Khoản phí khiến ôtô điện tại Mỹ 'đắt đỏ' hơn xe xăng

Chi phí bảo hiểm trung bình thường niên của ôtô điện tại Mỹ hiện cao hơn khoảng 42% so với xe xăng cùng cỡ.

Theo Carscoops, ôtô điện đang thành công rút ngắn khoảng cách giá bán với xe xăng, tuy nhiên việc sử dụng ôtô điện vẫn tỏ ra đắt đỏ hơn, chủ yếu do phí bảo hiểm.

Dữ liệu của Insurify cho thấy chi phí bảo hiểm trung bình cho ôtô điện tại Mỹ đang ở mức 3.159 USD /năm. Dù đã giảm đáng kể so với đỉnh 3.509 USD từng ghi nhận hồi tháng 3/2025, con số nói trên vẫn cao hơn khoảng 42% so với chi phí bảo hiểm trung bình của ôtô chạy xăng, hiện ở mức 2.218 USD /năm.

Dù vậy, chuyên trang Carscoops lưu ý rằng ôtô điện lưu thông trên đường phố ở Mỹ có “tuổi đời” nhỏ hơn so với ôtô chạy xăng, đơn giản do xe điện chỉ xuất hiện cách đây không lâu. Trong tệp dữ liệu của Insurify, độ tuổi trung vị của các xe được xác định ở mức 11,5 năm, tác động lớn bởi các mẫu xe xăng đời cũ.

Theo Carscoops, việc ôtô điện có chi phí bảo hiểm đắt hơn khoảng 42% so với xe xăng cùng cỡ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khoảng cách này thu hẹp đáng kể xuống chỉ còn 18% khi so sánh các phương tiện đời 2024 và mới hơn thuộc tất cả kiểu loại truyền động. Ở nhóm này, chi phí bảo hiểm trung bình của xe điện là 3.293 USD /năm, trong khi xe xăng có phí bảo hiểm trung bình 2.792 USD /năm.

Nơi sinh sống của chủ xe cũng ảnh hưởng đến phí bảo hiểm ôtô. Phân tích của Insurify cho thấy tại một số tiểu bang, chi phí bảo hiểm ôtô điện đời 2024 trở về sau có thể cao hơn đến 50% khi so sánh với ôtô chạy xăng đồng hạng.

Washington D.C. là nơi có chi phí bảo hiểm đắt đỏ nhất, theo dữ liệu của Insurify. Chủ xe điện tại đây phải trả trung bình 6.102 USD /năm cho phí bảo hiểm, còn xe xăng là 4.821 USD /năm.

Tại tiểu bang Massachusetts, một chủ xe điện phải trả trung bình 3.560 USD /năm phí bảo hiểm. Chi phí này ở nhóm xe xăng thấp hơn 54%, ghi nhận ở mức trung bình 2.318 USD /năm.

Theo Insurify, giao thông đô thị đông đúc, giá xe cao hơn và chi phí nhân công sửa chữa xe điện tăng cao là những yếu tố then chốt dẫn đến khoảng cách lớn về chi phí bảo hiểm ở tiểu bang Massachusetts.

Tại New York, mức chênh lệch là 45%, do phí bảo hiểm xe điện ở mức 4.531 USD /năm còn xe chủ xăng đồng hạng phải trả trung bình 3.135 USD /năm tiền bảo hiểm.

Tại Rhode Island, chi phí bảo hiểm trung bình cho xe điện mới hiện ở mức 6.043 USD /năm, trong khi con số này ở xe xăng là 4.344 USD . Dữ liệu của Insurify cho thấy chi phí bảo hiểm ôtô tại Rhode Island đã tăng đến 41% kể từ đầu năm 2024.

Xe điện hạng sang áp đảo trong danh sách những dòng xe có chi phí bảo hiểm đắt đỏ nhất. Mercedes-Benz EQS Sedan dẫn đầu bảng xếp hạng với phí bảo hiểm toàn diện trung bình 4.703 USD /năm. Theo sau là Tesla Model S với 4.558 USD /năm và BMW i5 ở mức 4.554 USD /năm. Theo Insurify, tất cả mẫu xe hiện tại của Tesla đều góp mặt trong top 10 xe điện có chi phí bảo hiểm đắt đỏ nhất.

Chủ xe Tesla Model S phải chi trung bình 4.558 USD /năm cho phí bảo hiểm, cao hơn mức 3.692 USD /năm ở BMW 5-Series. Tesla Cybertruck ghi nhận mức phí trung bình 4.135 USD /năm, trong khi Chevrolet Silverado có phí bảo hiểm trung bình 2.754 USD /năm

Theo Carscoops, Mercedes-Benz EQS Sedan là trường hợp ngoại lệ trong thống kê của Insurify, bởi chi phí bảo hiểm trung bình rẻ hơn so với Mercedes-Benz S-Class - vốn có phí bảo hiểm trung bình 5.101 USD /năm.

Một số tiểu bang cũng đi ngược xu hướng khi ghi nhận phí bảo hiểm trung bình năm của xe điện rẻ hơn xe xăng. Chẳng hạn, Montana có chi phí bảo hiểm xe điện rẻ hơn 4% so với xe xăng, tương tự khoảng cách ghi nhận ở West Virginia. Nebraska cũng được xem là “thiên đường” dành cho chủ xe điện khi phí bảo hiểm trung bình tại đây thấp hơn xe xăng đồng hạng.