầu cho xe chạy với tốc độ duy trì trong khoảng 40-50 km/h. Việc điều khiển chiếc SUV cỡ B chạy theo đường zigzag cho phép tôi kiểm chứng mức độ phản hồi của vô lăng, khả năng kiểm soát độ nghiêng thân xe và hiệu quả hệ thống cân bằng điện tử.

Khả năng giữ ổn định thân xe của GAC GS3 Emzoom tiếp tục được thử thách ở bài Double Lane Change. Lần này, tôi được yêu cầu đẩy tốc độ xe lên cao hơn nữa và nhìn chung, chiếc SUV đô thị vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ người lái được an toàn trong các pha đánh lái gấp mô phỏng chuyển làn khi gặp tình huống khẩn cấp.

Bài kiểm tra sa hình cuối cùng được thực hiện nhằm kiểm chứng khả năng tăng tốc và phanh gấp của GAC GS3 Emzoom.

Ở các tốc độ mục tiêu lần lượt 60 km/h, 80 km/h và 110 km/h, chiếc SUV đô thị của thương hiệu Trung Quốc dễ dàng đạt đến tốc độ mong muốn khi bàn đạp ga được nhấn hết hành trình. Song song với đó, GAC GS3 Emzoom vẫn có thể dừng lại hoàn toàn ngay trước cọc tiêu mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Theo thông tin được cung cấp, quãng đường phanh tối đa trong sa hình có chiều dài 55 m.

Sau khi kết thúc các bài thử, tôi được trao vô lăng chiếc GAC GS3 Emzoom để trải nghiệm 2 vòng trường đua F1 Sepang theo hướng dẫn của chuyên gia lái xe. Tốc độ xe được đẩy lên cao ở mức trên 100 km/h, đôi lúc gây ra chút căng thẳng cho tôi tại một số thời điểm, chẳng hạn tiếng lốp rít lớn khi đánh lái vào cua.

Tuy nhiên, chiếc SUV cỡ B nhìn chung vẫn đáp ứng tốt khả năng kiểm soát thân xe và bám đường, một phần nhờ vào bộ lốp hiệu năng cao Continental được sử dụng riêng cho trải nghiệm lần này tại đường đua F1.

Dù vậy, cần phải lưu ý rằng kết quả của các bài thử kể trên được cộng hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng mặt đường lý tưởng của trường đua F1, môi trường thử nghiệm được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi đội ngũ có chuyên môn và một phần cũng đến nhờ bộ lốp hiệu năng cao. Việc mang một chiếc SUV đô thị thực hiện các bài thử như trên ở điều kiện giao thông thực tế sẽ rất nguy hiểm.

Theo chia sẻ từ đại diện hãng, GAC GS3 Emzoom khi về Việt Nam vào khoảng tháng 7 sẽ là phiên bản cao cấp nhất, tuy nhiên không đi kèm bộ lốp Continental như mẫu xe mà tôi đã có dịp trải nghiệm tại Sepang.

GAC không phải hãng xe đầu tiên mang sản phẩm vào đường đua, các chuyên gia an toàn về cơ bản cũng đã tính toán để việc trải nghiệm diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên nếu không tự tin vào độ cứng chắc của khung gầm cũng như khả năng vận hành tốt, sẽ là "tự sát" nếu một hãng xe khoe điểm yếu tại tốc độ cao tại trường đua.

Sự tự tin của GAC với sản phẩm mới sắp ra mắt tại Việt Nam có thể mở ra một cuộc đua mới, ít nhất là của GS3 Emzoom với nhóm xe Trung Quốc.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt đang chờ

Khi chính thức ra mắt, GAC GS3 Emzoom dự kiến trở thành mẫu xe "dễ mua" nhất trong danh mục ôtô du lịch thương hiệu GAC tại Việt Nam. Trước GS3, khách Việt đã được giới thiệu GAC M8 (1,699- 2,199 tỷ đồng ), GAC GS8 (1,269- 1,369 tỷ đồng ) và GAC M6 Pro (699-799 triệu đồng).

Dù được kỳ vọng sẽ là mẫu xe rẻ nhất danh mục, GAC GS3 Emzoom được dự báo sẽ phải đối diện cuộc cạnh tranh khá khốc liệt. Phân khúc SUV cỡ B/B+ tại Việt Nam hiện ghi nhận khoảng 20 mẫu xe tham gia, đa dạng cả xăng, hybrid cho đến thuần điện, đến từ nhiều thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và cả Việt Nam.

Hiện, VinFast VF 6 đang là cái tên bán chạy nhất phân khúc với 11.057 xe bán ra sau 5 tháng đầu năm. Toyota Yaris Cross đứng thứ nhì với doanh số lũy kế 6.940 xe, trong khi Mitsubishi Xforce bán được 5.204 xe trong cùng kỳ.

Ngoài các đối thủ Hàn Quốc như Kia Seltos hay Hyundai Creta, GAC GS3 Emzoom còn phải cạnh tranh cùng nhóm xe đồng hương, gồm Geely Coolray 2026 (499-599 triệu đồng), Lynk & Co 06 (679-729 triệu đồng), Omoda C5 (539-749 triệu đồng), BYD Atto 2 (669 triệu đồng), MG ZS (518-588 triệu đồng).

Với việc chỉ mang một phiên bản cao cấp nhất của GAC GS3 Emzoom về Việt Nam, "nhiệm vụ" định giá với hãng sẽ tương đối khó khăn, đồng thời quyết định khả năng thành công của mẫu xe này. Nếu hãng xe Trung Quốc quyết định "tất tay" với GAC GS3 Emzoom bằng khoảng giá quanh vùng 600-650 triệu đồng, nhiều khả năng thị trường SUV đô thị sẽ có thêm một đối thủ khá đáng gờm.

Một trong những rào cản lớn nhất của ôtô các thương hiệu Trung Quốc vẫn là niềm tin từ khách hàng Việt. Với riêng GAC, khoảng thời gian hiện diện tại Việt Nam gần 2 năm bước đầu cho thấy sự cam kết của hãng. GAC hiện sở hữu 13 đại lý trên cả nước, dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô trong tương lai để phục vụ nhu cầu khách Việt.

Nếu có thể giải được "bài toán" giá trị thương hiệu và hậu mãi, bảo dưỡng, ôtô Trung Quốc nhiều khả năng đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với loạt thương hiệu tên tuổi lâu đời của các thị trường Á, Âu.