BMW mời khách hàng trải nghiệm xe bọc thép

Các phiên bản bọc thép của BMW 7-Series và BMW X5 được mang ra thử nghiệm cùng bản thường để chứng minh khả năng vận hành không bị ảnh hưởng dù khối lượng tăng lên.

Theo Carscoops, không nhiều người biết rằng BMW đã dành ra hơn 4 thập kỷ để chứng minh khả năng sản xuất những mẫu xe bọc thép. Hiện, BMW đang cung cấp phiên bản chống đạn của dòng 7-Series và X5.

Tháng trước, hãng xe Đức đã mời 67 khách hàng từ 8 quốc gia châu Âu để trực tiếp trải nghiệm và đánh giá giới hạn vận hành của những mẫu xe này.

Theo Carscoops, BMW dường như muốn chứng minh cho những người tham gia rằng các mẫu BMW 7-Series và BMW X5 bọc thép vẫn có thể vận hành hiệu quả đến mức nào, bất chấp khối lượng đã tăng đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn.

Để dễ so sánh và kiểm chứng, các dòng xe bọc thép được mang ra chạy thử cùng các phiên bản thường, bao gồm 740d, 750e, cũng như X5 50e, X5 40d và X5 M.

Nhóm khách hàng tham gia cũng được trải nghiệm cách mà các mẫu xe bọc thép xử lý khi phanh khẩn cấp trong cua, và các khu vực off-road chuyên dụng trở thành nơi thử thách giới hạn của dòng X5. Sự kiện được tổ chức tại trung tâm phát triển của BMW ở Sokolov, với sự tham gia của các huấn luyện viên chuyên nghiệp đến từ Đức và CH Czech.

BMW đã ra mắt các mẫu 7-Series và X5 Protection từ năm 2023. BMW X5 cung cấp khả năng bảo vệ chống đạn đạt chuẩn VR6, trong khi dòng 7-Series đạt chuẩn VR9 cao hơn, cho phép xe chống chọi được với các cuộc tấn công liên tục bằng súng trường và chất nổ.

Phiên bản BMW 7-Series Protection được trang bị động cơ hybrid nhẹ V8 4.4L tăng áp kép, sản sinh công suất 523 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng có phiên bản thuần điện i7 dựa trên dòng M70 xDrive.