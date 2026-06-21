Đằng sau động thái ra mắt loạt SUV hybrid tiền tỷ của Mazda

Với việc công bố giá bán của bộ đôi SUV hybrid, Mazda khẳng định kế hoạch trở thành thương hiệu ôtô Nhật Bản cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Sau thời gian dài trưng bày và giới thiệu, Mazda Việt Nam chính thức công bố giá bán dành cho loạt SUV trang bị hệ truyền động hybrid đầu tiên của hãng tại thị trường Việt. Mazda CX-60 có giá 1,699 tỷ đồng , còn Mazda CX-90 khởi điểm 1,899 tỷ đồng , cao nhất 2,299 tỷ đồng .

Cũng tại sự kiện, Mazda Việt Nam xác nhận các mẫu CX-60 và CX-90 sẽ là điểm khởi đầu để đưa thương hiệu này nhắm đến định vị "Japanese Premium", tức kỳ vọng trở thành hãng xe Nhật Bản cao cấp.

Mazda "cao cấp" ra sao?

Theo thông tin do hãng cung cấp, một trong những yếu tố cấu thành tính "cao cấp" của dòng sản phẩm Mazda CX-60 và Mazda CX-90 nằm ở cấu trúc nền tảng đặt dọc Longitudinal Platform. Trong đó, động cơ xăng, motor điện và hộp số được bố trí trên cùng một trục chiều dọc, giúp mang lại trải nghiệm lái cao cấp, khả năng vận hành hiệu suất cao và ổn định.

Thiết kế Kodo được duy trì trên Mazda CX-60 và Mazda CX-90, kết hợp các phương pháp chế tác thủ công và sử dụng nhiều vật liệu cao cấp.

Bên trong cabin, khoang lái CX-60 và CX-90 được mở rộng theo phương ngang, cắt dọc bởi bảng điều khiển. Cả 2 mẫu SUV đều được trang bị hệ thống lái xe cá nhân hóa, có thể nhận diện khuôn mặt và tự điều chỉnh tiện nghi xung quanh người lái. Hệ thống an toàn i-Activsense cũng có mặt trên Mazda CX-90.

Mazda CX-60 bán tại Việt Nam được trang bị động cơ 3.3L Turbo I6 e-Skyactiv kết hợp motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 280 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Phiên bản CX-90 hybrid sử dụng thiết lập động cơ tương tự, tuy nhiên công suất đầu ra tối đa công bố ở mức 340 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Mazda CX-60 và Mazda CX-90 là những cái tên đầu tiên trong danh mục xe cao cấp của Mazda tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Mazda CX-90 2.5 PHEV sử dụng kết hợp động cơ xăng e-Skyactiv dung tích 2.5L với motor điện và gói pin lithium-ion dung lượng 17,8 kWh. Mẫu SUV cỡ E sở hữu công suất đầu ra tối đa 323 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, có thể vận hành thuần điện tối đa 42 km.

Về giá bán, Mazda CX-60 và Mazda CX-90 đều nhỉnh hơn so với mặt bằng chung phân khúc hiện có tại Việt Nam. Đây là điều được dự báo từ trước, bởi các dòng như CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 vốn dĩ là sản phẩm được hãng xe Nhật Bản phát triển với mục đích như vậy ngay từ đầu.

Hãng xe Nhật Bản thực tế cũng không giấu giếm ý định "nâng hạng" định vị bản thân trên thị trường ôtô Việt Nam, thông qua động thái khai trương showroom Flagship đầu tiên ở TP.HCM hồi năm ngoái. Thời điểm đó, CX-60 và CX-90 đều được trưng bày, bên cạnh Mazda CX-5 thế hệ mới và roadster Mazda MX-5.

Khoang lái của Mazda CX-90 đang bán tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Và nếu tạm bỏ qua các đối thủ thuộc phân khúc "phổ thông" đến từ các thương hiệu Nhật, Mỹ, Hàn đang có mặt tại Việt Nam, bộ đôi SUV mới của Mazda lại sở hữu giá bán khá cạnh tranh khi đặt cùng nhóm xe cùng cỡ đến từ các thương hiệu hạng sang châu Âu.

