Xử phạt tài xế ôtô độ đèn, nháy pha vào xe đối diện

Hành vi lắp thêm, độ đèn phía trước bị xử phạt đến 2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết vừa tiến hành xác minh, xử lý trường hợp ôtô có hành vi độ đèn trái quy định.

Cụ thể, qua tiếp nhận phản ánh của người dân qua mạng xã hội về trường hợp ôtô biển số 29E-6X2.XX có hành vi lắp thêm đèn phía trước, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, xử lý.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 đã mời lái xe có liên quan đến làm việc. Người điều khiển phương tiện thừa nhận vào khoảng 22h ngày 22/6, khi lưu thông trên đường đê Phù Đổng đã điều khiển ôtô biển số 29E-6X2.XX lắp thêm đèn phía trước không đúng quy định.

Căn cứ quy định pháp luật, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi “Điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước”, theo nội dung tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định 168/2024.

Trong trường hợp này, người vi phạm bị phạt hành chính số tiền 1-2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT lưu ý việc tự ý lắp thêm đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất có thể gây chói mắt, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông đối diện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm.

Cục CSGT đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Người dân cũng được khuyến khích tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm để lực lượng CSGT kịp thời xác minh, xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và đúng pháp luật.