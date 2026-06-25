Sức hút của VinFast Evo Lite

VinFast Evo Lite đang tạo sức hút với nhóm học sinh, sinh viên nhờ bộ lợi thế “đi phố gọn, chạy êm, đổi pin nhanh, không cần bằng lái”.

Loạt chương trình ưu đãi dịp hè giúp mẫu xe VinFast Evo Lite trở thành cái tên được giới trẻ tìm kiếm.

Đi phố nhanh gọn, leo dốc hầm dễ dàng

Với nhiều học sinh, sinh viên, một chiếc xe lý tưởng cần đủ gọn, dễ làm quen và thuận tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đó cũng là lý do Nguyễn Hà Linh, sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội, lựa chọn VinFast Evo Lite làm phương tiện đồng hành mỗi ngày.

“Xe có ngoại hình xinh xắn, chiều cao vừa phải, dễ chống chân, dễ dắt và dễ lái. Trường học ngay trong phố nên tôi cũng chỉ cần những mẫu xe có tốc độ giới hạn khoảng 49 km/h, như vậy là đủ yên tâm hàng ngày”, nữ sinh cho biết. Ngoài ra, theo Hà Linh, Evo Lite không yêu cầu giấy phép lái xe khi điều khiển nên người dùng chỉ cần “mua xe và cứ thế chạy”.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn VinFast Evo Lite làm phương tiện đồng hành mỗi ngày.

Khả năng di chuyển linh hoạt của Evo Lite đến từ động cơ Inhub đặt ở bánh sau, công suất lớn nhất 2.450 W. Theo đánh giá từ reviewer Đăng Nguyễn, so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc thường bị hiện tượng ga giật cục, Evo Lite kiểm soát tay ga mượt mà và đầm chắc hơn. Người lái dễ dàng điều tiết và giữ ga theo tốc độ mong muốn với 2 chế độ chạy Eco và Sport.

Reviewer này cũng nhận định mô-men xoắn tức thời của động cơ điện giúp xe duy trì gia tốc ổn định khi leo dốc hầm hay vượt cầu vượt. Hệ thống điện đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 cho phép xe chịu ngập 0,5 m trong 30 phút, đảm bảo hoạt động tốt vào mùa mưa.

“Dù cao hơn 1,8 m và nặng hơn 80 kg, tôi vẫn dễ dàng leo dốc bằng chiếc Evo Lite từ các hầm để xe của tòa nhà”, anh Đăng Nguyễn chia sẻ.

Cũng theo anh Đăng Nguyễn, bổ trợ cho khả năng vận hành của Evo Lite là loạt trang bị và thiết kế tiện dụng trên xe như: Hệ thống chiếu sáng LED; mặt đồng hồ LCD hiển thị rõ nét các thông số vận hành như tốc độ, thời gian, dung lượng pin; xe tích hợp hộc để đồ phía trước và cổng sạc nhanh Type-C.

Đổi pin tiện lợi, chi phí tối ưu

Với nhiều người dùng sống tại chung cư, việc sạc xe qua đêm không phải lúc nào cũng thuận tiện. Đây cũng là lý do anh Nguyễn Minh Đức (Hà Nội) đánh giá cao khả năng đổi pin của VinFast Evo Lite sau một thời gian sử dụng.

“Tôi đi xe về để dưới hầm, khi nào hết sạc thì ra tủ đổi pin ngay đầu phố lấy pin mới về. Nhờ thao tác nhanh, tôi thấy việc dùng xe điện khá tiện”, anh Đức nói.

Evo Lite sở hữu pin LFP dung lượng 1,5 kWh.

Theo anh Đức, Evo Lite cũng đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày với pin LFP dung lượng 1,5 kWh, cho quãng đường khoảng 85 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có thể lắp thêm pin phụ để nâng tổng phạm vi hoạt động lên tới 165 km - thoải mái để anh di chuyển cả tuần.

Theo anh Đức, sự tiện lợi của Evo Lite còn đi kèm chi phí sử dụng dễ chịu. Gia đình anh trả 175.000 đồng/tháng tiền thuê pin. Trong khi đó, người dùng được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028, giúp chi phí đi lại hàng tháng thấp hơn đáng kể so với xe xăng.

Anh Đức tâm sự ban đầu gia đình chỉ mua một chiếc Evo Lite cho con gái đang học lớp 12. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm sự tiện lợi và chi phí sử dụng thấp, anh quyết định mua thêm một chiếc để phục vụ công việc hàng ngày.

Với giá xe niêm yết từ 17 triệu đồng, khách hàng nhận được loạt ưu đãi hấp dẫn nhân dịp hè của VinFast với tổng giá trị lên tới 16% cho các mẫu xe không yêu cầu bằng lái. Nhờ đó, mức giá sở hữu xe hiện từ 14,3 triệu đồng.

Nhỏ xinh nhưng vận hành tốt, Evo Lite đang nhận nhiều sự chú ý trong mùa hè nhờ chất lượng xe và tính kinh tế.