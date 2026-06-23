Ferrari: 'Không có chuyện mua xe điện Ferrari Luce để được ưu tiên'

Ferrari bác bỏ tin đồn gây tranh cãi về việc buộc khách hàng mua xe điện Ferrari Luce để được quyền tiếp cận các dòng xe giới hạn.

Ferrari đã chính thức phủ nhận thông tin cho rằng hãng đang yêu cầu khách hàng phải mua mẫu xe điện Ferrari Luce để đủ điều kiện tiếp cận các dòng xe phiên bản giới hạn trong tương lai.

"Không có chuyện mua xe điện Ferrari Luce để được ưu tiên"

Giám đốc Marketing và Thương mại Enrico Galliera khẳng định báo cáo trước đó của Bloomberg là không chính xác. Việc ép khách hàng mua mẫu EV Ferrari Luce có giá từ 640.000 USD để được "ưu tiên" mua siêu xe hiếm của hãng sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng".

Ferrari Luce, mẫu xe thuần điện 5 chỗ vừa được ra mắt vào tháng trước, đã gây nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ Ferrarista và giới truyền thông toàn cầu.

Ông Galliera nhấn mạnh rằng cách tiếp cận như vậy có thể phản tác dụng về mặt thương hiệu: "Chúng tôi có nguy cơ tạo ra những 'đại sứ tiêu cực', những người nói xấu về Luce và sau vài tháng sẽ bán lại xe. Điều đó sẽ phá hủy giá trị thị trường thứ cấp, vốn là vấn đề mà phân khúc xe điện hạng sang đang gặp phải hiện nay".

Theo truyền thống, Ferrari vận hành hệ thống phân bổ sản phẩm khá chặt chẽ đối với các mẫu siêu xe giới hạn. Hãng thường ưu tiên những khách hàng lâu năm, sở hữu nhiều xe Ferrari, cũng như những người thường xuyên tham gia các sự kiện của nhà máy và giữ xe trong thời gian dài.

Hãng luôn yêu cầu các đại lý chỉ bán Ferrari Luce cho những khách hàng thực sự có nhu cầu. Việc ưu tiên khách hàng mua xe điện có thể phá hủy danh tiếng và thị trường thứ cấp của những mẫu EV hạng sang.

Ông Galliera cũng cho biết hãng luôn yêu cầu các đại lý chỉ bán Ferrari Luce cho những khách hàng thực sự có nhu cầu: "Thông điệp của chúng tôi là hãy đảm bảo rằng người mua thực sự muốn sở hữu chiếc xe này, chứ không phải mua vì áp lực hoặc để tìm kiếm các lợi ích khác từ Ferrari".

Ferrari Luce nhận được "quan tâm mạnh mẽ"?

Phần lớn khách hàng của hãng là những người đã sở hữu ít nhất một chiếc Ferrari. Trong năm 2025, khoảng 84% xe mới được bán ra thuộc về các khách hàng hiện hữu, và khoảng 56% được mua bởi những người sở hữu từ 2 chiếc Ferrari trở lên.

Ferrari thường ưu tiên những khách hàng lâu năm, sở hữu nhiều xe của thương hiệu, cũng như những người thường xuyên tham gia các sự kiện của nhà máy và giữ xe trong thời gian dài.

Ferrari Luce, mẫu xe thuần điện 5 chỗ vừa được ra mắt vào tháng trước, đã gây nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Thiết kế của xe bị đánh giá là khác biệt đáng kể so với ngôn ngữ thiết kế cơ bắp, thể thao truyền thống của Ferrari, đồng thời đánh dấu bước chuyển lớn của hãng khỏi động cơ đốt trong.

Ngay sau khi ra mắt, CEO Benedetto Vigna cho biết Ferrari Luce đang nhận được "sự quan tâm mạnh mẽ" từ cả khách hàng mới lẫn khách hàng hiện hữu. Tuy nhiên, Ferrari chưa công bố số đơn đặt hàng cụ thể và dự kiến sẽ cập nhật chi tiết vào cuối tháng 7, khi công bố kết quả kinh doanh quý II/2026.