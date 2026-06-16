Toyota Corolla Altis dừng bán ở Việt Nam

Mẫu sedan cỡ C Toyota Corolla Altis được xác nhận đang tạm dừng bán tại Việt Nam. Trước khi dừng bán, Toyota Corolla Altis có doanh số không mấy khả quan.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Toyota Việt Nam (TMV) xác nhận mẫu sedan cỡ C Toyota Corolla Altis đang được tạm dừng kinh doanh tại thị trường xe Việt.

"Dựa trên tình hình cung cầu, TMV đang tạm ngừng bán mẫu xe Corolla Altis. Tùy vào nhu cầu thị trường và chiến lược kinh doanh tại mỗi thời điểm, chúng tôi sẽ cân nhắc chiến lược và danh mục sản phẩm phù hợp", thông tin từ TMV cho hay.

Qua trao đổi với phóng viên, tư vấn bán hàng tại một đại lý Toyota ở TP.HCM cũng xác nhận đại lý đã dừng đặt hàng Corolla Altis từ lâu.

"Dòng xe này ít khách, khó bán, nên các đại lý không đặt hàng nữa", người này cho biết.

Như vậy, nhóm sedan thương hiệu Toyota tại thị trường Việt Nam sẽ chỉ còn 2 đại diện gồm Toyota Vios ở hạng B và Toyota Camry nằm ở phân khúc sedan cỡ D.

Tại thời điểm viết bài, website của Toyota Việt Nam vẫn còn hiển thị thông tin các phiên bản và giá bán của Toyota Corolla Altis. Theo đó, mẫu sedan cỡ C có 3 phiên bản, gồm 2 bản thuần xăng giá 725-780 triệu đồng, bên cạnh bản HEV có giá 870 triệu đồng.

Toyota Corolla Altis trước khi được xác nhận dừng bán đã ghi nhận tình hình kinh doanh không mấy khả quan.

Sau khi kết thúc năm 2025 với tổng doanh số 285 xe, mẫu sedan cỡ C khởi đầu năm 2026 với chỉ 6 xe bán ra. Lượng tiêu thụ ở các tháng sau đó không vượt quá 5 xe/tháng, thậm chí rơi vào tình trạng "trắng doanh số" ở kỳ báo cáo gần nhất.

Không chỉ riêng Toyota Corolla Altis, phân khúc sedan cỡ C tại thị trường Việt cũng đang phải đối diện khá nhiều khó khăn.

Mazda3 tạm thời bán chạy nhất với doanh số lũy kế 1.376 xe sau 5 tháng. Ở Việt Nam, Mazda3 có 2 biến thể gồm sedan và hatchback.

Honda Civic sở hữu doanh số lũy kế từ đầu năm ở mức 402 xe, trong khi Hyundai Elantra tích lũy được doanh số 186 xe trong cùng kỳ. Nhóm sedan cỡ C được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) thống kê doanh số còn có Kia K3, tuy nhiên mẫu xe này từ đầu năm 2026 đã không còn được ghi nhận lượng tiêu thụ chi tiết.

Khách hàng Việt Nam hiện có thể tiếp cận một số lựa chọn sedan cỡ C khác đến từ các thương hiệu Trung Quốc. Số này bao gồm MG5, New MG5 cùng với mẫu sedan cỡ C duy nhất trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc BYD Seal 5.