Đây có thể là yếu tố giúp khách hàng cân nhắc nhiều hơn khi Mazda CX-60 và Mazda CX-90 đã có mặt tại thị trường Việt Nam.

Mazda có thể kỳ vọng gì?

Nhìn lại danh mục sản phẩm nhập khẩu mà Thaco đang phân phối tại thị trường xe Việt, từ các mẫu xe BMW cho đến Jeep, Ram và giờ là 2 mẫu SUV trang bị động cơ hybrid của Mazda, tất thảy đều sở hữu giá bán khá cao, không dễ tiếp cận với phần đông khách hàng phổ thông.

Cần lưu ý rằng loạt SUV hybrid CX-60 và CX-90 vừa ra mắt của Mazda sở hữu nhiều yếu tố nổi bật so với mặt bằng chung phân khúc. Tuy nhiên, các giá trị đó lại ẩn bên trong, nằm tại cách thiết lập hệ truyền động, vật liệu sử dụng trong khoang lái hay hiệu năng vận hành của động cơ, thay vì phô bày ra ngoài bằng thiết kế bắt mắt, dễ nhận diện.

Các dòng xe thuộc phân khúc cao cấp của Mazda vẫn dùng logo bản cũ. Ảnh: Phúc Hậu.

Bộ đôi CX-60 và CX-90 về cơ bản vẫn là những mẫu xe đeo logo Mazda, thậm chí còn là logo bản cũ với cánh chim 3D mềm mại.

Sự khác biệt làm nên đặc trưng của ôtô hạng sang, cao cấp có thể chỉ cần đến từ biểu tượng thương hiệu gắn ở đầu và đuôi xe.

Việc CX-60 và CX-90 vẫn đeo logo cũ tương tự các dòng xe Mazda khác có thể vô tình ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong phân khúc cận sang, và hẳn nhiên không dễ thuyết phục khách hàng lựa chọn những mẫu xe có giá bán trội hơn đáng kể mặt bằng thị trường xe phổ thông.

Mazda và Thaco có lẽ hiểu rõ những gì đang chờ đợi mình phía trước. Việc trình làng danh mục ôtô hybrid đeo logo Mazda và định vị ở phân khúc cao cấp dường như là một phần trong chiến lược rộng hơn của Thaco, từng bước nâng tầm vị thế trước ý định bành trướng sức ảnh hưởng mà Tasco đang thực hiện.

Bắt đầu với việc giành quyền phân phối Jeep và Ram, Thaco giờ đã có thêm các dòng xe Mazda định vị ở phân khúc cao cấp, có thể tiệm cận vị thế của những BMW hay MINI. Doanh số có lẽ không phải là mục tiêu tối thượng của Mazda với những "tân binh" này, thay vào đó cải thiện độ nhận diện, nâng cao vị thế trên thị trường xe có vẻ là nhiệm vụ thực tế hơn.

Bộ đôi SUV hybrid vừa ra mắt có lẽ phù hợp hơn cho vai trò nâng tầm vị thế thương hiệu Mazda tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Ngay cả với Mazda CX-5, thế hệ mới của mẫu SUV cỡ C dự kiến ra mắt cuối năm nay cũng được dự báo sẽ có giá bán tăng cao đáng kể. Với dòng xe chủ lực như CX-5, Mazda có thể sẽ không quá mạo hiểm. Qua chia sẻ, hãng xe Nhật Bản từng xác nhận sẽ bán song song 2 thế hệ cũ-mới của Mazda CX-5 tại thị trường Việt Nam.

Thậm chí khi trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Thaco cũng tiết lộ Mazda CX-50 nằm trong kế hoạch tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt chính thức cũng như định vị, giá bán của xe vẫn còn là ẩn số.

Nhìn chung, việc ra mắt dòng xe cao cấp CX-60 và CX-90 cho thấy Mazda đang muốn định vị lại bản thân trên thị trường xe Việt. Mazda hẳn hiểu rõ và có lẽ đã chuẩn bị sẵn để làm quen với kịch bản "kén khách" với động thái này.