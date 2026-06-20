Xe thể thao 2 cửa 'huyền thoại' Mazda MX-5 chốt giá từ 1,339 tỷ đồng

Mẫu roadster Mazda MX-5 được bán tại Việt Nam với 2 biến thể mui cứng và mui mềm, giá bán khởi điểm 1,339 tỷ đồng và cao nhất 1,439 tỷ đồng.

Sau thời gian dài được trưng bày tại showroom Flagship của Mazda ở TP.HCM, "huyền thoại" roadster Mazda MX-5 chính thức có giá bán 1,339 tỷ đồng cho bản mui mềm. Biến thể mui cứng của xe có giá 1,439 tỷ đồng .

Mazda MX-5 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.915 x 1.735 x 1.235 mm ở bản mui cứng. Phiên bản mui mềm có chiều cao 1.240 mm. Chiều dài cơ sở của mẫu roadster đạt 2.310 mm, khoảng sáng gầm 135 mm.

"Trái tim" của Mazda MX-5 là khối động cơ SkyActiv-G 2.0L, sản sinh công suất 181 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 156 Nm tại 4.000 vòng/phút. Ở lần ra mắt này, Mazda MX-5 trang bị 2 tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp, trong đó hộp số sàn chỉ có ở bản mui mềm màu đen.

Mazda MX-5 được trưng bày tại showroom Flagship của Mazda ở TP.HCM là bản mui mềm, trang bị hộp số tự động. Ảnh: Phúc Hậu.

Mazda cho biết MX-5 sử dụng vật liệu nhẹ, sở hữu tỷ lệ phân bổ khối lượng gần như ở mức 50:50. Với hệ dẫn động cầu sau, Mazda MX-5 mất khoảng 6,5 giây để tăng tốc 0-100 km/h.

Mẫu roadster của hãng xe Nhật Bản được trang bị ghế da, màn hình LCD sau vô lăng kích thước 4,6 inch, màn hình giải trí trung tâm kích thước 8,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây, kết nối Android Auto có dây.

Hệ thống điều hòa trên xe là loại tự động. Hệ thống âm thanh gồm 9 loa Bose. Phanh tay trang bị dạng cơ. Mazda MX-5 có 4 túi khí, cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi cùng các hệ thống an toàn như cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ phanh chủ động trước/sau... Trên phiên bản mui cứng, phần mui được đóng/mở bằng điện.

Trong phân khúc xe thể thao, Mazda MX-5 Miata thường được đặt vào thế cạnh tranh cùng những đối thủ như Audi TT Roadster, Ford Mustang Convertible hay BMW Z4.