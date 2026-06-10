Xem trước GAC GS3 Emzoom - SUV cỡ B nhập Malaysia, ra mắt tháng 7

Phiên bản ở Malaysia có 3 chế độ lái gồm Economy, Comfort và Sport, nhưng GAC GS3 Emzoom bán ở Việt Nam sẽ có thêm chế độ lái Sport+. Xe cũng được trang bị camera 360 độ, gói trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, gồm các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông...