Giới siêu giàu mua xe điện Ferrari Luce chỉ để 'làm đẹp' hồ sơ?

Ferrari Luce không chỉ là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu Italy, mà còn được một số nhà sưu tập xem như "tấm vé" để tiến gần hơn tới những mẫu Ferrari hiếm và độc quyền.

Ferrari từ lâu đã xây dựng một chiến lược kinh doanh dựa trên sự khan hiếm và tính độc quyền. Hãng xe Italy luôn sản xuất ít hơn nhu cầu thị trường, qua đó biến mỗi mẫu Ferrari trở thành một món hàng được săn đón. Tuy nhiên, mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu - Ferrari Luce - được cho là đang đóng một vai trò khác: trở thành "chìa khóa" giúp khách hàng tiếp cận những mẫu xe giới hạn trong tương lai.

Giới siêu giàu mua Ferrari Luce để "làm vui lòng" Ferrari?

Theo Bloomberg, một số nhà sưu tập và nhà đầu tư quen thuộc với mạng lưới khách hàng của Ferrari cho biết việc mua chiếc EV này có thể giúp củng cố mối quan hệ với hãng, từ đó tăng cơ hội được phân bổ những mẫu xe đặc biệt hơn. Bloomberg đã trao đổi với hơn nửa số khách hàng tại nhiều thị trường, từ Italy đến Trung Quốc, sau khi Ferrari giới thiệu mẫu xe điện này.

Một số nhà sưu tập và nhà đầu tư quen thuộc với mạng lưới khách hàng của Ferrari cho biết việc mua chiếc EV này có thể giúp củng cố mối quan hệ với hãng, từ đó tăng cơ hội được phân bổ những mẫu xe đặc biệt hơn.

Ferrari Luce có giá khởi điểm khoảng 550.000 Euro ( 640.000 USD ). Dù là một mẫu xe hoàn toàn mới trong danh mục sản phẩm, một số nhà sưu tập cho rằng giá trị lớn nhất của Luce không nằm ở bản thân chiếc xe, mà ở khả năng trở thành bước đệm để họ được ưu tiên trong danh sách mua những mẫu Ferrari hiếm hơn.

Ferrari đã duy trì chính sách ưu tiên những khách hàng có lịch sử sở hữu xe lâu dài khi phân bổ các mẫu xe đặc biệt. Những mẫu siêu xe biểu tượng như Ferrari LaFerrari thường không được bán rộng rãi mà chỉ dành cho một nhóm khách hàng được hãng lựa chọn.

Những mẫu siêu xe biểu tượng như Ferrari LaFerrari thường không được bán rộng rãi mà chỉ dành cho một nhóm khách hàng được hãng lựa chọn, với những quy tắc xếp hạng đặc biệt mà thương hiệu này giữ kín.

Quy trình này không phải điều xa lạ trong thế giới hàng xa xỉ. Nhà sưu tập xe nổi tiếng Max Girardo từng ví việc mua Ferrari đặc biệt giống như đặt bàn tại một nhà hàng nổi tiếng nhưng luôn kín chỗ: những khách hàng thường xuyên quay lại sẽ dần nhận được sự ưu tiên.

Chiến lược quen thuộc của nhiều thương hiệu xa xỉ

Tương tự Ferrari, nhiều thương hiệu xa xỉ khác cũng áp dụng mô hình này. Khách hàng thường xuyên mua đồng hồ từ các đại lý Rolex có thể được gọi mua những mẫu khan hiếm như Daytona. Hermès cũng nổi tiếng với cách tiếp cận tương tự đối với dòng túi Birkin. Tuy nhiên, điểm khác biệt là trong trường hợp của Ferrari Luce, sản phẩm được mua trước có thể không phải phần thưởng cuối cùng, mà là bước trung gian để tiếp cận những sản phẩm được săn đón hơn.

Ban lãnh đạo của Ferrari cho biết "không có chuyện" ưu tiên những khách hàng đã mua Ferrari Luce nhằm cải thiện vị trí trong danh sách ưu tiên. Tuy nhiên, bất kỳ nhà sưu tập nào cũng hiểu rõ thông điệp ngầm của hãng xe này.

Ferrari cho biết hãng luôn ưu tiên những khách hàng có mối quan hệ lâu dài khi phân bổ các mẫu xe có nhu cầu cao. Tuy nhiên, thương hiệu này phủ nhận việc khuyến khích khách hàng mua xe chỉ nhằm cải thiện vị trí trong danh sách ưu tiên. Ferrari khẳng định người mua nên lựa chọn xe dựa trên sở thích cá nhân thay vì kỳ vọng về những lợi thế trong tương lai.

Dù vậy, một số nhà sưu tập được Bloomberg phỏng vấn cho rằng thông điệp từ Ferrari đã được hiểu khá rõ. Một khách hàng tiết lộ hãng nhấn mạnh việc sở hữu Luce có ý nghĩa quan trọng nếu muốn tiếp tục nằm trong nhóm khách hàng hàng đầu. Một số người khác nhận định những khách hàng mới có thể xem mẫu xe điện này như một con đường để tiến gần hơn tới các mẫu Ferrari sản xuất giới hạn hoặc xe độc bản.

"Con dao 2 lưỡi" đối với Ferrari và khách hàng

Paul Welch, nhà sáng lập nền tảng tài sản xa xỉ MillionPlus, chia sẻ: "Phần lớn mọi người dường như ghét chiếc xe này và cho rằng nó xấu xí". Theo ông, thiết kế không phải yếu tố khiến một số khách hàng quan tâm đến Luce. "Một số người đang nghĩ đến việc mua nó chỉ để có quyền tiếp cận những mẫu xe tương lai và tiến cao hơn trong danh sách chờ – rất nhiều người đang chơi trò chơi đó".

Ferrari Luce không nhận được sự chào đón nồng nhiệt như nhiều mẫu xe mang tính biểu tượng khác khi ra mắt. Những nhà sưu tập mua xe chỉ với kỳ vọng được sở hữu các mẫu "halo car" trong tương lai thông qua việc làm đẹp hồ sơ với Luce.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng tiềm ẩn rủi ro cho cả thương hiệu lẫn khách hàng. Ferrari Luce không nhận được sự chào đón nồng nhiệt như nhiều mẫu xe mang tính biểu tượng khác khi ra mắt. Những nhà sưu tập mua xe chỉ với kỳ vọng được sở hữu các mẫu "halo car" trong tương lai có thể thất vọng nếu cuối cùng vẫn không được lựa chọn.

Nếu điều đó xảy ra, Ferrari Luce có thể trở thành một trường hợp đặc biệt: một chiếc xe được mua không chỉ vì bản thân nó, mà vì lời hứa ngầm về quyền tiếp cận thế giới độc quyền hơn phía sau - và có thể khiến cả người mua lẫn thương hiệu đều không đạt được kỳ vọng.