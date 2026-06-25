Sau màn ra mắt xe điện gây tranh cãi, Ferrari 'trảm tướng' marketing?

Ferrari thay đổi Giám đốc Marketing và Thương mại trong bối cảnh hãng bước vào kỷ nguyên xe điện và đối mặt với nhiều tranh cãi sau màn ra mắt mẫu EV đầu tiên.

Ferrari vừa bổ nhiệm ông Massimiliano Di Silvestre, cựu Chủ tịch kiêm CEO BMW Italy, làm Giám đốc Marketing và Thương mại, thay thế lãnh đạo kỳ cựu Enrico Galliera. Sự thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra ngay sau khi hãng siêu xe này giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên Ferrari Luce, vốn nhận nhiều phản ứng trái chiều vì thiết kế khác biệt.

Ferrari có Giám đốc Marketing và Thương mại mới

Ông Di Silvestre sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí mới từ ngày 1/7 và gia nhập đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Ferrari, báo cáo trực tiếp cho CEO Benedetto Vigna. Ông rời BMW vào cuối tháng trước sau gần 7 năm giữ vai trò lãnh đạo hoạt động của hãng xe Đức tại Italy.

Cựu Chủ tịch kiêm CEO BMW Italy Massimiliano Di Silvestre được Ferrari bổ nhiệm vị trí Giám đốc Marketing và Thương mại mới, thay thế lãnh đạo kỳ cựu Enrico Galliera.

Ferrari đánh giá ông sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực ôtô hạng sang, với thế mạnh về chuyển đổi kinh doanh và phát triển thương mại. Gia nhập BMW từ năm 2012, ông Di Silvestre được cho là đã góp phần giúp hãng xe Đức củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc ôtô cao cấp tại thị trường Italy trong giai đoạn 2024 - 2025.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong thời điểm hãng đang đối mặt với nhiều sự chú ý sau màn ra mắt chiếc Ferrari Luce, mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu. Mẫu xe được giới thiệu vào cuối tháng trước đã gây ra nhiều tranh luận, đặc biệt xoay quanh thiết kế bị đánh giá là quá khác biệt so với phong cách mạnh mẽ vốn gắn liền với Ferrari.

Ferrari Luce được giới thiệu vào cuối tháng trước đã gây ra nhiều tranh luận, đặc biệt xoay quanh thiết kế bị đánh giá là quá khác biệt so với phong cách mạnh mẽ vốn gắn liền với thương hiệu này.

Bên cạnh kiểu dáng mới, quyết định chuyển hướng sang hệ truyền động điện cũng khiến người hâm mộ lo ngại khi Ferrari vốn nổi tiếng với những động cơ xăng hiệu suất cao và âm thanh đặc trưng.

Màn ra mắt không như kỳ vọng của Ferrari Luce là giọt nước tràn ly?

Chỉ vài ngày sau lễ ra mắt, CEO Benedetto Vigna cho biết Ferrari Luce đang nhận được "sự quan tâm mạnh mẽ" từ cả khách hàng hiện hữu lẫn khách hàng mới. Tuy nhiên, kể từ đó Ferrari chưa đưa ra thêm thông tin về lượng đơn đặt hàng dành cho mẫu xe điện này. Hãng cho biết sẽ công bố số liệu cụ thể vào cuối tháng 7, khi báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2026.

Giám đốc Marketing và Thương mại Enrico Galliera đã gắn bó với thương hiệu "ngựa chồm" trong hơn 16 năm. Ông cũng là người có vai trò quan trọng trong việc quyết định phân phối các mẫu xe giới hạn của Ferrari đến nhóm khách hàng VIP.

Enrico Galliera, một trong những lãnh đạo quan trọng nhất của Ferrari, sẽ rời công ty sau hơn 16 năm gắn bó. Ferrari cho biết ông đã quyết định mở ra một chương mới trong sự nghiệp và đã chia sẻ quyết định này với hãng từ một thời gian trước.

Một nguồn tin cho biết Ferrari và Galliera đã thống nhất chia tay từ đầu năm nay, nhưng ông sẽ tiếp tục ở lại để hỗ trợ quá trình ra mắt mẫu xe điện đầu tiên, một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của hãng. CEO Benedetto Vigna gửi lời cảm ơn ông Galliera vì những đóng góp lớn trong suốt thời gian làm việc tại Ferrari, nhấn mạnh vai trò của ông trong việc củng cố sức hút thương hiệu Ferrari trên toàn cầu.

Việc ông Enrico Galliera rời Ferrari không nhất thiết xuất phát từ màn ra mắt kém tích cực của mẫu xe điện Ferrari Luce vào tháng 5/2026. Tuy nhiên, không thể phủ nhận mẫu xe này đã không nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ cộng đồng Ferrarista.

Sự xuất hiện của Di Silvestre được xem là bước đi quan trọng khi Ferrari bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn, trong đó hãng phải cân bằng giữa việc duy trì di sản xe thể thao sử dụng động cơ đốt trong và mở rộng sang kỷ nguyên xe điện.