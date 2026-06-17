Tasco có thể thành công với hệ sinh thái ôtô?

Nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái ôtô tương đối hoàn chỉnh, Tasco Auto đang cho thấy khả năng trở thành cái tên đáng gờm trên thị trường xe Việt.

Sau khi công bố phân phối thêm hàng loạt thương hiệu ôtô mới tại Việt Nam, Tasco Auto tiếp tục cho thấy quyết tâm mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường bằng việc trình làng ứng dụng VETC Trạm sạc.

Một ứng dụng kết nối 4 hệ thống trạm sạc quy mô cho phép người dùng tìm kiếm, dẫn đường, kích hoạt sạc và thanh toán tại gần 200 trạm sạc trên toàn quốc xem như trở thành mảnh ghép cuối cùng, giúp hoàn thiện hệ sinh thái ôtô mà Tasco nỗ lực xây dựng tại thị trường Việt Nam.

Những toan tính đầu tiên

Hồi tháng 9/2023, công ty cổ phần Tasco thông báo đã thâu tóm thành công 100% công ty cổ phần SVC Holdings, qua đó tiếp quản luôn Savico - doanh nghiệp phân phối ôtô hàng đầu Việt Nam ở thời điểm ấy, nắm quyền phân phối nhiều thương hiệu xe khác nhau cho khách hàng Việt như Toyota, Ford, Mitsubishi Motors, Hyundai, Suzuki, VinFast và Volvo.

Cái tên Tasco Auto chính thức thành hình từ đầu năm 2024. Công ty mẹ Tasco khi ấy cho đổi tên SVC Holdings thành Tasco Auto, đồng thời thay đổi bộ nhận diện cho đồng nhất với các đơn vị trong hệ thống.

Đến đầu tháng 7/2024, Tasco Auto công bố sở hữu 100% công ty Sweden Auto - đơn vị duy nhất nhập khẩu và phân phối chính hãng các dòng xe Volvo tại thị trường Việt Nam. Từ đây, Volvo chính thức về tay Tasco, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận quyền phân phối thêm các thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu tập đoàn Geely của Trung Quốc.

Thâu tóm Volvo là động thái đầu tiên khẳng định tham vọng của Tasco Auto trên thị trường xe Việt. Ảnh: Đan Thanh.

Trước khi chính thức sở hữu Volvo, Tasco thực tế đã chia sẻ quyền phân phối thương hiệu xe sang Bắc Âu này, bên cạnh hãng xe "chung nhà" Lynk & Co chính thức ra mắt khách Việt từ tháng 9/2023.

Việc thâu tóm thương hiệu Volvo cho phép Tasco Auto củng cố mối quan hệ hợp tác với tập đoàn Geely, qua đó mang về thêm nhiều hãng xe khác thuộc sở hữu tập đoàn này. Những cái tên lần lượt ra mắt gần đây gồm Geely Auto, Lotus hay sắp tới sẽ là Zeekr, thậm chí cả hãng xe thuần điện Polestar cũng có khả năng trình làng khách Việt trong tương lai.

Từ doanh nghiệp sở hữu danh xưng "trùm BOT", việc mạnh tay thâu tóm SVC Holdings, sở hữu Volvo và mở rộng quan hệ hợp tác cùng Geely giúp Tasco có những bước chuyển mình mạnh mẽ để nhắm đến trở thành tên tuổi đủ lớn của thị trường ôtô Việt Nam.

Với việc đã sở hữu danh mục sản phẩm khá đa dạng ở nhiều phân khúc khác nhau thông qua loạt thương hiệu ôtô của tập đoàn Geely, Tasco Auto đang kỳ vọng có thể tăng trưởng doanh số ổn định bằng các sản phẩm nắm quyền phân phối trực tiếp, thay vì chỉ đóng vai trò hệ thống đại lý như giai đoạn trước đây.

