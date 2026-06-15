Giá xe sedan tầm 500-600 triệu đồng giảm sâu mùa giữa năm

Dù qua thời kỳ đỉnh cao doanh số, phân khúc xe sedan tầm giá từ 500 đến 600 triệu đồng vẫn tạo ra sức hút với các ưu đãi giá.

Nhóm xe gầm thấp (sedan) đã qua thời kỳ hoàng kim trước sức ép của các mẫu SUV. Để giữ lại phần ít sức hút của mình trước nhóm khách hàng trung thành, các mẫu sedan tầm giá 500-600 triệu đồng đang liên tục được hãng xe áp dụng ưu đãi hàng chục triệu đồng vào mùa giữa năm.

Toyota Vios

Từng là cái tên dẫn đầu của phân khúc, "lựa chọn vàng" cho những người mua xe lần đầu, mong muốn tìm kiếm một phương tiện giá rẻ, vẫn có thể trở thành taxi dịch vụ.

Doanh số của Vios trong 1-2 năm gần đây đã giảm mạnh so với trước, nhưng vẫn giữ được vị trí dẫn đầu trong phân khúc với 626 chiếc được bán ra trong tháng 5, nâng tổng lượng xe bán ra trong 5 tháng đầu năm lên 4.113 xe.

Toyota Vios được hỗ trợ 50% phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Trong tháng 6, cả 3 phiên bản của Vios là MT, E - CVT và G - CVT đều đang được hỗ trợ 50% phí trước bạ. Nhờ đó, khách hàng mua xe có thể tiết kiệm khoảng 23-27 triệu đồng chi phí lăn bánh tùy phiên bản.

Honda City

Honda City cũng là một trong những mẫu sedan bị ảnh hưởng bởi làn sóng xe gầm cao. Trong tháng 5, hãng bán được 426 chiếc City, nâng tổng số xe bán ra trong gần nửa năm lên mốc 1.531 chiếc.

Khách mua Honda City cũng được giảm phí trước bạ trong tháng 6. Ảnh: Honda.

Khách hàng khi mua Honda City trong tháng 6 cũng đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương khoảng 49-57 triệu đồng tùy phiên bản. Nhờ đó, khách hàng mua Honda City bản L có thể sở hữu mẫu sedan với giá chỉ 486 triệu thay vì 539 triệu đồng như mức niêm yết.

Mitsubishi Attrage

Cùng chung mục tiêu duy trì thị phần ở nhóm xe gầm thấp giá rẻ, Mitsubishi cũng liên tục triển khai làn sóng kích cầu cho dòng sedan Attrage số VIN 2026 ngay trong tháng 6.

Cụ thể, phiên bản Attrage MT trị giá 380 triệu đồng đang được áp dụng gói ưu đãi tài chính trị giá 46 triệu đồng, đi kèm quà tặng camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Đối với phiên bản cao cấp Attrage CVT Premium có giá niêm yết 490 triệu đồng, hãng xe Nhật Bản áp dụng gói hỗ trợ tài chính trị giá 43,5 triệu đồng, tặng kèm phụ kiện ăng ten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage giảm tiền mặt hàng chục triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.

Loạt chương trình giảm giá sâu này được kỳ vọng sẽ giúp Attrage gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ mạnh trong phân khúc.

BYD Seal 5

Cạnh tranh sòng phẳng với các đại diện xe xăng truyền thống, tân binh PHEV đến từ Trung Quốc là BYD Seal 5 (giá 696 triệu) cũng vừa được hãng áp dụng chính sách trợ giá nhằm thu hút nhóm khách hàng đô thị.

Trong số các tùy chọn đang mở bán, phiên bản cấu hình cao BYD Seal 5 Premium nhận được gói hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị quy đổi thẳng bằng tiền mặt đạt 69,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng chọn mua dòng sedan này trong tháng 6 còn được tặng kèm gói phụ kiện chính hãng gồm một thiết bị sạc cầm tay và một bộ chuyển đổi nguồn điện V2L với tổng trị giá 11,5 triệu đồng.

BYD Seal 5 là chiếc sedan PHEV giá rẻ nhất hiện tại trên thị trường. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhìn chung làn sóng giảm giá trên diện rộng ở phân khúc sedan tầm trung vào giai đoạn giữa năm 2026 phản ánh rõ nét nỗ lực cố gắng giữ chân khách hàng của các hãng xe trước sức ép ngày một lớn từ nhóm SUV đô thị.

Dù không còn ở thời kỳ hoàng kim về mặt thị phần, lợi thế về chi phí đầu tư ban đầu thấp, kết hợp cùng loạt chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ và quà tặng công nghệ giá trị cao vẫn là những điểm tựa vững chắc giúp nhóm xe gầm thấp này duy trì sức hút đối với tệp khách hàng trung thành.