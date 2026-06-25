Ai sẽ mua Mazda MX-5?

Mazda MX-5 ra mắt với giá khởi điểm 1,339 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm được bán tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu tư nhân.

Sau khi xuất hiện trong khu vực trưng bày của showroom Mazda Flagship đầu tiên tại TP.HCM, mẫu xe mui trần huyền thoại Mazda MX-5 đã chính thức được công bố giá bán tại thị trường Việt Nam.

Các phiên bản mui mềm của Mazda MX-5 có giá 1,339 tỷ đồng , còn bản mui cứng có giá bán 1,439 tỷ đồng .

"Huyền thoại" xe thể thao mui trần 2 chỗ

Ra mắt lần đầu vào tháng 2/1989, dòng Mazda MX-5 ở thời điểm hiện tại đã bước đến thế hệ thứ tư. Những chiếc MX-5 có mặt tại Việt Nam thuộc thế hệ này, bao gồm cả phiên bản mui mềm đóng mở tay và mui cứng đóng mở điện.

Mazda MX-5 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.915 x 1.735 x 1.235 mm ở bản mui cứng, riêng bản mui mềm của xe có chiều cao 1.240 mm. Chiều dài cơ sở của mẫu roadster đạt 2.310 mm, khoảng sáng gầm 135 mm.

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật của Mazda MX-5 nằm ở cách tối ưu và phân bổ trọng lượng gần như đạt tỷ lệ 50:50. Đặc trưng này cùng với thiết lập dẫn động cầu sau giúp mẫu roadster của Mazda có thể vận hành linh hoạt, phản hồi lanh lẹ theo thao tác của người lái.

"Trái tim" của Mazda MX-5 là khối động cơ SkyActiv-G 2.0L đặt dọc, sản sinh công suất 181 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 156 Nm tại 4.000 vòng/phút. Trong lần ra mắt thị trường Việt, Mazda MX-5 đi cùng 2 tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp, trong đó hộp số sàn chỉ có ở bản mui mềm màu đen.

Về trang bị, Mazda MX-5 sở hữu cụm màn hình đặt sau vô lăng gồm 3 màn hiển thị hình tròn khá cổ điển, màn hình giải trí trung tâm kích thước 8,8 inch đặt nổi trên táp-lô. Xe sử dụng nhiều phím vật lý để điều chỉnh hệ thống điều hòa, lên xuống kính.

Ở bệ trung tâm có sự hiện diện của cụm núm xoay Commander Knob, cùng với cần số truyền thống dạng thẳng hàng và phanh tay cơ.

Khoang lái của Mazda MX-5 chủ đạo bởi tone màu nâu be Sport Tan cùng gói da Nappa Terracotta. Hệ thống điều hòa trên xe là loại tự động. Hệ thống âm thanh gồm 9 loa Bose. Mazda MX-5 có 4 túi khí, cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi cùng các hệ thống an toàn như cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ phanh chủ động trước/sau...

Mazda MX-5 bán cho ai?

Roadster huyền thoại của thương hiệu Mazda chào sân thị trường Việt Nam giữa lúc làn sóng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Bản thân MX-5 cũng ra mắt cùng với bộ đôi SUV trang bị động cơ hybrid đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của những mẫu xe thể thao thuần xăng từng là điểm nhấn của thị trường Việt trong năm 2025 và với Mazda MX-5 trong nửa đầu năm 2026, sự quan tâm của khách hàng dành cho các mẫu "xe chơi" này dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nếu như Volkswagen Golf R Performance hay Skoda Octavia RS ở giá bán khá cao được xem là những mẫu xe ăn chơi được hãng dùng "làm thương hiệu", thì Mazda MX-5 dường như là cái tên thực tế hơn, hướng đến số đông khách hàng muốn tiếp cận phân khúc xe chơi..

Tại sự kiện ra mắt, đại diện Thaco từng tiết lộ Mazda MX-5 đã nhận hàng trăm đơn đặt hàng kể từ thời điểm bắt đầu được trưng bày ở showroom Flagship tại TP.HCM. Chưa rõ tỷ lệ đơn đặt hàng giữa các phiên bản ra sao, nhưng biến thể mui cứng có vẻ phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế tại Việt Nam.

Sở hữu sức mạnh động cơ thấp hơn đáng kể so với Volkswagen Golf R Performance hay Skoda Octavia RS, nhưng Mazda MX-5 cũng đồng thời có giá bán dễ tiếp cận hơn 2 đối thủ châu Âu. Điểm nhấn của Mazda MX-5 nằm ở khối lượng nhẹ, tỷ lệ phân bổ trước-sau gần như đạt 50:50 giúp cải thiện cảm giác lái xe.

Cũng tương tự Volkswagen Golf R Performance và Skoda Octavia RS, Mazda MX-5 sẽ hướng đến tệp khách hàng yêu thích cảm giác lái, thậm chí có phần "thuần khiết" hơn do thiết kế mui trần đặc trưng của dòng roadster.

Với đặc trưng là một mẫu roadster, Mazda MX-5 sở hữu khoang lái chỉ 2 chỗ ngồi, không gian chứa đồ phía sau cũng tương đối hạn chế. Với người dùng phổ thông, thiết kế này có thể là nhược điểm, nhưng Mazda MX-5 lại có thể làm hài lòng nhóm khách hàng yêu thích sự khác biệt, cả về ngoại hình lẫn cảm giác lái mà xe mang lại.

Mazda MX-5 từng có mặt tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu tư nhân kèm giá bán xấp xỉ 1,8 tỷ đồng . Khi được Mazda Việt Nam và Thaco phân phối chính hãng, MX-5 hiện khởi điểm 1,339 tỷ đồng ở bản mui mềm, tăng lên thành 1,439 tỷ đồng cho bản mui cứng. Tùy chọn số sàn chỉ có ở Mazda MX-5 bản mui mềm.

So với thời điểm trước, giá bán Mazda MX-5 đã trở nên "mềm" hơn đáng kể. Việc sở hữu đã dễ dàng hơn có thể giúp "xe chơi" Mazda MX-5 được lòng nhiều khách hàng Việt. Doanh số khó có thể bùng nổ, nhưng Mazda MX-5 nhiều khả năng trở thành dòng xe thể thao mui trần 2 cửa ghi nhận lượng tiêu thụ ổn định tại thị trường Việt Nam.