Hệ sinh thái toàn diện - "của hiếm" chỉ Tasco sở hữu

Như đã đề cập bên trên, Tasco từng được biết đến với danh xưng "trùm BOT" nhờ thâm niên trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

Từ đây, Tasco từng bước xây dựng nên hệ sinh thái VETC, bao gồm các dịch vụ như thu phí điện tử không dừng, bảo hiểm phương tiện xe cơ giới, cứu hộ, thuê xe tự lái... Bên cạnh đó, nền tảng mua bán ôtô và hệ thống xưởng dịch vụ Carpla cũng là dịch vụ thuộc hệ sinh thái do Tasco xây dựng, nhắm đến phục vụ toàn diện cho khách hàng Việt Nam.

Tasco đã dành nhiều năm xây dựng hệ sinh thái VETC phục vụ người dùng ôtô tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Hệ sinh thái này gần đây được bổ sung ứng dụng VETC Trạm sạc, cho phép người dùng ôtô điện tất cả thương hiệu dễ dàng có thể tìm kiếm trạm sạc theo vị trí, công suất và tình trạng hoạt động, được dẫn đường đến trạm phù hợp, kích hoạt phiên sạc bằng mã QR hoặc trực tiếp trên cùng một ứng dụng. Thông qua ứng dụng này, người dùng cũng có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ, thời gian sạc và chi phí theo thời gian thực, đồng thời thanh toán phí sạc bằng tài khoản VETC.

Với việc sở hữu một hệ sinh thái khá toàn diện từ mua xe, bảo dưỡng, bán lại xe cũ cho đến bảo hiểm, cứu hộ, thuê xe và sạc điện, Tasco về lý thuyết có thể "giữ chân" khách hàng lâu hơn. Mô hình này được đánh giá có tính cạnh tranh cao, bởi nếu tạm bỏ qua trường hợp của VinFast, lúc này Tasco gần như là đơn vị duy nhất đang sở hữu và vận hành một hệ sinh thái toàn diện dạng VETC - Carpla tại Việt Nam.

Chẳng hạn khi nhìn sang các đơn vị khác như Thaco hay TC Motor, dù đang nắm quyền phân phối chính thức nhiều thương hiệu ôtô ngoại lại chưa thể xây dựng được một hệ sinh thái khá toàn diện như cách Tasco đang làm được.

Nhiệm vụ có dễ dàng cho Tasco?

Đang là cái tên nắm giữ nhiều lợi thế trong tay nhưng nếu cho rằng Tasco có thể sớm thành công dễ dàng với những gì đang có, hẳn sẽ là kết luận vội vàng.

Loạt thương hiệu từ bình dân đến cao cấp thuộc sở hữu tập đoàn Geely mà Tasco đang phân phối gia nhập thị trường Việt trong giai đoạn bành trướng về số lượng hãng xe tham gia. Lynk & Co rồi đến Geely Auto và Lotus, suy cho cùng vẫn là những thương hiệu xe Trung Quốc, đã đặt chân đến Việt Nam cùng hàng loạt cái tên mới, bao gồm cả những hãng xe đồng hương như BYD, Omoda và Jaecoo.

Tính cạnh tranh vì thế đang rất cao. Không những phải "huynh đệ tương tàn" như giữa Geely và Lynk & Co, các thương hiệu dưới quyền Tasco còn phải cạnh tranh cùng nhóm xe truyền thống của Nhật, Mỹ, Hàn, cùng với các hãng xe đồng hương cũng có những năm tháng đầu chính thức đặt chân vào thị trường Việt.

Lynk & Co có thể xem là thương hiệu "mới" đang được Tasco triển khai khá tốt tại Việt Nam. Chào sân với loạt xe cỡ lớn giá tiền tỷ có vẻ khó bán, nhưng Tasco đã giúp thương hiệu này phần nào "lật ngược thế cờ" nhờ mẫu SUV cỡ B Lynk & Co 06.

Lynk & Co được xem là thương hiệu đã được Tasco Auto vạch ra một chiến lược tương đối thành công. Ảnh: Phúc Hậu.

