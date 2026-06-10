Toyota vẫn quyết đi theo con đường riêng trước làn sóng xe thuần điện

Khác với các thương hiệu khác trên thị trường đang chạy đua sản xuất xe điện, Toyota vẫn kiên quyết bảo vệ nhóm xe động cơ đốt trong.

Ảnh: Carscoops.

Trong bối cảnh toàn bộ ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang lao nhanh vào làn sóng thuần điện hóa, Chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda, vẫn kiên định bảo vệ một lối đi khác biệt và thực tế hơn.

Thay vì cam kết chuyển đổi hoàn toàn sang xe thuần điện (BEV) trong thập kỷ tới như nhiều đối thủ cạnh tranh, Toyota tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chiến lược "đa lộ trình" (multi-pathway approach) song song với việc hoàn thiện dải sản phẩm điện hóa của mình.

Đối với người tiêu dùng, chiến lược này đồng nghĩa với việc thương hiệu Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm động cơ xăng truyền thống, xe lai điện Hybrid (HEV), xe lai điện cắm sạc Plug-in Hybrid (PHEV), xe chạy pin nhiên liệu hydro (FCEV) và xe thuần điện (BEV).

Ông Akio Toyoda đã thẳng thắn bày tỏ sự lo ngại của mình trước xu hướng tập trung cực đoan vào xe điện của toàn ngành. Vị chủ tịch nhấn mạnh bản thân không sẵn sàng khai tử động cơ đốt trong, ngay cả khi vấp phải những quan điểm trái chiều từ chính các giám đốc điều hành trong nội bộ tập đoàn.

Trong những năm gần đây, ông Akio Toyoda nổi lên như một trong những tiếng nói mạnh mẽ thế giới nhằm bảo tồn các dòng xe chạy xăng truyền thống.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông thừa nhận bản thân cảm thấy "rất cô độc" trong hành trình giữ lại động cơ đốt trong, xuất phát từ niềm đam mê sâu sắc của ông đối với âm thanh, cảm giác lái và thậm chí là mùi hương đặc trưng của những khối động cơ cơ khí thuần túy.

Bên cạnh yếu tố cảm xúc, ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm cốt lõi của tập đoàn trong việc bảo vệ công việc của các nhà cung ứng và kỹ thuật viên trên toàn cầu, những người có chuỗi công việc gắn liền với dây chuyền sản xuất động cơ truyền thống.

Sự phân nhánh chiến lược của Toyota không bắt nguồn từ tư duy bài xích xe điện, mà đến từ những đánh giá duy lý và thực tế về nhu cầu của người tiêu dùng cũng như mức độ sẵn sàng của hạ tầng trạm sạc.

Toyota chọn cách bảo vệ nhóm xe động cơ đốt trong trước "bão xe điện". Ảnh: CNC.

Tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, hệ thống trạm sạc điện vẫn chưa đồng bộ và còn nhiều bất cập tại các vùng nông thôn hoặc ngoại ô.

Lúc này, danh mục sản phẩm Hybrid và Plug-in Hybrid chính là cầu nối chuyển giao, giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp di chuyển tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải mà không phải thay đổi thói quen sinh hoạt hay phụ thuộc vào lưới điện.

Cam kết duy trì động cơ truyền thống và các nguồn năng lượng thay thế của Toyota còn lan tỏa sang cả mảng xe thể thao hiệu năng cao.

Thông qua bộ phận đua xe chuyên trách Toyota Gazoo Racing, hãng xe Nhật đang tích cực giữ gìn linh hồn của động cơ đốt trong cho những tín đồ đam mê tốc độ bằng cách liên tục phát triển các mẫu xe thể thao thuần cơ khí, đồng thời thử nghiệm các nguyên mẫu động cơ đốt hydro thực nghiệm ngay trên các đường đua khắc nghiệt.

Đối với ông Akio Toyoda, đường đua chính là phòng thí nghiệm để thử thách và hoàn thiện các công nghệ tương lai.

Bằng cách chống lại áp lực khổng lồ từ thị trường để không đặt cược tất cả nguồn lực vào xe thuần điện, hãng xe Nhật Bản hướng tới việc cung cấp các giải pháp di chuyển dễ tiếp cận, thực dụng và đầy cảm xúc cho mọi nhóm khách hàng.

Khi thị trường ôtô toàn cầu dần hạ nhiệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng của xe điện, lập trường tưởng chừng như cô độc của ông Akio Toyoda đang dần chứng minh được tính bền vững.