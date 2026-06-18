Chủ xe VinFast VF 5 thích thú với chiếc ôtô 'một công đôi việc'

Dễ tiếp cận nhờ chính sách giá ưu đãi và chi phí sử dụng tiết kiệm, VinFast VF 5 làm hài lòng cả khách hàng sử dụng vì mục đích cá nhân lẫn kinh doanh.

Sau hơn 3 năm ra mắt, VinFast VF 5 vẫn là một trong những mẫu ôtô bán chạy nhất thị trường, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ mua xe lần đầu.

“Một công đôi việc”

Anh Tùng Lâm (Hà Nội), quản trị viên diễn đàn về ôtô, lựa chọn VF 5 khi quyết định mua chiếc xe đầu tiên. Anh chia sẻ: “Tôi ấn định ngân sách mua chiếc xe đầu chỉ khoảng 500 triệu đồng và VinFast VF 5 là lựa chọn phù hợp”.

Theo chủ xe này, việc sở hữu ôtô ở độ tuổi U30 hiện nay hoàn toàn nằm trong tầm với, đặc biệt nhờ chính sách hỗ trợ tài chính từ VinFast. Anh nhắc đến chương trình “mua xe 0 đồng” dành cho khách hàng có nhu cầu vay trả góp. Không cần phải lo vốn đối ứng, khách hàng có thể nhận xe ngay, đồng thời lựa chọn 1 trong 2 ưu đãi đi kèm là lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu hoặc mức hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe.

VinFast VF 5 là lựa chọn phù hợp tầm tài chính khoảng 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 6, người mua được tặng thêm voucher kỳ nghỉ dưỡng Vinpearl (có thể quy đổi thành tiền mặt tương đương 3% giá xe) và 2 năm bảo hiểm (có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 15 triệu đồng). Cộng dồn chính sách ưu đãi trực tiếp, chủ xe có thể lăn bánh VF 5 từ 470 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký), do xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ đến năm 2030.

Sau thời gian sử dụng, với anh Lâm, VinFast VF 5 là mẫu xe đa dụng có thể phục vụ nhiều nhu cầu, từ đi làm tới đi chơi, thậm chí có thể “hái ra tiền”. Do tần suất sử dụng cá nhân không quá cao, trong thời gian xe rảnh rỗi, anh Lâm quyết định cho thuê để tăng thu nhập. Việc trả góp xe hàng tháng bởi thế cũng nhẹ nhàng hơn.

Đi nhiều hơn, tốn ít hơn

Dù sử dụng xe cho cả mục đích kinh doanh, anh Lâm vẫn hoàn toàn yên tâm có thể kiểm soát chi phí vận hành. Nguyên nhân bởi xe điện VF 5 có ít hạng mục hao mòn, lại không yêu cầu thay dầu nhớt định kỳ như xe xăng, từ đó giúp người dùng tiết kiệm khoản chi phí lớn. Không chỉ vậy, VF 5 có mốc bảo dưỡng tới 15.000 km, trong khi đó xe xăng/dầu truyền thống thường phải vào xưởng dịch vụ kiểm tra định kỳ mỗi 5.000 km.

Đồng quan điểm, anh Đinh Công Thắng (Hà Nội), một trong những khách hàng tiên phong sử dụng VF 5, chia sẻ lần bảo dưỡng xe ở mốc hơn 70.000 km chỉ tốn khoảng 300.000-400.000 đồng.

Anh Thắng cũng thừa nhận chi phí năng lượng cho xe điện thấp hơn xe xăng. Anh tính trung bình, nếu sạc xe tại nhà, mỗi tháng tiền điện khoảng 1,2 triệu đồng cho 3.000 km, tức 400 đồng/km. Còn nếu sạc ở trạm công cộng của V-Green, chi phí với người dùng là “0” bởi chủ xe VinFast đang được hưởng chính sách sạc miễn phí đến 3 năm (áp dụng 10 lần/tháng tới 10/2/2029 với khách hàng mua xe từ 10/2/2026).

Chi phí vận hành lẫn bảo dưỡng của VinFast VF 5 đều tiết kiệm.

Khả năng tiết kiệm chi phí đi cùng độ phủ ấn tượng của mạng lưới 150.000 cổng sạc là lý do anh Thắng được “truyền cảm hứng” để sử dụng xe thường xuyên hơn. “Từ ngày có VF 5, nhà tôi cũng đi chơi nhiều hơn, khoảng 2-3 chuyến mỗi năm”, anh chia sẻ.

Đây cũng là một trong những lý do VF 5 được nhiều người dùng và doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách ưa chuộng. Trường hợp đăng ký vận doanh trên Green SM Platform, tài xế còn được miễn phí sạc không giới hạn và áp dụng tỷ lệ chia sẻ doanh thu tốt hàng đầu thị trường, từ đó tối ưu thu nhập hàng tháng và rút ngắn thời gian hoàn vốn.

“Từ khi đổi sang xe điện, thu nhập thực nhận của tôi cải thiện đáng kể. Hàng tháng, tôi tiết kiệm ít nhất 7-8 triệu đồng tiền xăng, chi phí nền tảng cũng thấp hơn. Chẳng mấy chốc mà kiếm đủ tiền mua xe”, anh Lê Văn Bình, tài xế dịch vụ ở TP.HCM, nhận định sau 5 tháng chuyển từ chiếc hatchback chạy xăng sang VF 5 và đăng ký làm đối tác của Green SM.

Đáp ứng kỳ vọng của người dùng mua xe cá nhân lẫn kinh doanh, VF 5 tiếp tục duy trì vị thế “xe quốc dân” với 16.803 xe đến tay khách hàng trong 5 tháng đầu năm 2026, bỏ xa đối thủ cùng phân khúc A-SUV.