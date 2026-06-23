Khách hàng Vĩnh Long mua xe máy điện VinFast sau 10 phút lái thử

Nhiều người dân Vĩnh Long dành lời khen cho xe máy điện VinFast sau khi trực tiếp trải nghiệm tại sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”.

Trong thời gian diễn ra sự kiện (ngày 18-21/6), khu vực trải nghiệm và tư vấn luôn nhộn nhịp khách ra vào. Hàng trăm người dân đến lái thử, tìm hiểu sản phẩm, trong đó nhiều khách hàng hoàn tất thủ tục đặt cọc ngay tại chỗ.

Đòn bẩy từ chương trình ưu đãi hè

Tại khu vực hoàn tất hồ sơ và bàn giao xe, anh Kim Tiến chốt chiếc VinFast Amio sau 10 phút tham khảo. Mẫu xe này thuyết phục anh ở kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt khi đi trong hẻm nhỏ hoặc đường phố đông đúc. Ngoài ra, mức giá hấp dẫn của mẫu xe điện VinFast cùng loạt ưu đãi được áp dụng là điều khiến anh khó chối từ.

“Tôi thấy giá xe khá hấp dẫn. Sau khi áp dụng tất cả chương trình ưu đãi hiện hành, mức giá còn hơn 11 triệu đồng, một con số ổn cho chiếc xe máy điện VinFast”, anh Tiến nói.

Anh Tiến bị thu hút bởi thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt của dòng xe Amio.

Anh Tiến nhận mức giá này nhờ loạt chính sách hỗ trợ mùa hè đang được VinFast triển khai. Trong đó, các dòng xe không bằng lái như Amio, Flazz Max, Evo Lite…có mức ưu đãi lên tới 16%. Song song đó, các dòng xe máy điện khác của hãng cũng nhận mức ưu đãi 8% trực tiếp vào giá bán.

Chính sách này giúp mọi đối tượng - từ học sinh, sinh viên tới nhóm khách hàng đi làm, người kinh doanh tự do hoặc thường xuyên di chuyển đường dài - dễ tiếp cận mẫu xe điện VinFast hơn.

Xe đổi pin gây chú ý

Tại sự kiện, các mẫu xe đổi pin như Evo, Feliz II, Viper thu hút nhiều khách hàng tới tìm hiểu và trải nghiệm. Trong đó, anh Đỗ Tiến Dũng (phường Thanh Đức) đã hoàn tất thủ tục mua một chiếc Feliz II. Anh đánh giá tính năng đổi pin giúp bản thân yên tâm hơn khi di chuyển xa. Với lộ trình từ Vĩnh Long sang Sa Đéc hoặc Cần Thơ, việc có thể đổi pin nhanh tại tủ giúp anh không còn băn khoăn về vấn đề cạn năng lượng giữa đường.

“Chiếc xe sở hữu dáng cao ráo, ga xe mượt, cảm giác lái nhẹ nhàng, nay lại còn có thể đổi pin với hệ thống tủ đổi ở khắp nơi. Công nghệ đổi pin của Feliz II giúp tôi tự tin hơn khi di chuyển trên đường”, anh Dũng cho biết.

Anh Tiến Dũng nhận quà từ chương trình sau khi chốt cọc thành công Feliz II.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, chủ nhân mới của chiếc Evo Lite màu trắng, cũng dành lời khen cho phương tiện mới. Chị Linh đánh giá cao khả năng vận hành êm ái, không tiếng ồn và không khí thải của xe. Thiết kế gọn gàng, tôn dáng nhưng vẫn có đủ tiện ích cần thiết cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

“Xe có các hộc để đồ và cổng sạc tiện lợi, lại không yêu cầu bằng lái và có thể đổi pin được tại tủ. Tôi khá ưng sau khi lái thử và khi nhận thêm mức ưu đãi 16% thì đã quyết định chốt nhanh”, chị Linh chia sẻ.

Các mẫu xe đổi pin thu hút sự quan tâm của người dân Vĩnh Long.

Tại sự kiện, nhiều người dân cũng mang xe máy xăng cũ tới để được định giá và làm thủ tục chuyển sang xe điện. Với dải sản phẩm trải rộng từ xe không cần bằng lái đến mẫu xe hiệu năng cao, cùng mô hình đổi pin ngày càng thuận tiện, VinFast đang giúp xe máy điện đến gần hơn với người Việt.