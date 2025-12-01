Mũ bảo hiểm kiểu Iron Man cho người điều khiển môtô

Shoei GT-Air 3 Smart là mũ bảo hiểm có tích hợp AR, hiển thị thông số trực qua ngay trước mắt người lái.

Theo Carscoops, thương hiệu Shoei của Nhật Bản vừa bắt tay công ty công nghệ EyeLights của Pháp để ra mắt sản phẩm mũ bảo hiểm AR tích hợp hoàn toàn đầu tiên trên thế giới.

Với việc các thông tin cần thiết được hắt thẳng lên kính bảo hộ trước mắt người lái xe, sẽ không quá lời khi cho rằng GT-Air 3 Smart mang lại cho người sử dụng cảm giác không khác gì siêu anh hùng Iron Man.

EyeLights là thương hiệu đã dành ra nhiều năm để phát triển các thiết bị HUD nhỏ gọn trang bị trên ôtô, và giờ công nghệ này đang được tích hợp trực tiếp vào mũ bảo hiểm GT-Air 3 Smart của Shoei.

Một máy chiếu nano OLED sẽ “bắn” vào kính GT-Air 3 Smart các thông tin cần thiết như tốc độ hiện tại của xe, các chỉ dẫn điều hướng và cảnh báo. Những dữ liệu này hiển thị ngang tầm nhìn người lái tại vị trí tương đương khoảng 3 m về phía trước.

Thiết kế này cho phép người điều khiển môtô có thể theo dõi các thông tin cần thiết mà không cần cúi nhìn đồng hồ hay lục tìm điện thoại trong túi áo khoác.

Về khả năng hiển thị dưới trời nắng gắt, EyeLights khẳng định hệ thống OLED mới trên GT-Air 3 Smart cho phép người đội đọc rõ các thông số ngay cả khi mặt trời chiếu thẳng vào kính. EyeLights cũng nhấn mạnh hệ thống có thể cải thiện thời gian phản ứng của người đội thêm 32%.

Shoei GT-Air 3 Smart không chỉ là một “màn chiếu” dữ liệu mà còn tích hợp hệ thống âm thanh và liên lạc hoàn chỉnh, gồm loa, micro khử ồn, hệ thống giao tiếp thông tin nội bộ intercom tương thích với hầu hết thương hiệu.

Hãng mũ Nhật Bản cho biết từ dây dẫn đến nguồn điện đều ẩn bên trong, không có bất kỳ mô-đun nào lồi ra ngoài phần vỏ. Shoei GT-Air 3 Smart được tích hợp viên pin với thời gian sử dụng đến 10 giờ mỗi lần sạc.

So với Shoei GT-Air 3 bản thường, phiên bản Smart tích hợp công nghệ AI đắt hơn gần gấp đôi. Mẫu mũ bảo hiểm tích hợp AR kiểu Iron Man này hiện có thể đặt trước với giá 1.199 USD .