Những chủ sở hữu Lynk & Co định nghĩa lại sự an tâm trong kỷ nguyên số

Khi ôtô thông minh dần dịch chuyển từ phương tiện cơ khí thuần túy thành những “robot di động”, định nghĩa về sự an toàn cũng cần được nhìn nhận toàn diện hơn.

Tại số mới nhất của Co:Talk - chuỗi đối thoại văn hóa và phong cách sống do Lynk & Co Việt Nam tổ chức, các chủ xe đã cùng ngồi lại để chia sẻ trải nghiệm thực tế, từ đó giải mã triết lý an toàn tạo nên giá trị bền vững cho một thương hiệu xe sang.

Khi lựa chọn đến từ triết lý đồng điệu

Giữa một thị trường ôtô với hàng loạt lựa chọn hào nhoáng, điều gì đã khiến 3 vị khách mời, những người vốn khắt khe trong tiêu dùng, đặt niềm tin vào Lynk & Co?

Với anh Hồ Sỹ Quang, sức hút của Lynk & Co không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ thiết kế “Mega City Contrast” thời thượng phản ánh hơi thở của các đô thị lớn toàn cầu, mà nằm tại “DNA” cốt lõi bên trong. Anh cho rằng việc thương hiệu này thừa hưởng tinh hoa kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn khắt khe từ Geely và Volvo chính là tấm tem bảo chứng giá trị nhất.

Các khách mời chia sẻ trải nghiệm với Lynk & Co.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Tuấn Anh thừa nhận bản thân là một người yêu công nghệ nhưng luôn đặt sự thực tế lên hàng đầu. Anh nhận thấy Lynk & Co không chạy theo tính năng giải trí nhất thời, mà dành nguồn lực khổng lồ để kiểm chứng chất lượng trong mọi điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất trước khi trao tay khách hàng.

Trong khi đó, anh Hà Đình Huy lại tìm thấy sự kết nối từ trải nghiệm chạm đầu tiên. Đối với anh, sự sang trọng của Lynk & Co không phô trương, mà tinh tế hiện hữu từ cách thương hiệu tiếp đón tại không gian Lynk & Co Club, sự thấu hiểu trong dịch vụ hậu mãi đến cảm giác yên tâm khi cầm lái mỗi ngày.

Hệ sinh thái an toàn từ nền tảng toàn cầu

Một câu hỏi hóc búa được đặt ra tại Co:Talk là “Thế nào là một chiếc xe an toàn?”. Phần lớn người dùng sẽ nghĩ ngay đến hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), cảnh báo lệch làn hay phanh tự động.

Triết lý an toàn toàn diện trên xe Lynk & Co.

Nhưng dưới góc nhìn của Lynk & Co, an toàn không phải một tính năng kích hoạt khi sắp xảy ra va chạm. Nó là một hệ sinh thái được thiết lập từ trước đó rất lâu. Thương hiệu gọi đó là triết lý “All-Domain Safety” - an toàn toàn diện.

Để cụ thể hóa khái niệm này, anh Hồ Sỹ Quang, một người am tường về kỹ thuật, đã mang đến những thông tin đắt giá. Các dòng xe Lynk & Co được phát triển trên nền tảng kiến trúc toàn cầu CMA (Compact Modular Architecture) danh tiếng được chia sẻ cùng Volvo.

Người dùng thông thường chỉ thấy chiếc xe lộng lẫy ở showroom, nhưng ít ai biết nó đã trải qua hàng nghìn giờ thử nghiệm va chạm đa hướng, chịu đựng những mức nhiệt cực đoan từ cái lạnh -40 độ C của Bắc Âu đến cái nóng gần 50 độ C trên sa mạc. Việc đạt chuẩn 5 sao tối đa từ các tổ chức uy tín như Euro NCAP hay CNCAP cũng là lời cam kết bảo vệ mạng sống của thương hiệu dành cho hành khách.

Định nghĩa “sự sang trọng tử tế” hướng về cộng đồng

Điểm đắt giá và nhân văn nhất của buổi đối thoại Co:Talk nằm ở góc nhìn về “sự an toàn hướng ngoại”. Anh Nguyễn Tuấn Anh đặt vấn đề “Liệu một chiếc xe an toàn có ích gì nếu nó chỉ bảo vệ người ngồi trong và phớt lờ thế giới xung quanh?”. Lynk & Co đã trả lời câu hỏi đó bằng một tư duy đầy nhân văn. Hệ thống an toàn chủ động của xe được tính toán kỹ lưỡng để nhận diện và giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ hoặc người đi xe đạp trong trường hợp không may xảy ra va chạm.

Hệ thống an toàn chủ động được thiết kế để giảm thiểu chấn thương cho cả những người bên ngoài nếu không may xảy ra va chạm.

Không chỉ vậy, sự sang trọng của Lynk & Co còn được định nghĩa qua yếu tố “khỏe mạnh”. Không gian khoang lái sử dụng các vật liệu sinh thái thân thiện, kết hợp hệ thống kiểm soát chất lượng không khí chủ động (AQS) giúp lọc sạch bụi mịn, bảo vệ hệ hô hấp của hành khách

Công nghệ vị nhân sinh và quyền bình đẳng của mọi khách hàng

Kết thúc buổi trò chuyện, anh Hà Đình Huy đưa ra một nhận định mang tính thay đổi tư duy thị trường. Trước đây, các công nghệ an toàn chủ động cao cấp vốn được xem là đặc quyền của những dòng xe xa xỉ có giá hàng tỷ đồng.

Lynk & Co khẳng định vị thế bạn đồng hành tin cậy thông qua Co:Talk.

Song, Lynk & Co đã tái định nghĩa luật chơi này. Thương hiệu mang đến khái niệm “công nghệ vị nhân sinh” - đưa những tiêu chuẩn bảo vệ tối tân trở thành trang bị tiêu chuẩn trên các dòng xe của mình, thay vì phân cấp giàu nghèo ở từng phiên bản. Với Lynk & Co, quyền được bảo vệ an toàn là bình đẳng cho mọi khách hàng.

Hành trình của Co:Talk khép lại, nhưng dư âm của nó đã mở ra chương mới trong cách người tiêu dùng Việt nhìn nhận về một chiếc xe thông minh. Những tình huống giao thông thực tế luôn phức tạp và biến động, nhưng với triết lý “All-Domain Safety”, Lynk & Co đã chứng minh công nghệ đỉnh cao chỉ thực sự có giá trị khi nó phục vụ và bảo vệ trọn vẹn con người.