Những bước phát triển chậm mà chắc giúp Lynk & Co hiện có danh mục sản phẩm khá đa dạng cùng khoảng giá phù hợp, bao gồm cả mẫu SUV full-size Lynk & Co 900 vừa chính thức chốt giá 3,069 tỷ đồng - giá bán chính hãng cao nhất của một mẫu xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam.

Geely cũng là một trường hợp đang được Tasco Auto triển khai chiến lược khá phù hợp tại thị trường Việt Nam. Khởi đầu cùng Geely Coolray, danh mục xe của Geely Auto giờ có đủ từ xăng, hybrid cho đến thuần điện, trải rộng từ SUV đô thị cho đến xe gầm cao cỡ D.

Lotus đã ra mắt, Zeekr chuẩn bị xuất trận sẽ là những thương hiệu giúp Geely và Tasco Auto "lấp" khoảng trống ở phân khúc cao cấp, tương tự cách Volvo từng làm được ở thị trường Việt Nam. Các thương hiệu này cũng đồng thời là một phần trong chiến lược gia tăng độ nhận diện cho Tasco Auto trên thị trường Việt.

Việc loạt công nghệ mới nhất của tập đoàn Geely như EM-i trên Geely EX5 hybrid hay EM-P xuất hiện trên Lynk & Co 08 và Lynk & Co 900 cho thấy đối tác Trung Quốc dành ra khá nhiều ưu ái cho Tasco Auto. Ngược lại, Tasco Auto có lẽ cũng đang dần được giao các "nhiệm vụ" nặng ký hơn tại thị trường Việt Nam, bao gồm mở rộng thị phần, gia tăng doanh số.

Geely có vẻ khá "ưu ái" đối tác Tasco Auto của Việt Nam. Ảnh minh họa: Phong Vân.

Đây có thể là một phần nguyên nhân cho những động thái quyết liệt của Tasco Auto trong xây dựng hệ sinh thái phục vụ khách hàng Việt Nam. Tuy nhiên chiến lược này cần mang lại tính hiệu quả thiết thực, nghĩa là người dùng thật sự được hưởng lợi từ nó thay vì chỉ là những lợi ích xuất hiện trên các bản tin truyền thông.

Chẳng hạn, khách Việt có thể mua xe từ các thương hiệu do Tasco nắm quyền phân phối, khi lăn bánh đã dán sẵn thẻ thu phí VETC, có bảo hiểm thân vỏ VETC, có gói cứu hộ VETC. Khi cần bảo dưỡng có thể đến bất kỳ xưởng nào thuộc hệ thống Carpla và khi có nhu cầu đổi xe, người dùng cũng có thể chọn phương án thu cũ ngay tại nền tảng Carpla của Tasco.

Với ôtô thuần điện và hybrid cắm sạc, việc tìm trạm sạc, thanh toán dễ dàng qua ứng dụng VETC Trạm sạc cũng là một viễn cảnh mà bất kỳ người dùng nào cũng đều mong muốn.

Nếu Tasco Auto có thể vận hành hệ sinh thái này một cách trơn tru, một trong các vị trí đi đầu thị trường xe Việt sẽ thuộc về đơn vị này. Dẫu nhiệm vụ không dễ thực hiện, Tasco Auto nhìn chung đang cho thấy sự nghiêm túc trong việc phát triển một hệ sinh thái "tất cả trong một" để vừa phục vụ khách hàng, vừa giải bài toán niềm tin thương hiệu vốn dĩ vẫn còn tồn tại trong một bộ phận người Việt.

Tasco Auto sẽ cần thời gian để chứng minh độ hiệu quả của hệ sinh thái nói trên. Tuy nhiên, các đối thủ khác sẽ không để Tasco phải "đơn độc" quá lâu. Thành bại của Tasco trên thị trường ôtô, thời gian sẽ sớm trả lời. Ít nhất, khách hàng Việt sẽ là những người có lợi nhất trong cuộc đua của những hãng xe.