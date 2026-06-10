Xem trước GAC GS3 Emzoom - SUV cỡ B nhập Malaysia, ra mắt tháng 7

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GAC GS3 Emzoom sẽ là mẫu xe tiếp theo tham gia phân khúc SUV cỡ B/B+ tại Việt Nam. Thương hiệu ôtô Trung Quốc thuộc tập đoàn GAC xác nhận GS3 Emzoom sẽ chính thức mở bán từ tháng 7, với chỉ phiên bản cao cấp nhất và đầy đủ trang bị.
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GAC GS3 Emzoom sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.446 x 1.850 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm.
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Tổng thể GAC GS3 Emzoom tạo thành từ nhiều đường nét góc cạnh khá thể thao. Các đường cắt xẻ mạnh có thể quan sát ngay từ phần đầu xe, tại cụm lưới tản nhiệt, cản trước và cụm đèn chiếu sáng.
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Đuôi xe tiếp tục xuất hiện các đường nét cắt xẻ mạnh mẽ, khá thể thao.
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Cánh lướt gió thể thao tích hợp đèn phanh trên cao là một trong những điểm nhất ngoại thất GAC GS3 Emzoom.
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Cụm đèn hậu có thiết kế khá ấn tượng, gồ ghề và nhô ra khỏi thân xe.
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Nằm giữa các bộ khuếch tán gió ở cản sau là cụm ống xả kép.
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GAC GS3 Emzoom sở hữu bộ mâm 5 chấu đường kính 18 inch.
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Tay nắm cửa dạng ẩn là trang bị đáng chú ý của GAC GS3 Emzoom.
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Khoang lái đơn giản và khá hiện đại trên GAC GS3 Emzoom. Phiên bản trong bài trang bị tay lái bên phải do phục vụ thị trường Malaysia. Các phiên bản GAC GS3 Emzoom tay lái thuận đã bắt đầu được xuất khẩu sang Việt Nam, sẵn sàng ra mắt vào tháng 7 tới đây.
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Vô lăng GAC GS3 Emzoom dạng tròn 3 chấu, vát nhẹ ở đáy, tích hợp các phím điều khiển chức năng dạng vật lý.
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Nằm sau vô lăng là bảng đồng hồ kích thước 7 inch, hiển thị màu các thông số quan trọng khi vận hành.
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Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,25 inch, đặt nổi trên táp-lô với thiết kế hướng về người lái.
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Ngay bên dưới là cụm phím vật lý điều chỉnh hệ thống điều hòa.
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Ở bệ trung tâm, GAC GS3 Emzoom được trang bị cần số điện tử với thiết kế kiểu pha lê. Khu vực này cũng có một đế sạc không dây cho thiết bị di động.
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Bộ ghế ngồi bọc da. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Hàng ghế sau trang bị 3 tựa đầu có thể điều chỉnh, có cửa gió điều hòa riêng.
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Dung tích tiêu chuẩn của khoang hành lý là 341 lít, có thể tăng lên khi gập 60:40 hàng ghế thứ hai.
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GAC GS3 Emzoom được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L phun xăng trực tiếp, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270 Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Hãng cho biết GS3 Emzoom có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 8 giây, tốc độ tối đa đạt được là 190 km/h.
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Phiên bản ở Malaysia có 3 chế độ lái gồm Economy, Comfort và Sport, nhưng GAC GS3 Emzoom bán ở Việt Nam sẽ có thêm chế độ lái Sport+. Xe cũng được trang bị camera 360 độ, gói trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, gồm các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông...
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Khi về Việt Nam, GAC GS3 Emzoom sẽ cạnh tranh cùng khoảng 20 mẫu xe khác nhau trong phân khúc SUV cỡ B/B+, chẳng hạn VinFast VF 6, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, Kia Seltos hay loạt xe đồng hương gồm Omoda C5, Geely Coolray, Lynk & Co 06.
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