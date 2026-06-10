Lynk & Co ưu đãi mạnh, nhiều mẫu xe được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Lynk & Co đang triển khai nhiều ưu đãi, áp dụng với hầu hết dòng xe được phân phối tại Việt Nam, bao gồm mẫu SUV đô thị Lynk & Co 06.

Trước nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao thời điểm hè, thị trường ôtô cũng bước vào giai đoạn sôi động. Để kích cầu tiêu dùng, Lynk & Co triển khai chương trình ưu đãi tháng 6 với thông điệp "An tâm đồng hành, trọn hè khám phá", giúp khách hàng giảm áp lực chi phí sở hữu ban đầu cũng như chi phí sử dụng xe.

Chương trình áp dụng với hầu hết sản phẩm xe Lynk & Co đang phân phối tại Việt Nam, từ dòng sedan, SUV đô thị đến những mẫu SUV gia đình cỡ lớn và xe điện hóa mới.

Lynk & Co áp dụng nhiều chính sách ưu đãi trong tháng 6 với hầu hết dòng xe đang phân phối tại Việt Nam.

Trong đó, Lynk & Co 06 là mẫu xe nhận được nhiều quan tâm khi áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100%, cùng một năm bảo hiểm Tasco. Mức ưu đãi cụ thể tùy theo phiên bản xe và năm sản xuất. Với giá niêm yết từ 739 triệu đồng, tổng giá trị hỗ trợ quy đổi lên đến gần 90 triệu đồng. Đây được xem là chính sách thiết thực trong bối cảnh khách hàng có nhu cầu mua SUV đô thị đang quan tâm đến chi phí sở hữu thực tế thay vì giá niêm yết.

Được biết, Lynk & Co 06 hướng tới nhóm khách hàng trẻ và gia đình nhỏ. Xe nổi bật với loạt trang bị hiện đại như: Gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS (gồm nhiều tính năng an toàn chủ động), camera toàn cảnh 540 độ, màn hình trung tâm 12,3 inch cùng hệ thống lọc không khí trong khoang lái... Trang bị này giúp những chuyến đi xa thêm tiện nghi, thoải mái.

Lynk & Co 06 thu hút nhiều sự quan tâm khi được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, chương trình ưu đãi hè của Lynk & Co còn áp dụng trên hầu hết dòng xe đang phân phối tại Việt Nam. Trong đó, Lynk & Co 01 tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm. Với giá niêm yết lần lượt 919 triệu đồng cho bản Hyper và 999 triệu đồng cho bản Hyper Pro, khách mua xe được hỗ trợ lệ phí trước bạ quy đổi tương đương từ 92 triệu đến 100 triệu đồng. Đi kèm là gói bảo dưỡng miễn phí có giá trị quy đổi khoảng 44 triệu đồng.

Ở phân khúc sedan hiệu năng cao, Lynk & Co 03+ áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm. Với giá niêm yết gần 1,9 tỷ đồng , riêng phần hỗ trợ lệ phí trước bạ, người mua đã tiết kiệm đến 95 triệu đồng. Cộng thêm gói bảo dưỡng có giá trị khoảng 50 triệu đồng, tổng ưu đãi cho mẫu xe này đến gần 150 triệu đồng.

Đối với nhóm xe điện hóa, Lynk & Co áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ cho dòng 08 EM-P. Trong đó, bản Pro được tặng bộ sạc cầm tay 3,5 kW, phim cách nhiệt cao cấp, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm Tasco. Riêng phiên bản Halo được bổ sung bộ sạc treo tường 7,4 kW, gói phụ kiện cùng chương trình bảo dưỡng miễn phí lên đến 6 năm hoặc 80.000 km.

Không chỉ tạo sức hút bằng ưu đãi, Lynk & Co 08 còn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như: Ghế trước chỉnh điện có nhớ vị trí, chức năng làm mát ghế, hệ thống âm thanh Harman Kardon, camera toàn cảnh… qua đó gia tăng trải nghiệm cho người dùng.

Khách mua mẫu SUV gia đình cỡ lớn như Lynk & Co 08 hay 09 sẽ nhận được nhiều ưu đãi.

Với khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV cỡ lớn, Lynk & Co 09 là lựa chọn hấp dẫn. Trong tháng 6, mẫu xe này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm và phim cách nhiệt cao cấp. Sản phẩm có giá niêm yết gần 2,2 tỷ đồng , riêng phần hỗ trợ lệ phí trước bạ có giá trị quy đổi xấp xỉ 220 triệu đồng. Nếu cộng gói bảo dưỡng miễn phí, tổng ưu đãi tới gần 300 triệu đồng.

Có thể thấy, thay vì tập trung vào giảm giá trực tiếp, chương trình bán hàng tháng 6 của Lynk & Co được xây dựng toàn diện hơn. Ưu đãi trên không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, mà còn đa dạng hóa lựa chọn cho những người đang có kế hoạch sở hữu ôtô phục vụ nhu cầu du lịch trong mùa hè này.