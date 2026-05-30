CEO Benedetto Vigna ra sức bảo vệ siêu xe điện Ferrari Luce

Bất chấp làn sóng chỉ trích xoay quanh thiết kế và việc chuyển sang xe điện, thương hiệu khẳng định Ferrari Luce vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng.

CEO Ferrari Benedetto Vigna cho biết mẫu xe điện mới Ferrari Luce đang nhận được "sự quan tâm mạnh mẽ" từ khách hàng mới lẫn khách hàng trung thành, bất chấp những phản ứng trái chiều sau màn ra mắt chính thức tại Rome hôm 26/5.

CEO Ferrari: Luce nhận được "sự quan tâm mạnh mẽ"

Mẫu xe điện có giá khoảng 550.000 Euro (khoảng 640.000 USD ) nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội vì thiết kế bị cho là quá khác biệt so với ADN truyền thống của Ferrari, cũng như quyết định chuyển hướng sang xe thuần điện thay cho động cơ đốt trong vốn đã làm nên tên tuổi thương hiệu.

Mẫu xe điện Ferrari Luce 640.000 USD nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người còn so sánh mẫu EV này với các sản phẩm giá rẻ đến từ Trung Quốc.

Nhiều ý kiến trên mạng cho rằng Luce "không giống Ferrari", thậm chí so sánh mẫu xe này với các mẫu EV phổ thông trên thị trường, đặc biệt đến từ Trung Quốc.

Phát biểu tại một sự kiện ở Modena, ông Benedetto Vigna bác bỏ các chỉ trích và khẳng định phản hồi từ khách hàng rất tích cực. Vị CEO nói: "Có sự quan tâm mạnh mẽ, bao gồm cả từ những khách hàng mới".

Ferrari Luce đã chính thức được mở bán kể từ ngày 28/5. CEO Benedetto Vigna bác bỏ các chỉ trích và khẳng định phản hồi từ khách hàng "rất tích cực".

Theo Ferrari, hãng đã giới thiệu Luce cho khoảng 1.600 khách hàng trong 2 ngày diễn ra sự kiện ra mắt tại Rome. Danh sách đặt hàng chính thức mở từ ngày 28/5. Ông Vigna cho biết thêm: "Chúng tôi đã nhận được các khoản cọc, những khách hàng tham dự sự kiện đều muốn sở hữu mẫu xe này".

Thị trường thất vọng trước siêu xe điện Ferrari Luce

Dù vậy, phản ứng từ giới đầu tư ban đầu không mấy tích cực. Cổ phiếu Ferrari đã giảm hơn 8% trong phiên giao dịch ngày 27/5 khi thị trường phản ứng lạnh nhạt với mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng. Sang ngày 28/5, cổ phiếu đóng cửa đi ngang trước khi tăng trở lại 1,4% trong phiên 29/5.

Cổ phiếu Ferrari đã giảm hơn 8% trong phiên giao dịch ngày 27/5 khi thị trường phản ứng lạnh nhạt với mẫu xe điện đầu tiên của hãng.

Ông Vigna cho rằng nhiều chỉ trích xuất phát từ việc công chúng chưa trực tiếp trải nghiệm chiếc xe. Ông cũng phủ nhận các nhận định cho rằng Ferrari Luce là bản sao của những mẫu EV khác trên thị trường, bao gồm cả xe điện Trung Quốc.

Vị CEO nhấn mạnh Ferrari Luce chỉ là sự bổ sung vào dải sản phẩm hiện tại, thay vì thay thế hoàn toàn các dòng xe dùng động cơ xăng. Theo ông, Ferrari vẫn sẽ tiếp tục phát triển các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong và hybrid trong tương lai.

Vị CEO nhấn mạnh Ferrari Luce chỉ là sự bổ sung vào dải sản phẩm hiện tại, thay vì thay thế hoàn toàn các dòng xe dùng động cơ xăng.

Trước những tranh luận về mức giá cao của Luce, ông Vigna cho rằng khách hàng đang trả tiền cho sự đổi mới và công nghệ mà Ferrari mang lại. Thương hiệu sẽ công bố số liệu đơn đặt hàng cụ thể vào tháng 7/2026, cùng thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý II/2026.