SUV đô thị lắp được 3 ghế trẻ em không?

Nếu gia đình có 3 con nhỏ và sở hữu một mẫu xe SUV đô thị, chiếc xe liệu có thể lắp vừa 3 ghế trẻ em hay không?

Gần đến ngày 1/7, thời điểm quy định về việc trang bị ghế trẻ em, hay thiết bị an toàn trên ôtô cho trẻ, có hiệu lực, nhu cầu tìm mua các sản phẩm này tăng cao đáng kể.

Trong số không ít người tìm kiếm giải pháp cho nhà có 3 em bé đều trong độ tuổi sử dụng ghế trẻ em trên ôtô.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Diệu Như (Hải Dương), chủ xe VinFast VF 5 cho biết gia đình có 3 bé, 2 bé lớn là 3 và 4,5 tuổi, bé nhỏ nhất chỉ 11 tháng. Chị Diệu Như vẫn đang cố gắng tìm mua các mẫu ghế trẻ em có thể lắp vừa hàng 2 của xe. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể tìm được giải pháp phù hợp.

"Hàng 2 chiếc VF 5 nhà mình khá nhỏ, chưa biết liệu vừa 3 ghế hay không, không biết lắp loại nào sẽ phù hợp", chị Diệu Như nói.

Vậy các mẫu SUV đô thị thông dụng trên thị trường liệu có thể lắp vừa 3 ghế cho trẻ hay không, hay các gia đình đông con nhỏ sẽ phải tìm kiếm những mẫu ôtô khác rộng rãi hơn?

Tri Thức - Znews đã thử nghiệm gắn ghế trẻ em trên Toyota Corolla Cross, một trong những mẫu SUV đô thị bán chạy tại Việt Nam với không gian hàng 2 tiêu chuẩn, gần chung kích thước các mẫu xe cùng phân khúc.

Không vừa 3 ghế "full-size"

Kích thước của Corolla Cross lần lượt là 4.460 x 1.825 x 1.620 mm, trục cơ sở 2.640 mm. Theo trải nghiệm, hàng 2 của Toyota Corolla Cross gần như không thể lắp vừa 3 mẫu ghế được trang bị hệ thống xoay 360 độ.

Sau khi lắp một ghế xoay và đệm nâng, không gian hàng 2 của Toyota Corolla Cross gần như không còn khoảng trống. Ảnh: Đan Thanh.

Đây là các mẫu ghế có phần khung bao quanh lớn, đi kèm bệ xoay khiến không gian 2 bên bị ảnh hưởng đáng kể. Cả 2 ghế đều đang được lắp vào bằng hệ thống khóa ISOFIX. Ở bên trái hàng 2, xe được lắp đệm nâng booster seat Cybex Solution G2 Plus dành cho trẻ 3-12 tuổi. Bên phải là ghế trẻ em Nuna Exec có bệ xoay 360 độ.

Điểm chung của cả 2 mẫu ghế này là phần khung được lắp ráp với kích thước lớn, bao gồm nhiều lớp dày nâng đỡ cơ thể. Khả năng bảo vệ lớn khiến những loại ghế full-size này chiếm quá nhiều không gian và trên thực tế không thể gắn vừa 3 vị trí ở hàng ghế 2.

Liệu có vừa 3 đệm nâng?

Để đảm bảo không gian của hàng 2 cabin xe được tối ưu, phóng viên đã thử thay thế phần ghế xoay 360 độ sang một đệm nâng khác với kích thước bé hơn. Bên phải của hàng ghế 2 là đệm nâng SEEC Max I-zin 2 Junior dành cho trẻ 0-12 tuổi, bên trái vẫn là đệm nâng gập gọn Cybex Solution G2.

Có thể thấy khi thay đổi sang dạng đệm nâng có phần đỡ lưng, kích thước của phần giữa hàng 2 có tăng lên nhưng vẫn không đủ để lắp thêm một thiết bị an toàn vào giữa.

Không gian giữa 2 ghế này vẫn có thể đủ chỗ cho một người lớn ngồi vừa, đáp ứng nhu cầu ngồi hàng 2 chăm trẻ của nhiều phụ huynh. Tất nhiên người ngồi cần có thể hình nhỏ bởi không gian chỉ ở mức "tạm chấp nhận" chứ không quá thoải mái nếu cần ngồi trong thời gian dài.

Hai đệm nâng giúp gia tăng không gian chính giữa, đủ để một người ngồi. Ảnh: Đan Thanh.

Như đã nói, các thiết bị an toàn được thử nghiệm trong bài đều là ghế, đệm nâng full-size từ các thương hiệu quen thuộc từ châu Âu, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, bộ khung xung quanh đều được gia cố để phù hợp với tiêu chuẩn như ECE R44/04 hay FMVSS No.213, đảm bảo phân phối tại các thị trường khó tính như châu Âu hay Mỹ. Đây cũng là lý do khiến chúng có phần "quá khổ" so với không gian hàng ghế 2.

Hiện nay, thị trường Việt cũng đang có các mẫu ghế, đệm nâng với cấu trúc đơn giản hơn. Nhờ được tinh giảm các lớp khung chống va đập hay thay đổi thiết kế, các dòng ghế, đệm này có thể lắp vừa vào hàng 2 của mẫu xe. Để làm được điều đó, chủ xe cần chọn cách lắp toàn bộ ghế bằng dây đai an toàn.

Ưu điểm của các dòng ghế, đệm nâng này là kích thước nhỏ gọn và giá thành dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, chúng có thể chưa đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn cho trẻ theo chuẩn quốc tế.

Tổng kết sau bài thử nghiệm, có thể thấy với các mẫu SUV đô thị với kích thước tương tự Toyota Corolla Cross, hàng 2 gần như không thể lắp vừa các mẫu ghế trẻ em full-size, đa dụng với đầy đủ chức năng bảo vệ.

Nếu gia đình có 3 trẻ đang trong độ tuổi cần ngồi ghế an toàn hay đệm nâng trên ôtô, phụ huynh có thể cân nhắc lựa chọn các mẫu ghế, đệm tùy vào tài chính gia đình hay xu hướng di chuyển của gia đình, cân nặng của trẻ. Giải pháp tốt nhất là nâng cấp sang các mẫu xe ngang tầm giá nhưng nhiều hàng ghế hơn hoặc có không gian hàng 2 rộng rãi hơn, ví dụ MPV 7 chỗ phổ thông hay SUV cỡ C được tối ưu khoang hành khách.

Ở bài viết tiếp theo, Tri Thức - Znews sẽ thử nghiệm một mẫu SUV cỡ C có số đo lớn hơn để xem liệu với không gian rộng rãi hơn, vẫn cấu hình 5 chỗ ngồi, hàng 2 của xe có lắp vừa 3 ghế trẻ em hay không.