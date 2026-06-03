Việc Lynk & Co 06 cập nhật giao diện tiếng Việt cho thấy hãng xe chú trọng đến trải nghiệm sử dụng và đáp ứng nhu cầu riêng của từng thị trường.

Sau quá trình ghi nhận ý kiến từ người dùng, Lynk & Co Việt Nam triển khai bản cập nhật giao diện tiếng Việt dành cho mẫu SUV đô thị Lynk & Co 06.

Ở bản cập nhật mới, nhiều nội dung hiển thị trên màn hình trung tâm của 06 đã được Việt hóa, bao gồm danh mục cài đặt, thông tin, hệ thống giải trí, chức năng điều khiển thường xuyên sử dụng trong quá trình vận hành xe.

Đây được xem là động thái tích cực và kịp thời của Lynk & Co. Bởi lẽ, trên mẫu xe thế hệ mới hiện nay, phần lớn thao tác tùy chỉnh đều thực hiện thông qua màn hình cảm ứng, thay vì nút bấm vật lý truyền thống. Vì vậy, việc bổ sung ngôn ngữ bản địa có thể mang lại khác biệt trong quá trình sử dụng thực tế. Người dùng dễ dàng truy cập chức năng liên quan đến điều hòa, giải trí, hỗ trợ lái hoặc cài đặt xe mà không cần làm quen với thuật ngữ tiếng Anh.

Đặc biệt, với nhóm khách hàng lần đầu tiếp cận mẫu xe sở hữu nhiều công nghệ kết nối và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao như Lynk & Co 06, giao diện tiếng Việt giúp rút ngắn thời gian làm quen xe, hạn chế thao tác nhầm lẫn khi sử dụng.

Lynk & Co 06 có bản cập nhật tiếng Việt.

Không dừng ở việc bổ sung ngôn ngữ hiển thị, việc Lynk & Co Việt Nam hoàn thiện bản cập nhật phần mềm cũng phản ánh xu hướng “địa phương hóa sản phẩm”, vốn đang được nhiều hãng xe áp dụng. Theo đó, thay vì cung cấp cấu hình chung cho mọi thị trường, nhiều nhà sản xuất chú trọng điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng từng quốc gia.

Trong bối cảnh công nghệ đóng vai trò quan trọng trên các dòng ôtô, bản cập nhật phần mềm không đơn thuần mang ý nghĩa sửa lỗi hoặc bổ sung tính năng mới. Chúng dần trở thành một phần của trải nghiệm sở hữu xe, giúp khách hàng khai thác hiệu quả hơn công nghệ được trang bị trên phương tiện. Điều này phù hợp định hướng của Lynk & Co 06 - một mẫu SUV đô thị được phát triển với trọng tâm là công nghệ và trải nghiệm người dùng.

Lynk & Co 06 được trang bị nhiều công nghệ, vì vậy việc cập nhật giao diện tiếng Việt sẽ giúp khách hàng dễ dàng và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Lynk & Co 06 hiện được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản Core Plus và Hyper Pro. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 L cho công suất tối đa 178 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp.

So với nhiều đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc, mẫu SUV đô thị nhà Lynk & Co cho thấy sự vượt trội về trang bị khi sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ người lái và kết nối hiện đại. Có thể kể đến hệ thống camera 540 độ, gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cùng cụm màn hình kỹ thuật số và màn hình giải trí kích thước lớn. Đây cũng là lý do việc bổ sung giao diện tiếng Việt trở nên ý nghĩa hơn, bởi người dùng có thể khai thác thuận tiện hơn tính năng vốn được sử dụng thường xuyên trong quá trình vận hành xe.

Bên cạnh công nghệ hỗ trợ người lái và trải nghiệm tương tác, khả năng vận hành ổn định sau thời gian dài sử dụng là yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm khi lựa chọn SUV đô thị. Với Lynk & Co 06, mẫu xe phần nào chứng minh được sự bền bỉ thông qua chương trình “Hành trình an tâm” do Lynk & Co Việt Nam triển khai trong năm 2025.

Lynk & Co 06 được đánh giá cao khả năng vận hành và độ bền bỉ đã được kiểm chứng.

Khác với bài thử xe ngắn hạn, chương trình theo dõi quá trình vận hành thực tế của xe trên nhiều cung đường và điều kiện sử dụng đa dạng tại Việt Nam. Đáng chú ý, một chiếc Lynk & Co 06 đã vượt mốc hơn 100.000 km sau nhiều hành trình xuyên Việt, liên tục di chuyển qua đô thị, cao tốc, cung đường đèo núi cũng như khu vực có điều kiện mặt đường phức tạp.

Theo thông tin từ đơn vị phân phối, xe được bảo dưỡng định kỳ theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Sau cột mốc 100.000 km, xe được kiểm tra, đánh giá lại nhiều hạng mục liên quan đến động cơ, hộp số, hệ thống khung gầm và chi tiết vận hành chính. Kết quả ghi nhận không phát sinh hỏng hóc bất thường, trong khi khả năng vận hành vẫn duy trì sự ổn định sau quãng đường khai thác lớn. Với nhiều khách hàng, đây được xem là minh chứng thực tế cho độ bền của Lynk & Co 06 trong điều kiện sử dụng tại Việt Nam.